中兴预亏30亿 出售子公司被指“打强心针”

预计亏损25亿元-29亿元，中兴通讯创下其亏损记录。

1月21日，中兴通讯发布2012年年度业绩预告，称该年归属于上市公司股东的净利润将亏损25亿元至29亿元。与上年同期盈利20.6亿元相比，其净利润将下降221.35%至240.77%。

中兴通讯在大幅预亏的公告中，同时预测其2013年第一季度将实现盈利。

值得一提的是，其实现盈利的来源或将是出售旗下子公司，深圳中兴力维技术有限公司（以下简称“中兴力维”）。据了解，近几个月来，中兴通讯连续出售旗下3个子公司（包括中兴力维）。然而，依靠出售旗下子公司进而产生盈利，这种做法能否持续？

“投资收益带来的报表利润增加，不能代替主营业绩，公司股价的提升，还需要主营业绩的复苏。”第一创业证券通信行业分析师郭强认为。

中兴通讯创亏损扩大

1月21日，中兴通讯（000063.SZ）发布2012年年度业绩预告，称该年归属于上市公司股东的净利润将亏损25亿元至29亿元。与上年同期盈利20.6亿元相比，其净利润将下降221.35%至240.77%。

对于亏损原因，中兴通讯在其公告中解释称，“2012年第四季度营业收入较上年同期下降约18%，主要系国内部分系统合同签约迟延、终端收入下降，部分国际项目工程进度延迟等综合影响所致。”

同时，中兴通讯2012年第四季度该公司总体毛利率较上年同期下降约11个百分点，主要系非洲、南美、亚洲及国内较多的低毛利率合同在本报告期确认业绩。全年营业收入较上年略有下降，总体毛利率较上年下降约7个百分点。

对此巨幅预亏，中兴通讯内部人士对21世纪网并不讳言。

“过去2年公司在规模发展上基本达到了预期目标，确立了规模上的主流地位智能手机在全球市场占有率从2011年的第九位提升至第四位，市场从发展中国家为主转变为美、中、日、欧为主。在这过程中，公司的盈利指标受到了很大挑战和直接冲击。2012年是公司集中消化历史低毛利合同的高峰。”中兴通讯内部人士告诉21世纪网。

值得一提的是，中兴通讯该次的预亏原因，其实跟2012年三季报预亏时的原因基本上是一致的。

“其实，（中兴通讯）年报预亏的原因和三季报预亏时的原因变化不大，基本上是一致的，三季度报中提到的影响，不可能在短短的一个季度中就完全释放完全。”上述中兴通讯内部人士表示。

然而，亦有不同的观点。

其实，早在第一次预亏之前，摩根大通就不看好中兴通讯。

“公司的基础设施设备边际利率疲弱，盈利不确定性高”摩根大通认为，并维持“减持”评级，给出10元的目标价。

早在2012年10月14日，中兴通讯就预计其2012年第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损19亿-20亿元，同比剧烈下滑734.89%-768.30%。第三季度的大幅亏损直接导致中兴三季报预亏16.5亿-17.5亿元，同比下滑254.42%-263.78%。

10月15日，中兴通讯跌1.90港元，报收10.64港元，涨跌幅高达-15.15%。深证A股中兴通讯则毫无悬念的封死跌停板，跌1.05元，收于9.45元。

然而，这次巨幅预亏的“利空”信息披露之后，中兴通讯并未如上次一样跌停。

1月21日，中兴通讯收于14.6港元，微跌0.16港元，涨跌幅为-1.08%。然而，深证A股中兴通讯不仅没有下跌，反而出现了上涨的情况。

或将靠出售资产盈利

1月21日，中兴通讯上涨了0.17元，收于10.34元，涨幅1.67%，盘中甚至一度冲至10.81元。

业内人士认为，或许是因为中兴通讯在公告中，同时预计了2013年第一季度将实现盈利。

业绩预测公告称，中兴通讯出售深圳中兴力维技术有限公司（以下简称“中兴力维”）股权，获得约8.2亿元至8.8亿元的投资收益，根据中国《企业会计准则》及香港《财务报告准则》，而计入2013年第一季度财务报表。

因此，中兴通讯称2013年第一季度可实现的主营业务情况，以及该公司持续实施的成本费用管控措施，预计2013年第一季度实现盈利。

据了解，中兴力维主要从事监控领域的运营商动力环境监控和通信运营商的视频监控业务。公开资料显示， 2011 年和2012 年上半年，中兴力维的营业收入分别为87419 万元、64157 万元，净利润分别为13971 万元、11064 万元。

其实，近几个月以来，中兴通讯相继发布公告，转让了深圳市中兴特种设备有限责任公司（下文简称“中兴特种设备”）、深圳长飞投资有限公司（下文简称“长飞投资”）和中兴力维三个子公司，并称为“满足战略发展的需要，并促进主营业务发展”。

其中，中兴特种设备，专注于专用设备、无线增值业务、宽带增值业务的研发和市场拓展等；而长飞投资，其投资业务包括手机与配套产业的各领域及相关科技工业园区的开发运营。

中兴通讯转让的三个子公司，从披露的数据来看，业绩都比较好，净利润率远高于母公司。

其中，中兴特种设备，2011 年和2012 年上半年的营业收入分别为15113 万元、10086 万元，净利润分别为5624 万元、3579 万元。

长飞投资，2011 年和2012 年上半年的营业收入分别为304150 万元、156038 万元，净利润分别为15306 万元、10945 万元。

“在出售的三个子公司中，只有中兴力维是进入2013年第一季度财务报表的，另外两家则因为出售的时间点不一样，并未计入13年一季度财报，要根据最终的财报为准。”中兴通讯内部人士告诉21世纪网。

虽然，中兴通讯依靠转让旗下子公司，进而预计其2013年第一季度实现盈利，然而这种盈利模式在业内人士看来，显然难以为继。

“这显然是中兴通讯给自己打的一剂强心针，至少在二级市场上能在一定程度上稳定投资者的情绪。”上海一位不愿具名的私募人士对此坦言。

“转让子公司股权，一方面能获得投资收益，有益于中兴通讯增加现金流、渡过行业寒冬，另一方面也有助于减少令人诟病的子公司关联交易，专心聚焦主业发展。但投资收益带来的报表利润增加，不能代替主营业绩，公司股价的提升，还需要主营业绩的复苏。”第一创业证券通信行业分析师郭强认为。