百度收购金山近尾声:不为“赚钱”只求制衡360

近日，来自金山软件的一则公告，几乎接近证实了近期被互联网业界热炒的传言。金山软件公告称目前正与独立第三方就一项可能出售进行初期协商，但目前尚未达成任何实际收购协议。而业界一直传言，百度有意投资金山网络，其目的就是制衡奇虎360在互联网安全领域的份额。

百度若与金山合作不求“赚钱”

据媒体报道，百度方面已经与金山、腾讯进行了多次商谈，三方并且已达成一致，将联合进军互联网安全领域。根据消息称，百度除了借助搜索推广帮助金山扩大装机量外，还计划推出自有的杀毒软件。对于这一传闻截止至记者发稿时为止，包括百度、金山和腾讯等几方面均没有做出正面的回应，暂时还无法得到证实。但从金山软件所发布的公告显示，有关的资本运作的确已经在进行之中。

早在去年9月，百度在牵头成立首个互联网安全联盟时，腾讯、金山、瑞星等5家公司就已站在了“同一条船”上，如今百度如果希望能够在金山网络上有更大的话语权，也并不让业界感到意外，因为来自360的挑战在“3B大战中”已经让百度切身感受到了拥有巨大装机量的360安全软件所延伸的“用户价值”，“要让360没有再多的精力去深耕搜索，最好的办法就是让它后院起火，动摇其互联网安全领域的地位，纵观目前国内的互联网安全企业，似乎只有金山网络还有这个希望。”据业内人士表示，百度如果能够和金山网络达成合作，应该并不是财务层面的投资，更多的是战略层面的考虑。“以百度的财力，投资金山网络只是九牛一毛，对于其真正财务方面带来的影响并不大，而且指望金山网络能够为百度贡献利润也不现实，这个投资不是为了‘赚钱’。”

360欢迎公平竞争

作为中国互联网中的代表性企业，百度、金山和腾讯之间虽然交集不多，但都有一个共同的特点，就是都和360有“过节”，而传言中的百度与金山在互联网安全领域的合作，自然让占据国内互联网安全软件市场份额首位的360不能轻松。360董事长周鸿祎在接受记者采访时，默认已提前获悉了竞争对手结盟的消息。“两家最大的垄断公司联手扶持了一个爪牙，搞垄断同盟，据说是为了打破垄断，这是中国互联网最大的笑话。”

而对于业界的传言，360方面也向南方日报记者发来官方的回应。回应中360表示“欢迎所有形式的公平竞争，只有竞争才能给用户带来利益，也希望百度能够正面面对360进入搜索领域，公平竞争。”而对于有意与金山进行合作的百度，360也以“一些互联网厂商”的称号来进行反击。

360方面表示：“一些互联网厂商为了遏制360搜索so.com进入搜索市场，一方面通过制造不实的谣言来打击360的安全声誉，另一方面试图通过结盟360的竞争对手来遏制360。希望他们在结盟的时候，第一先考虑360受用户欢迎的真正原因，第二希望他们先清理自身伤害用户利益的行为，清除虚假医疗广告。”对于可能出现的“结盟”，360方面似乎已经感受到不可避免，并希望“任何结盟，都应以用户利益为考量，而非利用垄断地位分肥用户，更不应以遏制对手发展为目标。我们希望中国互联网良性发展，希望百度正视360搜索的正面竞争，任何战术层面的干扰遏制，都不能取代用户对真实、安全的搜索的选择。”