红孩子成苏宁易购“摇钱树” 冲30亿销售额

继苏宁易购以6600万美元收购红孩子后，两者首度联合进行市场活动。

20日，苏宁易购相关负责人在接受记者采访时表示，双方将在母婴市场进行全面拓展，红孩子2013年销售目标将保底实现30亿。

“红孩子”变“摇钱树”？

自去年9月份以来，苏宁易购与红孩子已经在供应链、物流仓储配送、售后服务及营销互动上进行了全面协同。2012年，苏宁新开的8家Expo超级旗舰店和6家乐购仕生活广场里，母婴产品是苏宁“超电器化”进程中的一个重要品类。

在苏宁易购的规划中，2013年，红孩子将取消目录销售，转向网络销售的类型，其网单比例将达到90%以上，其员工数量也计划从原来的1000多人增加至3000人左右。

此前，红孩子的服务区域主要集中在东北、华北、华中、西南、上海及沿海等地，今年还将覆盖华南、西北地区。与此同时，苏宁北京研发中心正式启动建设，并以红孩子研发团队为原始班底，进行电子商务相关的技术研究和人才培养。苏宁易购执行副总裁李斌透露，北京研发中心已经进入前期的招聘阶段，在今年3月份将正式运作，为苏宁电子商务的发展提供信息人才支持。

除了在线上发展，今年红孩子还会“落地”，首家红孩子母婴连锁店今年上半年落成，地点首选在北京、上海等经济发达地区。

据艾瑞的统计，2012年中国母婴商品市场约600亿元，如果加上孕育期及六岁前儿童用品，泛母婴商品市场预计达到10000亿元。苏宁易购也面临业内的竞争。

在天猫、京东、易购之后，国美在线最近也切入母婴用品市场。1月16日，国美在线继和母婴用品品牌亲亲宝贝达成战略合作之后，其母婴频道正式上线。据了解，国美在线计划前期投入10亿元布局母婴市场，目标是2013年跻身母婴B2C市场前三。

业内认为，此次合作的“高调”亮相，间接回应了上周红孩子裁员的传闻，也为苏宁易购的后续并购树立一个模板。

提升毛利率

就在几天前，苏宁易购公布了2012年的“成绩单”：实体商品销售收入152.16亿元（含税），总收入183.36亿元；虽然已经同比增长1.58倍，但并未完成2012年初设定的200亿销售目标。

此前，李斌曾表示：苏宁易购全年主推“0元购”的活动形式，实际上大幅拉低了苏宁易购的整体客单价水平，这是苏宁易购实体商品销售额增幅减缓的原因。

如何将促销转化为持续销售、增强用户黏性是苏宁易购2013年需要重点突破的。据苏宁易购有关负责人透露，此次苏宁易购、红孩子做“百万孕妈”的年度促销活动，也是出于这方面考虑。

一位家电行业分析师在接受记者采访时表示：苏宁易购去年两倍的增长来之不易，2013年苏宁还会加强电商的拓展力度。按照京东公布的数据：2012年的收入达到97亿美元，无论基数还是发展速度都大于易购。因此，2013年苏宁在电商领域的竞争压力比2012年更大。