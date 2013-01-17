2013十大互联网上市公司猜想：京东或流血IPO

【编者按】UC优视CFO戎胜文高调表示，2012年并不是UC上市的好时机，公司正在着眼于2013年进行。

继架构调整、马云卸任CEO，阿里巴巴又有重大消息传出：阿里巴巴已聘请高盛和瑞银两家投行，准备IPO计划，欲融资40亿美元。

2012年，唯品会 、多玩YY的上市，为处于困境中的中国概念股打了一阵强心剂，让国内互联网企业重新燃起了希望。

那么，除了阿里巴巴，国内还有哪些互联网企业，有可能在2013年上市?

搜狗

数据显示，搜狗已连续10个季度成为搜狐公司财报中的最大亮点，2012年第三季度实现营收3700万美元，同比大涨102%。面对这样的成绩，搜狗CEO王小川很淡定地表示，搜狗没有上市时间表，与百度抢夺流量与广告客户才是当前的首要目标。

尽管王小川三缄其口，但搜狐以2580万美元回购阿里巴巴所持有的搜狗全部股份，则将搜狗上市的野心暴露无遗。

2009年，搜狐运作畅游上市时，也在IPO前收回了畅游在一级市场的部分股权，甚至不惜高价。这次恐怕又是搜狐一贯的做法，想在搜狗上市前将大量收益抓在自己手中。所以，搜狗2013年上市，并非没有可能。

迅雷

2011年6月，迅雷曾向美国SEC提交招股书，拟赴美上市计划融资2亿美元。但当由于欧债危机恶化和美国经济疲软致使资本市场冷淡，迅雷最终宣布无限期推迟IPO计划。

但随着多玩YY赴美上市的破冰之旅，业内人士认为，迅雷可能在准备重新启动停滞的纽约上市，为IPO做进一步的部署。去年3月，迅雷已经完成新一轮5000万美元的融资，由春华资本领投，第二季度资金已经全部入账。

去哪儿

迅雷通过分拆为上市做准备，而国内在线旅游网站去哪儿则对现有组织架构进行了调整，将公司划分为机票、酒店、无线三大事业部以及创新业务部。同时，去哪儿网还设立了新的期权池。虽然此前已有部分员工获得期权，但为了激励，可能将有下一波的期权发放。

对此，业内人士表示，管理层做此番部署，根本目的在于为未来一段时间的发展和将来上市后的运转做好铺垫工作，其上市时间点不晚于2013年上半年。

凡客诚品

通过架构调整为上市做准备的，还有凡客诚品。2012年11月，凡客开始了新一轮的规模性裁员，并将产品体系划分为6大部门和具体的19条产品线，一些负责产品规划、销售、营销部门将成为未来布局的重点。

虽然凡客称此次裁员和调整只是公司运营过程中极其正常的现象。但在业内看来，凡客裁员背后可能源于其转型，即放弃平台之争，由之前追求规模扩张转向盈利为企业运营目标，以再次冲刺上市。

UC优视

相比其他公司的沉默，UC优视CFO戎胜文高调表示，2012年并不是UC上市的好时机，公司正在着眼于2013年进行。

戎胜文指出，UC优视已累计融资8000万美元至1亿美元，上一轮融资已于2011年完成。此前，UC优视CEO俞永福(微博)曾表示，IPO 就是一场婚礼。对于 UC来说，其实能晚婚则不早婚，因为早婚的话有相当多的后遗症，所以更多的是离婚。至于UC何时晚婚，关键在于有没有人在身边准备抢上市。

数据显示，UC浏览器目前占据着国内第三方浏览器市场超过50%的份额。2013年，或许到了UC晚婚的时候了。