百度360攻防第二季？稳握金山

【编者按】12日开始，坊间陆续传出百度与金山网络携手推出安全产品，并有意进一步入股金山网络的消息。涉事公司均未对此予以明确表态。中国搜索市场暗流涌动，正发生自三年前谷歌退出中国之后的最大变局。

继奇虎360在2013选择了与全球搜索引擎大佬谷歌合作之后，其竞争对手百度则选择了与腾讯结盟战略投资金山网络。2013初始，战场已经硝烟滚滚。

12日开始，坊间陆续传出百度与金山网络携手推出安全产品，并有意进一步入股金山网络的消息。涉事公司均未对此予以明确表态。中国搜索市场暗流涌动，正发生自三年前谷歌退出中国之后的最大变局。

百度收购，意在何为？

百度和金山网络接洽由来已久，早在3Q大战后不久，腾讯、搜狐、百度都考虑入股金山网络，甚至搜狐已对金山网络进入到估值阶段，不过，因为腾讯提前入股使得这一投资搁浅。“百度也意识到360的威胁，但由于并未直接交锋，在3Q大战后百度一直很犹豫，百度360大战让百度和金山网络关系迅速紧密起来。”

百度投资金山网络，也意味着百度和360的攻防战开始进入第二季。 百度开始以资源和资金的形式扶持金山网络，希望金山网络能够拖住360的大后方，延迟其对其他领域的进攻。“百度投资金山网络是迟到的资本合作，未来搜索市场肯定是合纵联横越来越激烈。”搜狗CEO王小川日前分析搜索行业趋势时表示。

事实上，搜索行业的各种隐秘谈判早已启动。熟悉搜索行业的人士指出，搜索市场的多角商谈与讨价还价正密集进行，2013年不排除发生震动市场的重量级交易或战略合作。百度一旦投资金山网络落实，将比两者此前的安全联盟更进一步，这也让本已不太平静的搜索市场再次引发震动。

360、金山反应不一

针对百度可能入股金山网络一事，360公司董事长周鸿祎很快对《新闻晚报》记者有过短信回应：欢迎百度进入安全领域，只有竞争才能给用户带来利益，但是希望百度能够正面面对360进入搜索领域，公平竞争。

“一些互联网厂商为了遏制360搜索so.com进入搜索市场，一方面通过制造不实的谣言来打击360的安全声誉，另一方面试图通过结盟360的竞争对手来遏制360。”周鸿祎表示，希望他们在结盟的时候，第一先考虑360受用户欢迎的真正原因，第二希望他们先清理自身伤害用户利益的行为，清除虚假医疗广告。

周鸿祎称，任何结盟都应以用户利益为考量，而非利用垄断地位分肥用户，不应以遏制对手发展为目标。“ 我们希望中国互联网良性发展，希望百度正视360搜索的正面竞争。两家最大的垄断公司联手扶持了一个爪牙，搞垄断同盟，据说是为了打破垄断，这是中国互联网最大的笑话。 ”

而针对百度已控股金山网络的外界传言， 金山软件董事长雷军于15日中午发表声明说 ， 本公司目前正与独立第三方就一项可能出售进行初期协商。如果进展顺利，这项可能出售可能会或可能不会成为本公司的一项须予披露交易。然而，截至本公告日，公司尚未达成任何实际收购协议，因此，该项可能出售可能会亦可能不会进行。从其言辞中不难看出，雷军仍在强调金山网络是金山控股的子公司，是金山的一部分。