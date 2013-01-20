华为人创业反思：华为那一套不是处处吃香

最近，一个名为“说点啥”的ID在某通信论坛上开帖陆续总结自己两年前离开华为，合伙创业后的辛酸史。开篇即是“几个朋友都是华为的，40上下，公司发展一般，心有不甘，谈到创业，硬是找了个路子去做。2年下来，真是狗血剧。基本上把电视剧里能想到的桥段都出现了”。

帖中，“说点啥”逐个分析了创业动机、现金储备、市场调研、团队建设等12个方面，分享了太多难得的实战经验。看下来，钛媒体编辑觉得，其实开篇语中的“心有不甘”、“硬是找了个路子去做” 就埋下了此段创业将布满荆棘坎坷的伏笔。创业本就不容易，资金、市场、团队……都不可欠缺，而对于从大公司跳槽想自力更生的创始人来说，如何不带着大公司里的习气做事，放下身段，脚踏实地从基础干起，似乎显得更为关键。毕竟这时候，你是单兵作战，没人罩着，江山要靠自己打下来——以帖子所说为例，离开华为，就该忘记华为。

帖中有人回复“很想看到船老大(技术提供方)的吐槽，一定会有不同的视角”，钛媒体也欢迎各位“船老大”踊跃来稿，说一说自己眼中的无厘头创业、创业心酸以及你眼中那些前景光明的新兴公司。

钛媒体将这位论坛博主不同经验分享贴的内容，十二点宝贵的经验教训总结整理如下，读者们或许可以从这出“狗血剧”的注脚里学习到创业的诸多经验教训，而对在华为中兴等大公司中跃跃欲试，也希望自己干一番事业的人更有一番借鉴意义：

有2年了，几个朋友都是华为的，40上下，公司发展一般，心有不甘，谈到创业，硬是找了个路子去做。

2年下来，真是狗血剧。

基本上把电视剧里能想到的桥段都出现了。

给朋友们一飨，提个醒，也算没白干。

1)不要把创业代替就业

我这两年，感觉到周围的朋友，尤其是越来越多的华为朋友们，开始了创业的想法。

其实，适合创业的人应该并不多。

他们大多数并不是有个好路子或者好前景，才去创业，恰恰相反，是在公司不顺，想创业。

嘿嘿，这个是大问题。

华为的朋友，做销售的不懂marketing，做软件研发的不懂市场销售，单凭几个人去做，很难做成。

要有个团队，但是，你们几个做同事的时候可以谈得来，出来做生意就也能谈得来?

在利益面前的考验，会让大家一个一个现原形。

先捡主要的说。

2)要有足够的现金储备

创业的人有几个特点，第一就是打了鸡血。

大家的情绪高亢，信心百足，发财在即。

1年内收支平衡，以后就是数钱了。

都没想到，困难就在眼前。现金不够了。

很简单，大家都没有自己开过公司，估计都乐观。

要做好：2年内，一分不挣也可以，一点也不影响心情和家庭生活。

有个朋友，技术出身，年级轻轻，也出来了，买点设备，就没剩啥了。

开始折腾，把自己在研发的几年积累都拿出了，做个小软件。

没人买。

开始的9个月都乐观，后来，就着急了。

这往后，可没人往卡上打工资啊。

3)市场调研是成功前提，没有准确的调研就是失败

开始创业时，市场很大。创业以后，市场很小。

都是自己的判断，来自不踏实的调研。

擅长写文档是我们的优点，对于行业判断不清楚是弱点，而在失败来临之前，没有人承认这一点。

市场调研不是百度和谷歌，不是IDC报告。在华为财大气粗，大手大脚惯了。

做个行业调研，是从销售进展的角度，一步一步推演出来，从签合同的角度来。

不实干，而是看着市场大，有什么用啊?

午餐市场大得很，有面条店上市吗?

拿到碗里多少是真的。

4) 团队重要，好团队卖面条至少能挣钱，差团队在黄金面前先打起来。

以前，看余世维的培训，他第一条说：要学会和合伙人王佐断臂。

我当时想，怎么第一个说这个?

嘿，现在想，人家真是自己开了20家公司啊。

这个合伙人问题是最大的问题。在利益面前，你曾经所熟悉的人会让你很吃惊。

5)对于不熟悉的行业，做好交学费的准备

再回想起来，觉得挺搞笑的。

当大家都决定创业的时候，只想到了成功，甚至有人说将来在深圳科技园旁边哪个酒店摆几桌都想到了。

就是没人想：要是输了呢?

华为所熟悉的行业，都是大投入大产出的。我们整不起。

选了个偏门生意，但是，我们熟悉吗?没有。

在这个时候，仅仅凭一些网络文摘去判断市场大小，其实，在起步就已经输了一半以上了。

6)不要动不动把华为那一套搬出来

小公司是做事的，拿个项目先挣钱生存下来。

哥几个不是急着干活，有功夫了，先排个工号。

从50到100预留，新员工从101号开始排。

我天，这个公司还准备怎么发展啊?50号以后预留?准备有多少元老要来啊?

天天不是想着这个几个人的小团队怎么发展，一有机会就给上游公司老板灌输华为思想：

将来，我们要在海南三亚或者九寨沟开会，你们这些员工都要去参加接待。他们的水平要提高啊。

我在旁边听了想吐，给他说，真是也得罪他的。嘿嘿。