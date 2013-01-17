腾讯云平台将独立开放 流量变现计划近期公布

昨日（1月16日），记者从腾讯内部获悉，2013年3月，腾讯开放平台准备将运营两年的腾讯云独立出来，对所有的开发者开放。

腾讯高级执行副总裁汤道生透露，腾讯未来将从社交化内容存储、移动网络加速、LBS、点对点通讯、移动安全、移动数据分析六个方面提供云服务。

此外，腾讯还将把开放平台从桌面延伸到移动互联网，将逐步开放QQ登录、Q币支付、QQ关系链、手机QQ空间。目前腾讯内部正在打磨腾讯的流量变现计划，为开发商进行应用内广告的支持，而具体细节将于近期公布。

云平台独立开放

事实上，腾讯开放平台从2011年6月15日正式开放之后，目前实现第三方应用的月活跃用户突破3亿，强大的平台优势也令经营两年的腾讯云平台日用户数超过百万，开发商也已经超过25家，在线数超过十万的开发商超过30家。

据《每日经济新闻》记者了解，过去腾讯只提供服务器空间给开发者，以便管理数据和确保安全和隐私。而事实上，仅提供服务器空间对于开发者而言往往是不够的，如何为其提供具备高度弹性，以应付可能突然激增访问量的云环境成为腾讯的挑战。

汤道生对此表示，“一些移动应用的体验不够好，与PC上的体验差距不小，这与网络环境、开发商的能力有关，甚至一些高收入、日活跃用户数（DAU）很高的开发商也有这类问题。因此，腾讯将通过云平台专门为移动开发商提供技术支持。”

据他透露，早在2012年11月，腾讯就为即将独立开放的云平台注册了域名tengxunyun.com，未来腾讯将提供类似亚马逊AWS的服务，亚马逊的AWS相对中国的开发者来说价格有些昂贵，暗示腾讯云会比AWS便宜不少。并表示腾讯云目前已经有2万台实体机。

除此之外，腾讯将为开发者提供各种基于云的开发插件和工具，在这个过程中，开发者每次调用腾讯云提供的app开发插件和API，腾讯就能进一步掌握每个开发者的app本身的用户数、增幅、活跃度、付费用户比例、app本身复杂程度等情况，而这也让开发者和腾讯平台更紧地绑在了一起。

除了云平台服务之外，腾讯未来也将把开放平台从桌面延伸到移动互联网，为移动智能终端应用提供一体化解决方案，即：QQ账号登录、QQ关系链传播、应用中心一体化（有线+无线）。这也意味着继微信之后，腾讯的另一个大平台正式切入移动互联网。

不过，腾讯的众多平台策略也给开发者带来一定的困惑，比如在微信和开放平台如何取舍，如何简单高效地在上述平台同时运营？

对此，汤道生表示，腾讯未来将采取一点接入的原则，将所有的平台打通。也就是说，针对开发者的接入、分成比例、数据等均在同一个后台。在用户方面，腾讯提供QQ账号关系链解决用户引入和活跃问题。并将提供Q币、短信支付解决商业模式问题。

“整个开放平台集群的模式，对开发者来说几乎是透明的，一点接入多平台共享，开发者不需要复杂的逻辑，接入之后的云安全、托管、支付、分成等整个生态运营都由腾讯来完成。”汤道生表示。

不过，也有业内认为，目前腾讯的微信开放平台已经在移动互联网领域站稳脚跟，而腾讯开放平台在移动领域却才刚刚开始，未来在腾讯扶持力度上，是否会更加倾斜微信而导致开放平台发展受阻？

对此，汤道生表示，两个平台对于腾讯来说都有很重要的价值，现阶段腾讯更侧重让两个平台相对独立去发展，“微信在O2O领域有所突破，开放平台也在尝试不同领域的探索。”

探索新商业模式

“我们也希望能够帮开发者找到合适的商业模式，让整个生态更完整，我想这也是我们2013年重点工作。”汤道生表示。

事实上，在企鹅帝国，充当着“现金牛”角色的依然是腾讯游戏。腾讯2012年第三季度财报显示，腾讯游戏收入比上一季度增长7.3%，达到59.729亿元，腾讯总体收入为115.656亿元，游戏收入占总体收入的51.6%。

汤道生坦陈，目前腾讯平台遇到的难题也是游戏收入比重偏重，比如重度的页游盈利模式比较明确，而偏休闲的游戏甚至非游戏类，却没有明确盈利模式，开发者也没有办法把流量进行变现的。

就在此前，腾讯主席兼首席执行官马化腾也曾表示，移动互联网如何盈利的问题一直是业界关注的焦点，靠移动广告盈利目前看来还有难度，而移动增值服务、社交游戏和移动游戏则可能成为下一个增长点，移动电子商务也很有前景。

腾讯云总经理兼腾讯开放平台副总经理陈磊则表示，在移动开发的商业模式方面，从用户端来说，国内应用的付费率仍比较低，支付渠道的健康和用户的支付心理门槛难以跨越也是目前比较大的问题；另一方面移动开发者通过广告变现目前能力还不强，主要是移动端广告主少，效果不能形成闭环，点击效果差等问题造成的。

在陈磊看来，未来腾讯可以通过认证空间的模式可以把PC端的广告主资源平移过来，形成闭环，再根据用户行为分析针对性的精准投放，为开发者创造真金白银。

据腾讯内部人士透露，目前腾讯内部正在打磨腾讯的流量变现计划，为开发商进行应用内广告的支持，而具体细节将于近期公布。