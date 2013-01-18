新华都帝国松动：陈发树兄弟清仓 唐骏年底将走人

1月17日，新华都购物广场股份有限公司(以下简称新华都)发布公告称，陈发树的两个兄弟减持了其名下新华都所有股份，而此前新华都高管已多次减持。

有分析人士对记者表示，“新华都高管和陈发树兄弟的减持可能与新华都去年业绩预期不理想有关，也与核心人物陈发树这两年战略层面失误有关”。

在采访中，记者还从新华都一位高管处得知，“打工皇帝”唐骏年底或辞职，至此陈发树构筑的商业帝国开始松动。

1月16日，新华都发布的提示性公告称，“新华都首次公开发行前已发行股份，本次解除限售的数量为2.9646亿股，上市流通日为2013年1月18日”。

公告中还提到，“本次解除限售股份的数量占公司股份总数的54.7477%，其中包括了新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投资有限责任公司、陈志勇、陈志程和陈云岚”。

就在该公告发布的第二天，1月17日，新华都再次发公告称，“陈志勇先生和陈云岚先生因自身发展需要，计划自2013年1月21日起的未来六个月内拟通过深圳证券交易系统或大宗交易系统减持所持公司全部股票，预计所减持股票合计为3727.8万股，所减持股票比例合计占公司总股本的6.8841%”。

公告中所称的3727.8万股，正是前一天公告中陈志勇和陈云岚被解除限售的股份数量，其中陈志勇持有3547.8万股、陈云岚持有180万股。在公告中还特别指出，陈志勇为新华都实际控制人陈发树的弟弟，陈云岚是陈发树的哥哥。

记者致电新华都董秘办公室，该办公室一位负责人称，“这是正常的减持行为，陈发树仍然是新华都的实际控制人，至于两人为什么减持在公告中也已做出说明。”

而此前，新华都高管已多次大幅减持。根据公开信息显示，2012年6月18日，新华都监事会主席付小珍、监事郭建生及董事兼常务副总经理上官常川三位高管大幅减持了公司股份，其中付小珍的减持量为2万股、郭建生减持24.8625万股、上官常川减持量21万股，三人套现金额分别为174.72万元、16.76万元和203.62万元。

而更早前，新华都总经理周文贵通过大宗交易平台减持了57.375万股，减持均价为6.45元，套现370.07万元。5月29日，公司监事付小珍通过集合竞价方式减持了22.2266万股，成交均价为8.14元，套现180.92万元。而去年，戴文增、李青、龚严冰等高管亦有减持记录。

有分析人士认为：“新华都高管和陈发树兄弟的减持可能与新华都去年业绩预期不理想有关。”

新华都2012年第三季度财报显示，营业收入16.6亿元，同比增20.8%，实现净利润2654万元，同比下降19.3%，更有研报指出，新华都早前收购的易买得门店预计年亏损额约为1亿元，新华都门店在上海、苏州所在的华东区域尚未形成规模效应，预计培育期较长。

唐骏或将淡出

在业内人士看来，唐骏逐渐淡出是迟早的事情。

事实上，引入唐骏担任总裁后，陈发树开始了一系列大手笔资本运作，先是以个人名义受让百威英博持有的青岛啤酒，以2.35亿美元的代价成为青啤第三大股东;其后又以22.07亿元拟受让云南红塔全部的云南白药股权。

当年，唐骏曾不无骄傲地介绍，“整个收购过程，我们只跟红塔方面见了一面，我花了十分钟时间读了一下股权转让协议，觉得没有问题，就让陈总签字了。”

只是如今，除青岛啤酒使陈发树赚到钱外，云南白药却使陈发树陷入巨额的股权纠纷之中。

此前，唐骏承诺3年内推动新华都集团旗下5家子公司上市，时间过去许久，除了“联游网络”外，再无一家，即便这家网游公司最后也被卖了事。

在一系列失败后，一位新华都集团高管证实，唐骏实际在新华都集团只负责港澳资讯和慈善基金会的业务，但唐骏在港澳资讯的资本运作让他遭受了质疑，唐骏的新华都集团总裁兼CEO职务名存实亡。

唐骏曾被质疑通过关联公司用一个名不副实的 “蓝天工程”慈善项目为其个人谋利，至今唐骏未对该事件作出解释。

唐骏随后也被基金会“除名”，之后在新华都集团还负责哪一块业务，外人无从得知。

在陈发树兄弟减持后，记者在采访新华都集团一位高管时称，“唐骏在年底会有个声明，他已经想辞去总裁的职务，更多细节需要向唐骏本人确认。”

随后，记者联系了唐骏助理李欣，其对记者表示，“我不清楚，目前没有得到这个消息，唐总应该不会辞职。”

记者又向其询问唐骏目前在新华都集团负责哪块业务，她对此称“(工作)没有变化”。至于具体细节，李欣表示，“外界并不清楚唐骏的工作，新华都知道就可以了”，随后挂断了记者的电话。

记者目前无法联系上唐骏本人，其何去何从目前不得而知。