小米MIUI探索商业化模式 打造自有支付体系

MIUI正从云服务、应用商店、游戏中心等层面更多切入到云服务和生态圈建设

随着MIUI米柚全球用户量突破1000万，MIUI团队重心正发生变化。对于MIUI来说，2012年是转变之年，MIUI从一个系统工具化的产品逐渐转变，不仅添加数据备份同步、图库，便签等功能，还推出了应用商店、主题商店、游戏中心、支付系统等。

随着平台体系基本搭建完成，MIUI正从云服务、应用商店、游戏中心等层面更多切入到云服务和生态圈建设，组建商业模式也成2013年的关键一年，这一年MIUI团队将证明小米商业模式和盈利能力。小米MIUI负责人洪锋对腾讯科技表示，预装并不是MIUI预想中的商业模式，MIUI不会通过预装收费来获得商业成功，类似弹出广告的模式也不是MIUI的方向。

“雷总不断跟我们强调，不要涸泽而渔。我们不会在太成熟的商业模式上去掠夺现有的资源，我们不会做那种涸泽而渔的事情。”洪锋说，MIUI这一阶段的目标不是赚多少钱，而是探寻一种正确的移动互联网商业模式。这种商业模式是什么?无疑，游戏中心、应用商店、云服务、MIUI主题、移动支付都可能是MIUI的出发点。

庞大装机量助MIUI撬动手机游戏市场

据了解，MIUI去年9月开始运营小米游戏中心，宣称目前已收录4000多款游戏，覆盖几百万用户。MIUI并非仅仅做联运。去年12月，《神仙道》做了安卓版首发，其并未选中当红的91也没有选择360，而是小米游戏中心，这也成为MIUI大肆宣传的卖点。

MIUI能够撬动市场的关键在于小米手机的庞大用户量。过去一年，小米手机出售出719万台，直接带来很多MIUI用户，今年小米手机更预期可卖出1200～1500万台，可以预期的是，MIUI用户通过小米手机出售会有新的大幅增长。

目前除小米手机预装MIUI外，很多手机用户刷MIUI系统，2012年这部分用户达300万，2013年还会出现增长，这一切都给了MIUI底气。此外，小米手机是天生的游戏平台。洪锋说，小米手机有强大计算能力和中心处理能力，很多用户是天生的游戏用户，愿意尝试新应用。

实际上，MIUI并非仅仅是联运，与《神仙道》做安卓版首发时，MIUI团队做了很多工作，不仅将游戏放到MIUI渠道，MIUI也有自己的游戏SDK，包括帐户体系、支付体系，这个体系已初步搭建完成。在小米游戏中心不少游戏甚至专门标出小米版。

洪锋认为，“当前世界上有几个非常行的游戏生态圈，包括XBOX的Network，未来小米游戏中心还会有更多丰富的功能，如怎么样让单机游戏网络化，怎么样让玩家能够在平台里社交，产生各种互相推荐的行为，都可以借鉴。”

几个月以来，已有300～400万用户使用过小米游戏中心，而MIUI也并非是在免费做游戏运营，据知情人士透露，MIUI在联运过程中可获得至少50%的游戏收入分成。

当然，小米游戏中心很多工作并非完全由MIUI直接负责。除小米游戏中心约20人直接负责小米游戏中心部分业务外，手机游戏中心研发和运营由小米的兄弟公司瓦力负责。瓦力研发并推出过多款针对安桌平台应用，如瓦力短信、资费通、流量仪等。此前，小米董事长雷军已投资。知情人士透露，小米游戏中心未来发展方向类似Game Center，具有社交性的游戏平台，会整合开发SDK资源。更有人预测，小米游戏中心会和MIUI、小米商城、米粉社区、米聊之间借力发展，形成一个互动的生态系统。