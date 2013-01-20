PE暗推租车业大混战：60亿的鏖战 一嗨要学海底捞

“美国有2亿辆私家车，租车公司共有约300万辆”。一嗨租车创始人章瑞平告诉记者。

中国汽车保有量超过1亿，以2011年底的数据，私家车保有量超过7700万辆。罗兰贝格咨询公司(以下简称“罗兰贝格”)统计，2011年中国租车市场的车队规模为21.5万台。

两相对照，是否可以简单推理出，中国的租车业还有很大很大的空间?

看好租车业的投资人，包括已经投了租车企业的PE人士，多少持有这样的逻辑：“美国大的租车公司最多的有百万辆，前几家是几十万辆级;中国还停留在万辆级。所以集中度差了很多倍。两国空间是差不多的。目前租车是个高速发展的行业，大家都愿意牺牲点眼前利益来换市场占有率。”

但还有相当部分PE投资人不这么认为。他们列举了N个不投资租车业的理由，概括下来就是，中国的租车市场和美国非常不一样，所以在美国成功的商业模式，在中国未必这么成功。

神州、一嗨试图针对中国市场的特点，做出有中国特色的公司;而更新规模也更小的瑞卡租车、车速递，对这个行业的理解是本地服务行业，城市间的协同性小多了，他们更像餐饮、超市这样的连锁业态：先做有限几个城市，瑞卡租车更是以4000辆车布局两个城市;而不是迅速在全国铺开。

上述租车公司都未曾全面盈利，但外资公司安飞士却已经率先盈利。它的诀窍是：80%的客户为企业客户，有专门的渠道稳定的销售淘汰下来的二手车。

这些新兴租车公司，终极目的都指向全国性租车公司。这样一个混战的局面，到底谁将笑到最后?安飞士加大B2C市场时，会否难以保持盈利佳绩?神州和一嗨，能否像它们的美国同仁一样，得以一统天下通吃全国性租车公司的好处?

租车业：中美大不同

曾有人在微博上讽刺：“国人研报标准结论：美国A产品人均消费XX，而中国人均只有X，所以中国有十倍增长空间。不知道反过来说，美国投资者们会不会认可，比如：中国结婚人群买房率为80%，美国只有20%，所以美国房屋需求量仍有4倍增长空间;中国人均白酒消费量XXX，美国只有X，所以美国白酒需求量仍有百倍增长空间?”

这句话原本针对的是A股已上市公司研究报告的简单类比;那么，投资租车企业的PE机构，是否犯了同样的错误?

这就见仁见智。所以，从一开始，租车业就是一个较有争议的行业。

常见的反对意见有：美国主要是商旅客户，周一到周五出租率高;中国的商业往来很多都有接送，主要是散客自租，周末出租率高，一周五天赚钱的商业模式，跟一周两天赚钱的商业模式自然不一样;中国的城际交通很发达，需求会不足。

章瑞平、车速递租车(上海车速递汽车租赁有限公司)总经理都表示，本地客户，比异地租车的客户比例更高。

鼎晖创投副总裁吴子烁，为一嗨租车的投资人，他的心态代表了部分租车人的心态，部分解释了上述现象的存在：“美国不少人城际交通都租车来解决，但在中国，高铁很方便，大家乘高铁就行了，更多还是市内交通需要租车。但如果我去一个没去过的城市，又是出差，我都不会租车，毕竟对路况不熟。可能像杭州这样很熟的城市，我会租车。”

这样的现象，不仅说明了目前中国人租车的需求弱于美国人，在曹晖看来，还有其他解读：租车是个本地服务企业，城市间的协同效应较小，不一定非要布局成全国型租车公司。既然用户从上海到合肥是坐高铁，只有在上海、合肥市内活动时才租车，那么完全可以在上海、合肥，各自选本地的租车公司，如果后者有更多网点、更便利的话。

城市间协同效应的大小，直接决定了全国性租车公司客户黏性的强弱。如果用户有在上海借车却想在其他城市还，就非得选两地都开店的租车公司不可;如果只是同城借车、还车，那么用户的黏性就弱很多：比如我们完全可以在上海时去联华超市购物，在北京时去物美超市。

车速递成立于2009年，目前有1300辆车，曹晖布局了6个城市：北上广深、苏州、杭州。他观测还是这些城市对租车的需求最强。

更为极端的是瑞卡租车。瑞卡同样成立于2009年，从一开始就获得了不少外部融资，发展速度较车速递快很多，目前已经有4000辆车。一嗨租车在这个车辆数时，已经布局了多个城市;瑞卡租车却只做广州和深圳，还从已开店的成都撤出。

瑞卡租车首席执行官李春田表示：“神州两万辆车的时候是铺到了88个城市，我们两万辆车的时候最多不能超过8个城市。”——这可以更明确的看出，瑞卡租车并非受限于车辆数，而是它的战略，从一开始就跟神州、一嗨不一样。

章瑞平承认了这些不同，表示“中国和美国的需求不一样，需求的方式不一样”。言下之意是，两地可以有不同的盈利模式。

盈利的达摩克利斯之剑

2012年初，神州租车向美国SEC递交IPO申请，未能成行;一嗨租车在更早时候曾宣布2011年要去IPO，结果后来没有声响。

虽然多位已投资租车企业的PE人士都声称不急着上市，不急着盈利。目前可以为了市场规模而先不要利润，但长期来说，它们都需要一张更健康的、可以对投资人交代的财务报表。

罗兰贝格执行总监张君毅告诉记者：“2012年，乘用车租车市场的总额超过220亿元。其中比较多的是长租，短租是新兴市场。以2011年底的数字为例，约60亿左右是短租，140亿左右是长租的，租30天以上即为长租。按照车队的渠道来说，我们估计2012年底，整个租车市场长租和短租在一起，大概是26万辆。我们对未来市场增长比较乐观，总体来说，年增长18%-19%左右。”

神州、一嗨们，主要是在这60亿的短租市场鏖战。长租市场，目前主要还在全国各地的本地租车公司手中。

可以说，这并不是一个容量很大的市场，但目前竞争业已颇为激烈。如果未来行业持续高速发展，会不会有更新的竞争者加入继续低价策略?如果行业发展到一定规模就放慢速度，那么市场上目前的玩家，还是要考虑如何盈利?

曹晖对这一点颇为乐观。他发现自己的客户中，大约有一半客户需要发票。“这样的客户不会对10块钱特别敏感吧?目前99元一天是很常见的价格，10块钱可以影响到10个点，可以说就是很多企业的盈亏平衡点。”