大众点评网正式宣布开放平台：高德盛大已入驻

1月21日下午消息，大众点评今日正式宣布开放平台(developer.dianping.com)，开放本地商户信息、最新点评、优惠、团购等内容。

大众点评开放平台负责人娄晓博介绍，“大众点评开发者平台”是一套面向第三方开发者的数据合作及服务合作的解决方案，目前平台主要包括大众点评API和开发文档，开发者可以在开发文档的指导下，使用大众点评API开发面向终端用户的应用。

目前，“大众点评开发者平台”已经开放了第一批API，高德、印象笔记、盛大、通用汽车、佳明等公司已经加入到该平台参与测试。

“通过大众点评API，开发者的相关应用可以根据用户的实时需求，访问大众点评平台上的本地商户信息、商户点评、优惠及团购等内容。”他透露，未来大众点评还将开放商户预订、电子会员卡等服务。

新浪科技发现，大众点评开放平台对开发者并非是无条件的，例如要求发者不得储存API数据，不能对大众点评API批量访问获取数据等等。而对开发者产品涉及与大众点评有竞争关系服务，大众点评表示有权终止协议。

此外，如果开发者产品涉及与大众点评有竞争关系服务，包括用户点评、团购、电子优惠券、商户预定等，或被与大众点评有竞争关系的第三方收购(或失去控股权)，大众点评有权终止协议。

数据显示，2012年第四季度，大众点评月综合浏览量(网站及移动设备)超过14亿，其中移动客户端的浏览量超过60%，移动客户端累计独立用户数超过5400万。