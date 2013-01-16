【火线】车轮上的资本接力

● 第一次IPO折戟后，神州租车再次得到资本助力

● 在这个资本密集、劳动力密集、技术密集的复杂行业，精细化管理必须与规模扩张同步

文_本刊记者 马吉英 编辑_袭祥德

神州租车控股有限公司（以下简称神州租车）成立五周年，董事局主席兼首席执行官陆正耀收到一份特殊的“礼物”，这天是2012年12月12日，纽约时代广场的九块广告屏全天播放着神州租车的广告。

自撤回纳斯达克上市申请后，神州租车以这种方式重新在美国亮相，似乎很合陆正耀的心意。“最起码我们员工会有自豪感，我也觉得蛮开心的。”12月19日，在他的办公室，陆正耀告诉本刊记者。不过，神州租车为此支付多少广告费，却是一个他不愿正面回答的问题。两周前的12月5日，陆正耀的状态可没这么放松。在他实名认证的微博上，针对租车行业的“公关战”，他连续发布了六张漫画，“没完没了的水军攻击、伪装成客户直接向媒体爆料，居然还买广告发负面，我怒了！”

愤怒的陆正耀再次大规模降价。上广深9000辆新车投放，“50元新车风暴”打响，陆正耀开玩笑说，神州租车的市场副总裁都吓哭了。

此前，陆正耀有半年多没有接受任何采访，而是埋头在全国市场跑马圈地。正如他在撤回上市申请后接受采访时所言，上市未果的神州租车并没有放慢速度。在资本的推动下，神州租车反而跑得更快。2012年年中，神州租车的车队规模为3.2万辆，到2012年底已经有4.5万辆。半年前，神州租车的车队规模是行业第二名至第十名的总和，现在已经是前二十名的车队规模总和。

对暂缓上市的神州租车来说，华平是第一个接棒者。

2012年7月9日，神州租车宣布获得私募股权投资基金——华平投资的2亿美元注资。这是国内租车行业引进的最大单笔股权融资，其金额超过了神州租车IPO计划融资额，这也是华平在中国最大单笔投资。作为创始人，陆正耀在再次融资后持多少股权仍是秘密，但从协议达成的速度之快可以看出，陆正耀并没有在股权的问题上犹豫太久。双方从接触到合作达成只用了一个多月。“你不要看重有多大的比例，而要看盘子本身有多大。”他说。

神州租车凭借资本，再次启动了其在规模上的增长引擎。这距离其第一次扩张只有短短两年。2010年北京实施限牌政策之前，神州租车已经拿到联想控股12亿元人民币投资，陆正耀一口气买了1万多辆新车。