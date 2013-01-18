“鸿夏恋”变“联夏恋”？夏普联想合作被看好

夏普与鸿海的“恋情”或许将有“第三者”插足。

昨天，有传闻称夏普正与联想商谈彩电业务合作事宜。尽管夏普和联想两方均对此不予置评，但业内人士向《第一财经日报》透露，夏普与联想确实正在探讨彩电合作的可能性，“鸿夏恋”可能演变为“三角恋”。

“联夏恋”曝光

据外媒消息，陷入困境的日本电视厂商夏普与中国IT巨头联想达成电视业务合作关系的谈判已进入最后阶段。夏普计划今年向联想出售南京LCD TV（液晶电视）组装厂，并将其他中国子公司转换为持股50%的合资公司。两家公司还计划进入东南亚和南美等市场。

对此，夏普中国公关室有关人士昨天表示，夏普日本官网已发出声明称，这不是公司发表的内容，也不是确定的事实。而且，夏普与鸿海的谈判还在继续，双方仍有定期沟通。去年12月，夏普社长奥田隆司还寄信给郭台铭，希望尽快促成夏普与鸿海的合作。

联想品牌沟通部智能电视宣传推广主管宣宁也称，对夏普与联想合作的传闻“不予置评”。目前联想电视的生产采取代工方式，生产地点在厦门。智能电视是联想“四屏一云”战略的重要组成部分，联想对智能电视志在必得。

虽然双方都是低调，但奥维咨询（AVC）平板显示事业部副总经理刘闯向记者透露，联想与夏普已谈了一段时间，除了转让南京彩电工厂，双方还有更深层次的战略合作。

夏普在中国的彩电销量占其全球彩电销量的20%，因此中国是夏普很重要的市场。但去年受日系品牌地位衰退及中日关系影响，夏普在中国彩电销量出现下滑。而联想是彩电业新军，去年5月在国内首发两款智能电视，却卖得不好，主要是因为价格偏高，加上其IT销售渠道不适合卖电视。这给双方合作带来可能性。

联想电视目前主要委托厦门冠捷代工，使用LGD、友达的液晶屏。

“联想与夏普合作，可谓‘一箭多雕’。”刘闯说，一是可以获得夏普60英寸液晶屏；二是获得生产能力，夏普南京彩电工厂不满产，双方合作后既可为联想生产，又可继续为夏普生产；三是联想还可以利用夏普在中国市场的彩电销售渠道。联想、夏普分别定位于国内和国外的高端品牌，两者不会冲突。

对夏普而言，则可以借助于联想的研发能力，提升电视的智能化水平。过去夏普彩电专注于画质，在智能化方面较弱。转让南京工厂后，夏普还可以减轻财务负担。

不过，DisplaySearch中国区研究总监张兵认为，彩电整机厂的价值不大，而且联想一年彩电销量顶多30万~50万台，并不能完全消化夏普南京彩电工厂一年200万台的产能。所以，联想有可能以接手南京工厂为桥梁，来获取夏普60英寸屏的供应。不过，鸿海去年参股夏普十代线后，已获得十代线一半产能，并开始为海尔等代工60英寸液晶电视，国内售价仅约7000元。所以，联想即使拿到夏普60英寸屏，也很难有竞争力。

三角“谜团”

也许，联想是夏普平衡与鸿海关系的一枚棋子。

夏普去年3月与鸿海签订合作意向，但鸿海斥资参股夏普9.9%却一拖再拖。夏普去年公布巨额亏损的2011财年业绩，拖累了股价，鸿海希望压低入股价格，双方合作悬而未决。

但张兵认为，即使夏普把南京工厂卖给联想，也不会影响夏普与鸿海的合作。联想彩电的盘子太小了，只有鸿海巨大的彩电代工量，才能真正扩大夏普液晶面板的“出海口”。而且，鸿海控制生产成本的能力，也正是夏普所需要的。

帕勒咨询资深董事罗清启也认为，夏普与联想携手，不影响夏普与鸿海的合作。联想拿下南京工厂可以增强产业能力，更熟悉彩电生产流程、上游面板价格信息；而鸿海本身就是一个大工厂，再增加彩电组装能力意义不大。

“夏普与联想合作之后，两者与鸿海之间将形成‘三角关系’。”另一位业内分析人士认为，鸿海原来看中了夏普彩电在中国的品牌使用权，它已有屏资源、彩电生产和研发能力以及渠道资源（赛博数码城），唯一缺的就是终端品牌。“但鸿海打性价比的定价，与夏普品牌的高端定位不匹配。”

夏普一旦携手联想，鸿海在大陆市场借用夏普品牌卖彩电的愿望将落空。恰巧的是，鸿海今年1月15日已在赛博数码广场的官网上宣布，将于1月24日通过“天猫”在大陆市场首销自有品牌“睿侠”的60英寸电视机。

当然，这种“三角关系”不完全是竞争，也有合作的可能。比如，夏普、联想的彩电都可以借力于鸿海的渠道来销售；而且，联想的IT业务本来就与鸿海有合作，联想的电脑在赛博数码城有卖，富士康也有代工联想电脑。