金山网络被铁道部约谈 称愿意为提供一切必要协助

1月18日消息，随着春运买票热潮的临近，由各大浏览器厂商推出的抢票插件开始风靡网络，甚至引发了相关政府部门的关注。据金山网络官方证实，铁道部昨晚约谈金山网络，要求立刻停止其猎豹浏览器春运抢票版，“目前相关事宜正在协商中”。

据了解，抢票插件的运行原理实际上是通过机器智能代替人工操作，通过对12306网站的不断刷新和监控，以提高抢票成功的几率。金山猎豹浏览器官方曾宣称，通过其专版浏览器中的插件抢票成功几率将提高10倍。

春运往往代表着“买票难”，在回乡大军的冲击下，铁道部订票网站12306的瘫痪或访问慢问题仍然未得到解决。今年春运开启之前，包括金山、360、搜狗在内的多家浏览器均推出12306网站抢票专版浏览器，试图通过网络工具帮助网友完成网络订票。此外，尽管谷歌Chrome、火狐浏览器等未推出抢票专版浏览器，但已有开发者推出支持这两款浏览器的抢票插件。

抢票插件的风靡带来一系列连锁效应，一则海外消息称，由于来自中国的浏览器抢票插件短时间洪水般的访问，导致全球最大的社交编程及代码托管网站GitHub被拖垮。

该现象也引发铁道部的关注。有消息人士透露，针对国内流行的浏览器抢票插件现象，铁道部昨晚约谈金山网络，要求立刻停止猎豹浏览器春运抢票版。

金山网络相关负责人已经证实该消息，18日上午表示目前相关事宜正在沟通协商中，尚无进一步结论。对于铁道部叫停抢票插件一事，暂不能透露更多相关细节，但双方确实正在积极进行沟通与协商。“我们愿意为铁道部购票网站提供一切有必要的协助与支持，以便能更好的解决中国百姓春运回家购票的难题。”

据悉，目前网络上能搜索到的具备抢票插件的浏览器包括猎豹浏览器、火狐浏览器、360浏览器和搜狗浏览器等。但目前尚未收到有关其他浏览器厂商被约谈的消息。（张丽娟/整理）