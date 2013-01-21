360金山等否认抢票软件被叫停 升级展开暗战

自春运开始以来，部分互联网公司如金山、360等开发浏览器抢票软件并引发热议。本月18日晚间，有新闻报道称，工信部正式下达通知，要求360、搜狗、金山、傲游等浏览器停用抢票插件，并指出此举主要是受铁道部投诉，指抢票插件会增加网站点击量，增加服务器压力。

腾讯科技调查后发现，这一消息并不属实。包括360、搜狗、金山网络等多家浏览器厂商均对腾讯科技表示，目前并未收到工信部叫停抢票软件通知。据了解，目前各家抢票软件依然在正常运营，网友通过抢票软件抢到的火车票依然可以正常使用。

进一步的调查显示，所谓的“叫停”传言源自铁道部和工信部对抢票软件的“关切”。

金山网络高层向腾讯科技透露，铁道部曾因猎豹浏览器抢票软件一事约谈金山网络，其原因在于铁道部通过后台查询发现通过猎豹浏览器抢票软件的抢票数量太多。

360官方人士则对腾讯科技表示，上周五360负责政府关系的人士的确收到工信部打来的电话，电话的主要意思并非是停抢票软件，而是因为春运火车票是热点，让360改进抢票软件的技术和产品方面的服务，不要占据铁道部12306网站太多资源。“工信部之所以这样做，是因为360浏览器的份额是除IE之外最大的，实际上，我们在1年前已推出抢票服务。”

搜狗浏览器则公开表示，迄今为止，搜狗公司从未被“约谈”，也从未被“叫停”。搜狗浏览器负责人杨洪涛表示，被叫停一说可能是外界的误读。

目前工信部并未就叫停抢票软件一事作出回应。实际上，抢票软件非但没有被叫停，还与铁道部12306网站展开一场斗智斗勇的较量。一方面铁道部12306网站想甩开刷票软件不断升级，另一方面，各种抢票软件在不断升级新版本。

金山网络旗下猎豹浏览器昨日发布更新，称面对重重压力，工程师们再次加班更新，猎豹春运抢票版已更新至最新版，网民安装可正常抢票。搜狗方面也表示，对抢票技术进行大量优化，不仅抢票成功率提升，而且对12306服务器负载大大减轻，做到两全其美。

360浏览器也打出悲情牌，称接到紧急通知不能对抢票功能做任何推荐，也不能转发任何用户用浏览器抢票成功的信息，但也强调360浏览器抢票成功率高，还不会对服务器造成过大压力，并不像有些第三方扩展一样存在安全隐患。实际上，360浏览器官方微博并未停止转载网友成功通过360抢票软件预定火车票的微博。

抢票软件火热背后：浏览器厂商的暗战

2012年9月份国内浏览器市场数据（数据来源：CNZZ数据中心）

此次的春运抢火车票事件中最出风头的无疑是金山网络旗下的猎豹浏览器，正是瞄准消费者购票难的问题，在推出“春运抢票版”加入特殊插件后，不仅让用户省去不少重复劳动，缩短了用户购票时间，也让猎豹浏览器曝光度大幅提升，频频在央视等节目亮相。金山网络也证实，推出春运版抢票浏览器后，经过口碑相传，用户量确实大增。

此次猎豹浏览器如此高调，也被认为是一次成功营销。此前一份数据显示，尽管猎豹浏览器在推出后在设计等方面很受好评，但在国内市场的份额依然很低。截止去年9月份占有率相比8月份再次提升1.5倍，首次超过Opera，市场份额仍不足1%。猎豹浏览器的份额远远落后于360和搜狗浏览器，猎豹浏览器却是金山网络实现变现收入、突围的重要方向。

财报显示，360去年第二季度网络广告营收为5080万美元，较上年同期增长89.9%，这背后正是依托于360浏览器庞大的用户基数。搜狗依托于浏览器，其网站导航收入达到700万美元，并在涉足游戏联运，目前来自游戏联运方面的收入达到100万美元。

浏览器还是强客户端厂商通向搜索等其他渠道的重要途径。浏览器作为上网的重要入口，能够给搜索引擎带来流量和收入。360和搜狗等公司均通过浏览器来驱动搜索引擎，走产品带搜索的路子，最终目的是要突破百度的防线。

与360、搜狗一样，金山网络的强项同样是客户端，并在沿着相同的路径在向浏览器和网站导航市场进发。借助浏览器规模做大，金山网络收入将不断增加。360的对手百度也可能会扶持猎豹浏览器。因此，猎豹浏览器已被列为金山网络重中之重，甚至成金山集团看重的项目。

可以说，2013年国内浏览器市场的竞争无疑会更加激烈。360和搜狗要实现搜索份额增长，无疑都要借助浏览器，而猎豹浏览器推出来不到1年，要抢夺有限的浏览器份额，这使得彼此都成为对方增长的天花板。360也有遏制猎豹浏览器发展的冲动。

“猎豹浏览器在借助这次事件搏出位，不然为何这次就是猎豹浏览器跳得这么高呢？猎豹份额那么小。”一位业内人士说，这整个事件可能就是出位与反出位之争。

此前，有媒体指出，铁道部约谈主要原因在于金山抢票软件使用了第三方个人插件，可能造成12306服务器故障，并可能泄露用户隐私。据透露，铁道部工程师经过全面检测证实，金山猎豹浏览器“刷票助手”明文保存购票用户资料，并向金山服务器上传数据。

金山网络否认了这一说法，称猎豹浏览器抢票软件完全可公布源代码，没有借铁道部炒作猎豹浏览器。“我们怎么可能借助国家单位来炒作呢？”金山安全专家李铁军对腾讯科技表示。

实际上，出现工信部叫停抢票软件传闻后，金山网络将矛头指向360。金山网络内部一位人士指出，猎豹浏览器通过铁道部约谈这个事情受益，受到用户广泛关注，竞争对手是借助工信部叫停抢票软件一事转移猎豹的风头。“看看最初消息来源，关于浏览器厂商顺序，大家就可以知道谁是这则消息的最大受益者。”

金山安全专家李铁军对腾讯科技表示，工信部叫停抢票软件传闻背后一定是有人在捣鬼。而嫌疑方360则向腾讯科技否认自己在背后操作了这一切。

技术插队引质疑：农民工被指成购票弱势群体

与往年不同，今年的抢票软件引发巨大争议。不少网友表示“不公平”。称“这是一种赤裸裸的插队！会让其他老老实实上网的人，购票变得难上加难。”同时更有人提出，相比农民工，熟谙网络知识的学生、白领阶层拥有“先天优势”，农民工成为购票弱势群体。

《法制日报》指出，现在的网络购票对于不会上网的、上网难的、要花钱上网的人是不公平的，因为大家的经济背景、学历背景都不一样。一些措施的出台，必须要考虑周全，必须把一些特殊人群的利益考虑在内。12306网站也在首页醒目位置提醒：“截至目前，没有授权其他网站开发类似服务业务，敬请广大用户注意。”

不过，更多的科技人士支持抢票软件的行为。创新工程董事长李开复表示，有人说买票软件网民才会用，民工不会用，导致社会不公平，所以违法。若这也算违法，那以后是否：民航局禁止用去哪儿买票、交通部禁止用导航抄捷径，商务部禁止用淘宝买便宜货、教育部禁止用英语学习软件准备高考？若要照顾民工，只有铁道部从源头做起，线上线下做分配。

互联网分析人士胡延平指出，浏览器抢票功能不仅合理合法，而且为用户提供方便，购票次序遵循排队规则，验证仍需手工输入，系统无票买不到票，更不可能把别人的票抢过来。有关部门所谓扰乱市场的说辞纯属转移问题。允许自己让用户闹心，不允许别人帮用户省心。自己没做成事的本事，却有让别人做不成事的本事。

搜狗浏览器负责人杨洪涛认为，抢票软件本身并没有错，如果为所谓的公平，其实铁道部就没有必要开通在网上买票功能。他认为，试图阻拦科技进步给人们带来的便利，就是耍流氓；科技没有带来不公正，重要的是公开透明、完善的游戏规则。

更多的人则是对铁道部的拷问：打着公平旗号叫停刷票插件，未必能一劳永逸。插件来了，对不用插件的人不公平；12306开通，对不会上网订票的人可算公平？花数亿元打造12306，为何被不同商家搞出相似插件？打铁还须自身硬。反制插件，须提高自身服务能力。