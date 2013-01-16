移动互联网摒弃高大全模式：不做"轻"没有出路

随着移动互联时代的到来，以往互联网的平台化效应正在逐渐被削弱。与传统互联网相比，智能手机的用户更加注重的是简洁、轻快、易用的核心功能。具备上述特征，某个单一用途的应用程序就完全可以在用户的首页上占据一席之地。

Facebook不久前推出了Facebook Messenger应用，以专注的短信息功能向手机短信发起冲击；而国内的开心网则推出iphone清新版客户端，以“瘦身”的形象发力移动互联网。

“移动应用，不做"轻"没有出路”，日前开心网CEO程炳皓接受《证券日报》采访时肯定地表示。同样，Facebook创始人兼CEO扎克伯格也表示，在移动互联上，“我们希望发生的是，推出简单易用的工具”。显然，与传统PC端的“高大全”模式相反，做“轻”已经成为国内外各大互联网公司在移动端层面的主要共识。

移动端翻版PC难出精彩

为了应对移动互联网的席卷热潮，各大互联网公司纷纷使出浑身解数，布局移动互联网。尽管各家的招数不同，但大多都是“轻”装上阵。轻博客、轻手游等新兴移动终端应用不断兴起。此前，还有传言称为了布局移动终端产品，百度公司已经收购了“轻笔记”。

为了追求“轻”，腾讯此前曾对微信公众平台进行了调整，关闭单条图文和多条图文发送，取消互推、分享朋友圈按钮，以避免由于过多的噪音及垃圾信息而降低用户的体验。微信负责人张小龙曾表示，从现在开始，朋友圈安静了，应该只会看到极少的转帖。

尽管新浪此前也曾推出过“轻博客”等相关应用，但与其他社交应用相比，在移动端，新浪微博似乎还在延续“聚合”的思路，几乎同时具有媒体、即时通讯、社交等功能。有观点认为，还在死守“大而全”的新浪微博正在受到来自各方前所未有的压力。

“互联网巨头们一直以来都在走平台化的路线，产品功能迭加，一站式服务等，而移动互联由于局限于屏幕，点击、跳转等体验上的不同，功能简单、聚焦的"轻"模式将是主流，"去平台化"的趋势会更为突出”，程炳皓指出，“在移动终端"做轻"比"做全"重要一万倍。”

有“互联网女皇”之称的玛丽.米克尔曾表示，“移动商业化增长迅速，其中67%来自移动应用。但是如果谁以为只是简单照搬传统互联网的经验就可以，那他可就大错特错了”。

在Facebook创始人兼CEO扎克伯格看来，手持设备与台式机的用户体验完全不同，他说：“我们希望在手机小屏幕上创造更多富有吸引力的应用，提升手机用户的黏性，”尽管这看起来有些困难重重。

“在移动互联时代，类似传统PC端的入口争夺淡化了，用户手机上的一个个APP，都可以看成是一个个移动终端的入口，用户的选择更多，而受于手机界面的限制，完全在手机上翻版PC的模式很难出彩”，程炳皓说。

移动端应用以轻为重

随着中国逐渐成为世界最大的智能手机市场，APP的发展前景已经势不可挡。易观国际预测，2013年中国移动互联网市场规模将突破3000亿元。

面对用户的“加法”市场，产品只有做“减法”才有希望。据悉，开心网在其新推出的清新版iphone客户端上，就大刀阔斧的做起了“减法”，去掉了一些老版客户端不太实用的功能，使界面变得更加清新简洁。

面对这个改变，有用户抱怨说，开心网清新版客户端的功能没有以往多而全。但是在程炳皓看来，做轻的目的是突出主要功能，在移动终端“做轻”比“做全”更重要。“只有最核心的功能才是用户最需要的，所以我们必须做减法，有选择性地把适合的功能移植到移动端”，程炳皓说，“功能丰富这一点在移动端并不吃香，小的、有专门用途的、"轻"功能的服务才更锐利，也更受欢迎”。据悉，此次开心网清新版iphone客户端主要突出的就是语音动态。使用语音动态功能，用户可以发布自己的声音记录，并配以图片，同时可以@自己在微博和QQ的好友进行互动。

“手机应用最大的特性是简洁、轻快、易用，而且你会发现无论你加了哪些附加功能，用户使用最多的仍然是产品最核心的功能，评价好坏的标准也是核心功能。事实上，很多应用都在尽量保持自己的"轻"，尽量避免以传统互联网的"平台"思维、"入口"思维应对移动互联”，程炳皓表示，开心网已从2010年第二季度实现规模盈利。但对于开心网的上市计划，程炳皓并未透露。