万科公布B转H方案 海外融资双平台浮现

停牌不到一月，万科交出B转H答卷。18日晚间，万科突然发布B转H方案。21日，万科A、B股将复牌交易。同日，港股南联地产股份将正式更名为“万科置业海外”。2月4日，万科将召开临时股东大会审议5份相关议案。顺利通过审批后，万科将一举拥有两个香港上市公司平台，其逐年上升的融资成本压力或将得到舒缓。
现金选择权溢价5% 申报股份不得超过4.38亿股
1月18日晚，万科公布B转H方案，拟申请将已发行的B股转换上市地，以介绍方式在香港联交所主板上市及挂牌交易。
此前，中集集团B股“首尝螃蟹”，于2012年12月成功转板上市。中集14.3亿股B股中，有1.37亿股被行使了现金选择权。
与中集集团相同，万科同样将安排第三方向全体B股股东提供现金选择权。价格在万科B股股票停牌前一日（2012年12 月25日）收盘价每股12.50港元的基础上溢价5%，溢价后每股13.13港元。
公告显示，目前港股114家房地产行业上市公司市盈率均值为12.42倍。70家内房股上市公司均值为12.33倍，均高于市盈率为11.59倍的万科B，也高于溢价5%后的万科B股市盈率12.17倍。
值得注意的是，根据《香港上市规则》，在香港联交所上市交易的股份必须具有足够的流通性。如果出现申报行使现金选择权的股份数超过万科B股总股份数的三分之一，即438,318,489股，此方案将不予实施，万科B股将继续于深交所B股市场交易。
万科B股的95%以上由境外投资者持有，万科董秘谭华杰表示，B转H可以说是当前环境下阻力最小、对股东最有利的方案。
手握香港两家上市公司平台
本次万科公告，为市场此前针对转股方案以及定价等猜测画上句号。
万科B转H一旦顺利实施，连同万科置业海外，万科将在香港资本市场拥有两个上市公司融资平台。
早在1993年，万科发行4500万股B股。万科总裁郁亮表示，发行B股让万科得以顺利度过行业第一次低谷。
然而，近6年来没有在资本市场融资，万科为信托和银行贷款等融资渠道付出了高昂的利息费用。
财报显示，万科年度利息支出大幅增长。多家机构纷纷指出，万科财务成本大幅高于同行中海和招商等。
或正因如此，本次方案得到了大股东的大力支持。根据公告，此次将为万科B股股东提供现金选择权的第三方为万科第一大股东华润（集团）有限公司，以及新加坡政府投资公司、高瓴资本管理有限公司。实际上，华润并未持有万科B股，但愿意作为第三方提供现金选择权。
不过，尽管万科有望拓宽融资平台，但市场仍对其未来融资前景保持谨慎。一位香港外资券商房地产分析师曾对21世纪网表示，即使转板H股上市，万科发新股也将面临中国证监会的审批，而监管层自2008年以来就暂停对上市房企融资审批。目前，香港上市房企发债动作频频，而H股富力地产却从未发过新股，仍面临政策层面的肘制。此外，万科另一融资平台南联地产则在两年内不能进行重大资产重组，本次B转H方案也未发新股，这也意味着万科需要更多耐心。
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