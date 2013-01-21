万向收购美国先进电池制造商：有望2月1日完成

中国工业集团万向(Wanxiang)拟采取新颖方式推进对美国先进电池制造商A123 Systems多数股份的收购，此举旨在转移美国当局阻止该交易的压力。

万向正制定一项计划，考虑组建一个新的独立信托来收购A123的民用业务。A123在去年10月进入破产程序，其民用部门占业务的大部分。

如果该交易获得美国海外投资委员会(Committee on Foreign Investment, Cfius)的批准，万向将再从该信托手中收购A123。美国海外投资委员会是负责审批牵涉美国国家安全的外国收购交易的政府机构。

该计划仍在由相关公司的律师们拟定中，其目的是在不招惹美国海外投资委员会的情况下，让A123的债权人得到付款。

在万向努力收购A123业务资产之际，美国日益对其他国家（尤其是中国）获取其战略资产感到不安。

A123在美国约1.3亿美元联邦政府补贴的支持下开发的用于电动汽车和电网的电池，已成为各商业和政策利益角逐的战利品。

A123在上周五晚间的一份声明中表示，与万向的交易有望在2月1日完成。

万向美国公司总裁倪频向英国《金融时报》表示，他希望在两周内完成这项有待监管机构批准的交易。然而，美国海外投资委员会承受着阻止该交易的压力。

为了解决国家安全方面的担忧，A123将为美国军方供应用于车辆和卫星的电池的防务部门，以225万美元单独出售给总部位于伊利诺伊州的Navitas公司。

万向出价2.57亿美元收购A123的民用业务，让后者债权人有机会最大程度地回收资金，并提供了对这家企业持续投资、使其得以继续发展的前景。

然而，美国有关部门已经对收购A123设置了障碍。早在去年8月，万向就宣布了一项至多投资4.5亿美元的救援计划，但后来未能推进，原因显然是其得不到美国海外投资委员会的批准。

美国战略材料顾问委员会(Strategic Materials Advisory Council)呼吁美国海外投资委员会要么阻止该交易，要么实施控制措施以确保A123的技术诀窍留在美国。该委员会主张美国保留对涉及军用的企业的控制。