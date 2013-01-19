联想高管揭秘手机业务崛起：先要规模解决温饱

联想集团副总裁邵韬

编者按：在智能手机领域，联想用了两年时间从仅占国内1%市场份额，到目前15%左右的市场份额。其在中国市场上的销量已超越苹果，成为仅次于三星的第二大智能手机生产商。联想集团副总裁邵韬日前接受新浪科技专访，揭秘联想手机业务如何快速崛起。同时，他还对智能手机市场的独特之处、联想进军全球市场等话题发表了看法。

口述/ 联想集团副总裁、联想MIDH战略市场及运营管理负责人邵韬

快速增长

我们刚开始做产品的时候，第一款乐Phone，那时候确实是内部资源有限，只做了一款产品。那款产品也是倾尽心血做得。我们自己评价说，业绩不能满意，单款产品只卖了不到100万台，和我们最初的理想相比，差距很大。

从去年开始，我们加大了研发和团队的投入。在智能机取代功能机的过程中，我们通过千元智能机的方式取得了一定规模。这也是我们主要增长的一些动力。

为什么去年联想智能手机的业绩上升速度很快？我觉得有两个因素。

一是，我们在渠道和通路的管理上。联想从做PC业务起家，一开始就采取渠道策略，我们对如何跟合作伙伴打交道，如何管理通路，如何迅速地建立好通路方面很有经验。

第二，运营商市场。我们一直是中国移动TD手机市场上第一位，市场份额是23%，而且大部分都是智能手机。中国联通方面，随着联想第一款千元智能手机A60跟着联通一起推广，双方都尝到了甜头。那款产品给联通带来了超过200万合约用户，联想在联通方面也排在第一位。中国电信方面，我们有详细的计划，这一块正在快速追上。

从今天来看，运营商市场对整个市场影响越来越大，但是开放市场依然有很大空间，大概是一半一半的比例。这一点帮了联想一个很大的忙，我觉得我们是两条腿在走路。

手机业务盈亏平衡

手机业务的盈亏平衡，不是单个产品盈亏平衡的概念，单个产品都是盈利的，否则就是变成做慈善了。

但是对企业来说，更关键的是你持续投资未来的时候。因为这是有一个时间差的，就是当期你看我投的这些钱和我的收入比，是不挣钱，但并不表示我当期不健康地经营。

今年我们有几个新的手机研发中心成立，还有武汉产业基地的建设，使得整个的投资看起来偏大，用收益一减，相对来说就不盈利了。不过，从未来来看，情况会越来越好，从2012年来看，我们应该能够达成既定目标。

在实现盈利的过程中，规模一定是有用的，因为规模在摊销大的投入。第一，从智能手机行业的研发来看，我觉得规模是起到关键性的作用。第二，这也涉及到联想在中高端的产品，当市场机会越来越多时，盈利机会也会好转。

不做手机期货

联想总体上没有采取期货模式。用期货模式可以相对较好地规避供应链的不确定性风险。联想以前做PC的时候，供应链一直是核心能力，这一块盯得很紧。

从零配件下单到手机出货，联想至少比行业平均周期短一个月以上。从这一点上讲，我觉得联想是有优势的，但是要和零库存的模式相比，还是没法比。毕竟我们这个还是有风险，只不过风险在可控范围内。

这一点上，我觉得我们还是正常的商业模式，而不是一个期货模式。

在标准化程度上讲，现在手机行业面临的问题是，每一款手机由于设计不同，都会导致屏幕玻璃的厚度和宽窄不同。这使得你从头到尾都在定制。唯一能做的是，当你规模大了以后，你在同档次的几个产品中，可以考虑这里面的通用性。

做PC的时候，芯片排得比较靠前，是最贵的部件之一。但是做手机以后，主要成本是屏幕。从联想来说，这些成本的因素对我们影响大一些，毕竟都是微利的。但是对三星或者苹果这样的厂商，几乎没关系。

苹果iPad的成本几乎是iPhone的两倍以上，但是价钱便宜很多。一寸玻璃就意味着一寸钱。玻璃要想做5个毫米厚是容易的，但要把它做到0.5毫米，是靠化学蚀刻变薄的。打磨薄，切割完以后，边缘不稳定的地方，还得二次强化，这就更贵了。整个手机行业里面，苹果他们的毛利率受成本影响小一些，但我们这种厂商受影响比较大。

手机行业特别之处

手机行业，我觉得还是很特别。特别之处在于，这个行业中两个最典型的老大(ARM和Andriod)，我形容他们为丐帮的洪七公式的人物。他不出现，平时也看不着他，也不出来主持帮规。

ARM就把芯片架构授权一下，每颗芯片收你1毛多美金，这就是它的赚钱模式。我设计完了，你们拿出去试，试了行就用。

Andriod甚至是一个免费模式，用户一搜索就有钱，每次挣几美分。搜索完了，一年单款产品大概能产生10到20美金搜索的收入，我就挣那个钱，不收操作系统的钱。

所以，行业两个最大源头厂商没有完全站出来说，我来主持规矩，我来制订行业标准。他们不做这样的事情，因为他们说他们的收入根本不足以支付这么大的人力、物力来做。

相反，PC行业的两个大佬做了非常多的事情，但东西贵。英特尔一颗CPU平均单价七八十美金，或者一百美金，微软一套软件授权收你几十美金。不过收完钱，其实他们做了很多事情。比如，专利风险的覆盖，如果有人找你打官司，他们就先给你扛了。

但今天你会发现，在手机行业没有人负责这些事情，只有系统厂商自己做这样的事情。系统厂商要负责行业标准化的认知、兼容性的认知以及所有专利风险的覆盖、所有软件的bug，而且所有人解了bug都不再共享。

所以，系统厂商在手机行业里面发挥的作用和用途要比PC行业大。这也是为什么大家说，手机里面的创新空间可能会大一些，因为你责无旁贷，必须得做这样的事情。

设计高端产品

联想不排除未来使用一个高端手机品牌的可能性，但是我们现在的大思路还是希望在Lenovo框架之内。其实这不局限我们的思考。

我负责PC业务的时候，也鼓励大家必须做好的产品，而且做高端产品。之前大家之所以没做到那个程度，可能还是有点偏中国式的思维——就是中国仿制品的思维。

为什么买你中国货，就是因为你便宜。要便宜，我就怎么对得起便宜。销售这么说，你就这么想，供应链就这么做，所以做成了一条“老鼠的儿子只会打洞”的循环，因为教育就是这样的。

但是从总体来讲，随着联想越来越自信，整个品牌在国内外的接受程度越来越强，我们整个团队也正在朝这个方面努力。其实，早期的成功因素告诉我们，也不是不可以，只要我们慢慢去做。所以，至于是不是继续用Lenovo品牌，我们都会坚持做高端产品。

现在我们为什么说规模很重要？规模就是让我们这帮人能吃上饭。然后在这个基础之上，大家没有温饱问题的时候，我们再看看小康是什么。

我们做高端产品也是这样，早期为什么顾不上？是因为这个团队要吃饭，要有一定的规模。现在我们有了一定的规模，在中高端产品上的发力，我觉得是不容怀疑的，只是说方式、方法还没特别清晰。

我在PC行业也做了十多年，我自己觉得在设计，在产品追求的更高层面上，有一个过程。我们身上的责任感一点都不弱，只是随着业务刚铺开，有一个顺序的问题，也有一个步骤的问题。

进军全球市场

联想手机业务在全球铺开做，压力主要在专利方面。

华为和中兴做海外市场比我们有利，是他们现在有一定的专利积累，在交叉授权的时候会比我们好，但也不能说不交专利费。我们还正在紧锣密鼓地进行专利谈判，一旦完成，我们就会大举铺开。今天我们在新兴市场已经铺开了。

倒不是说联想不愿意面临专利问题，而是因为电信行业专利分散是有目共睹的。你也不知道哪家厂商会突然找你说，我要收2块钱。你主动谈，又有好几千家厂商，也不知道找谁谈。这是现在面临的最大问题。

当然，随着手机越来越智能化，我们发现以前在PC行业积累的7000多个核心专利里面，有5000多个是发明专利，这涉及到无线通信、存储、智能动态管理、能耗管理等，而这些专利恰恰是智能手机在大量使用。

所以，我们现在的策略是，认真地评估在PC行业里面积累的专利。从这一点来说，我们也不至于那么悲观，不至于无从下手。这事得一步一步做。