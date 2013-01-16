腾讯微信用户破3亿：从2亿到3亿仅5个月

【编者按】去年3月底，微信用户破1亿，耗时433天。去年9月17日，微信用户破2亿，耗时缩短至不到6个月。截至今日，微信用户达3亿，时间进一步缩短至5个月以内，而且仍在加速普及中。
1月15日消息，2013年1月15日晚，腾讯微信宣布，已达到3亿用户，自2011年1月21日发布第一个微信版本的发布，耗时不到两年。
去年3月底，微信用户破1亿，耗时433天。去年9月17日，微信用户破2亿，耗时缩短至不到6个月。截至今日，微信用户达3亿，时间进一步缩短至5个月以内，而且仍在加速普及中。
微信在跨平台应用中，能提供优质的体验。除了常用的iOS、Android、WP版，微信还能覆盖黑莓等相对小众的用户群，各个版本都能与PC平台便捷互通。微信被《纽约时报》评价为“正积极尝试扭转中国本土互联网产品无法推向世界的命运”。《华尔街日报》中文版则将2012年“中国创新人物奖”科技类奖项颁给了“微信之父”——腾讯公司高级副总裁张小龙。
微信不仅在中国大陆广泛应用，在海外市场也受到高度认可。2011年4月，微信以英文名WeChat正式进入国际市场，同年10月开始支持繁体中文语言界面，增加港、澳、台、美、日五个地区的用户绑定手机号，加入英文语言界面，12月实现支持全球100个国家的短信注册。
据微信项目总监刘乐君介绍，微信将在美国、东南亚等地建设数据中心，以加快响应速度，进一步提升用户体验。
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