中国豪车市场裂变：德系“三强”成奥迪宝马“双雄”

经过去年车市的大浪淘沙，国内豪华车市场久居第一阵营的奥迪、宝马、奔驰“三国大战”，逐渐演变成奥迪、宝马的“双雄”之争，随着有望跻身前列的雷克萨斯去年放慢了脚步，2013年，国内豪华车市场将在新的市场格局中前行。

作为这一细分市场的领跑者，奥迪在中国市场依旧“稳”字当头。去年，奥迪在华总销量为40.3万辆，同比增幅30%，中国市场占其全球销量的28%。

其中，国产车型奥迪A6L、A4L年销量均超过10万辆，Q5以64.9%的增速全年卖出89488辆。进口车产品总销量为80188辆，增幅为38.5%。“未来一段时期内，我们还是会保持国产车与进口车比例为80%∶20%的平衡。”一汽-大众奥迪销售事业部总经理薄石接受《第一财经日报》采访时称。

紧缩其后的宝马，去年也取得了不错的成绩。BMW和MINI品牌去年总销量达32.6万辆，同比增长40.4%。国产车型中，BMW 5系是最大的亮点，去年总销量达107844辆，同比增长52.2%。

而排在全球豪华车第三位的梅赛德斯-奔驰，在中国销量仅19.6万辆，同比微增1.5%。因为失守中国市场，影响了其在全球豪华车市场的排名——去年，宝马以184.5万辆的全球销量坐稳豪华车市场冠军，奥迪以145.5万辆紧随其后，奔驰则连续第二年被奥迪超越，如果除去在华销量，奔驰销量为112.38万辆，高于奥迪。

而原本有希望跻身第一阵营的日系豪车品牌雷克萨斯，并没有一鼓作气。去年初，雷克萨斯计划在华销量达到8万辆，而最新数据显示，其在华只卖出了6.4万辆。

其他日系豪华车品牌不仅没有翻盘的机会，受去年市场危机影响，今年能够止住下滑局面便已不错。英菲尼迪的全国经销商普遍面临高库存的压力，今年完成3万辆的目标已很困难。

讴歌品牌在市场危机面前更是难以为继。

去年的市场表现已将今年中国豪华车市场划出了更为鲜明的竞争格局——奥迪、宝马为代表的领跑者将继续领跑，而随着销售渠道逐渐捋顺，加上换代产品陆续推出，奔驰有望今年再次发力，但日系车品牌在市场大环境不利的情况下，前行的步伐正在放慢。

无论市场如何变化，竞争加剧是每一家豪华车企业的真实感受，连市场冠军奥迪也不例外。1月17日，一汽-大众奥迪公布了名为“领先者战略”的全方位发展计划。

奥迪方面否认了是因为追兵去年咬得太近，而喊出“壮胆”口号的猜测。“我们所有的准备工作都已安排妥当，连KPI(关键绩效指标)都设定好了，然后对外公布了这一计划。”薄石称。但不可否认的是，豪华车领域的竞争丝毫不弱于其他细分市场。

根据奥迪中国的战略，到2020年，奥迪仍将保持中国高档车市场第一名的位置。也就是说，在未来7年的时间里，奥迪不准备给身后的宝马等对手任何赶超的机会。

到2015年，奥迪全系45款产品都将引入中国，年产销规模要实现70万辆，经销商数量也将由目前的291家增至450家。为达成这一目标，一汽-大众奥迪将在今年进一步丰富销售服务形式，并将引入大约10款新品。

“2012年，我们看到了激烈的竞争，这种竞争未来将持续存在，高档车市场正更多地从卖方市场向买方市场转变。”薄石坦言，“在这种形势下，如果只是按部就班，一不留神就可能被对手追上，奥迪不希望这种情况发生。毕竟，奥迪2020年全球高档车市场夺冠计划很大程度还要依赖中国。” 薄石则预计，今年预估国内整体豪华车市场的增速将达到20%左右。

与此同时，去年的价格战让不少豪华车品牌经销商深受打击，今年如何保证经销商盈利，是各豪华车厂家不可忽视的工作。