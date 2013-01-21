快递业春节成“坎”：爆仓+缺人 致网商被迫关店

春节前后对于快递企业和网店店主都是道坎儿。记者昨日调查发现，由于临近年关快递员大量回乡，陆续有淘宝网店宣布停止发件甚至是歇业。在春节期间，尽管快递企业都能依照国家邮政局相关规定正常营业，但由于人手不足，大多只是“应付”。业内人士表示，快递企业“变相歇业”的状态，会影响一部分消费者的配送需求。

记者在一家专营iPhone配件的天猫网店上看到，该店挂出“快递说明”，称临近年关，因使用的快递公司暂停向黑龙江、青海等地区的发件服务，将停止向上述地区的消费者发货。还有不少淘宝卖家在店铺中张贴消费提醒，催促有购买意愿的消费者尽早下单。一位在淘宝上经营奶粉的商家称，江浙沪顾客请在2月1日前购买，其他地区请在1月25日之前购买，配送将按时送达，“之后快递配送会变得很慢”。

在调查过程中，不少网店店主表示将在春节前十天左右张贴放假通知，时间先后取决于快递公司的安排，“快递歇业，我们只能关门”。还有卖家告诉记者，其在春节期间设置了自助服务，店内没有客服，买家也可以下单，但由于快递配送不畅，商品只能等年后发货。

尽管按照国家邮政局的要求，快递企业在春节期间没有擅自停收或停投快件的情况，但由于众多快递员回家过年，快递企业通常只会安排少量员工值班，配送速度大打折扣，基本处于半歇业状态。事实上，距离春节还有三周时间，快递企业已经出现了不同程度的用工荒。而且由于天气原因，不少城市的快递配送出现延迟，大量快件堆积于中转站来不及配送，甚至出现“爆仓”现象。

圆通、申通、韵达等多家快递企业均承诺，春节前后将照常收发快件，不会因为春节临近、快递员集中返乡而耽误快件派送。“如果出现快递员联系不上，或者收发件异常，可以拨打公司总机联系客服。”在国内某知名快递企业负责人看来，春节期间，快递企业会按照《春节法定假日期间快递服务指导规范》不会停止营业，网点的营业时间也不会低于6个小时，但由于春节期间业务量并不大，快递企业会对人员进行“合理”调整。

业内预计，春节期间快件量将大幅减少，但不少民营快递的半歇业状态让有快递服务需求的消费者很难放心投递。据记者了解，顺丰速运和EMS春节期间能做到正常运行。顺丰速运实行365天全年运营，春节期间，除当日件和国际件业务可能受到影响外，其他业务正常。