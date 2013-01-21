《财富》公布2013年最佳雇主名单 谷歌位居第1

北京时间1月18日消息，据国外媒体报道，《财富》杂志近日公布了2013年全球100个最佳雇主名单。其中，谷歌位居第1位，微软下滑至第75位，而苹果和Facebook未上榜令外界感到惊讶。
上榜的科技公司主要有下列几个：
• 1: 谷歌
• 2: SAS
• 11: 高通
• 19: Salesforce.com
• 22: 直觉公司
• 34: Rackspace Hosting
• 42: 思科
• 63: 日立
• 68: 英特尔
• 75: 微软
入榜的科技企业总共有10家，占总量的十分之一。《财富》杂志还建议从事科技领域工作的人可以参考一下这个名单。
此次《财富》排行榜与此前LinkedIn公布的名单有很大差异。在后者公布的名单中，前五位公司中有四家都来自科技行业，他们分别是：谷歌、苹果、微软和Facebook。业内人士表示，由于LinkedIn是一个社交网络，它的用户群体可能更倾向于科技行业。
另外，业内人士分析称，这是谷歌第四次成为最佳雇主企业的第一名。与去年不同，今年财富杂志在评选时提到了谷歌的三个健身中心以及7英亩大的综合体育场，其中包括一个曲棍球场地、数个篮球场地、马球场地以及草地球场地。显示财富的评级标准是这些企业的工作环境如何，能够给员工提供什么。而LinkedIn的排名则是收集网上信息，了解人们想去哪里工作。
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