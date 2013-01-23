【欧洲特刊】新工业革命

【 中国企业家】蒸汽机时代的工业热情又在欧洲悄悄复燃，但中国能够通过并购分享再工业化的红利，则是一个狂妄幻觉，这场盛宴尚没有为中国公司预留席位。

采访_本刊记者 杨婧 黄文潇 编辑_何伊凡

开篇

从哥德堡驱车向北，1个半小时后，我们到达了萨博小镇—特罗尔海坦市（Trollhaettan），这一路人迹罕至。由于原大股东美国通用的“雪藏计划”，萨博工厂几经易主。哥德堡媒体用“一女四嫁中国人”来形容萨博坎坷的命运。

特罗尔海坦市萨博生产线还没有恢复。自去年萨博汽车破产后，这里失业率翻了一倍，超过20%。如今，萨博所在的国王街繁华不再，当地一家著名夜总会在萨博破产后也停业关门。

萨博和特罗尔海坦市的衰败是欧洲工业苦苦挣扎的一个缩影。德国汉堡港正在酝酿新一轮降价，报纸上大幅广告写道：货轮降低3000欧元，中转集装箱船费用降低20%。这波及了中国公司，中国远洋运输集团在欧洲的一位付姓员工抱怨，生意大不如前，许多船东亏损了上百亿，造船厂今年一个订单都没有。

由于制造业衰落，法国失业率创下了十年来最高值10.3%。2009年后，欧洲工业面临销售下降、成本上升、盈利能力下滑等困难，2012年12月数据显示，德国与法国制造业采购经理人指数（PMI）萎缩程度加深，12月法国和德国制造业PMI初值分别低于预期。2012年11月，欧元区失业率升至11.8%。经历超过十年的去工业化，欧洲已如同一部锈迹斑斑的机器。

可这只是故事的一半，另一种力量也正在蓬勃生长，欧盟提出了再工业化，预计到2020年，制造业在欧盟国家生产总值中的比重将从现在的16%升至20%。行走在欧洲，不难感受到蒸汽机时代的工业热情又在悄悄复燃。

巴黎副市长Sautter先生

在巴黎，我们见到了负责就业、经济发展和国际吸引力的副市长Sautter先生。摄影师一按快门，他就用英语喊道：欢迎到法国投资！11月23日早上，我们同近10家法国中资企业协会成员与Sautter先生共进早餐。他告诉我们，巴黎市经济发展署专门设立了负责中国事务的专员，为中国企业在巴黎开展投资经营提供便利。

“中国已成为欧洲重要投资来源国。”Sautter说。德国汉堡港集装箱贸易的情景为他的判断提供了注脚：每三个集装箱里就有一个来自中国，往返中国的货运量每掉下1个点，整个汉堡港成绩单都会变得像被火烧过一样难看。瑞典第二大城市哥德堡有50万人，其中70%居民的生活与中国有关。2012年1-10月，中欧贸易额达4528.3亿美元，这也是双边贸易额连续两年突破5000亿美元，欧盟已成为中国第一大贸易伙伴。

去年上半年，中国企业在欧洲并购交易额较2011年同期增加了58%，达到70亿美元，占同期海外并购交易总额的31%，大量交易都集中在制造业。不用再拉出那个长长的名单，仅在以制造称雄的德国，电子厂商Medion AG，液压技术全球领先者凯傲集团(KION)，建筑设备公司普茨迈斯特(Putzmeister)、施维英(Schwing)，汽车零部件生产商凯毅德(Kiekert)等，都已经，或将要有一个中国老板。在2011年底一次公开讲话中，国务院国有资产监督管理委员会前主任李荣融曾提示：欧美经济疲弱对中国的机械装备制造企业来说正是投资良机。

通过这些貌似甜蜜的婚约，觉得中国能够分享欧洲再工业化的红利，则是一个狂妄的幻觉。中国能够参与其中的，多是欧洲工业的存量资产，而欧洲“新工业革命”的增量资产，则是由原材料革新、绿色能源、微电子与纳米电子技术、机器人技术等构筑的全面产业升级。这场盛宴中并没有为中国预留席位，欧洲虽然需要中国人扮演“白衣骑士”，但排斥将“中国模式”引入这块大陆。他们认为，低工资基础上的工业复兴不会成为人民与国家的福祉。

回到国内第一天，我发现办公区大桌子上放着一台红蓝相间的机器，这就是传说中的3D打印机。一位年轻的同事正兴高采烈地用它为大家打印出圣诞老人。必须承认，它没有我想象的那样神秘，有点像20年前就风靡中国乡镇企业的注塑机。

当我们在围观圣诞老人时—制造类似模型也是目前３Ｄ打印机在中国最普遍的用途，比利时的梅洛特公司已开始与中国青岛一家纺织厂合作，“打印”纺织机轴承。传统工业流程需要８４小时完成的零件，现在只需２４小时，而且每个轴承成本由几十欧元降至１欧元。

用了30年时间，中国终于进入全球制造业强国序列，过去十年中它不再仅限于生产廉价鞋子与部件，而是将精力释放于基础工业与精密产品。一种常见的观念是，如果有足够时间，中国制造终将彻底打败它所有的老师。不过，看到欧洲与美国正在发生的工业变革，以及支撑变革背后的力量，再对比中国近年来隐约出现的实业空心化之忧，不由得令人担心，中国会再次输在新一轮产业升级起跑线上。

我们可以将时距拉大，第一次工业革命发生时，大清帝国正抵达繁荣的顶点。乾隆四十二年（公元1777年），朝廷重申不许武科改用鸟枪，依然比试舞刀射箭，五年后，经历数次破产的英国人瓦特终于成功改良了蒸汽机。乾隆五十八年（1793年），皇帝在避暑山庄接见英国使臣马戛尔尼，傲慢地声称“天朝物产丰盈，无所不有，原不藉外夷货物，以通有无”。

曾引起广泛讨论的“李约瑟之谜”是：为什么直到中世纪中国的科学与技术还比欧洲先进，但工业革命却没有在中国率先发生呢？2012年，伦敦李约瑟研究所所长古克礼教授对来访的中国民营企业家提出了“新李约瑟之谜”，即如今中国正在变得富有而强盛，但中国的社会组织是否有利于迅猛的科学和技术创新呢？这是一个对中国未来至关重要的问题。

《中国企业家》杂志欧洲特派小组，一行三人，23天，尝试描述徘徊在“新工业革命”隧道入口处的欧洲。我们对欧洲经济的冠、亚军德国和法国给予了更多关注，它们在这一历史瞬间的兴奋、争执、犹豫、困惑，或许能为中国怎样面对“新李约瑟之谜”提供借鉴。

法国“蓝鹰”

瑞典斯德哥尔摩的圆山大酒店（Grand Hotel）正在装修。据说2012年4月，中国国务院总理温家宝在此休息时，外墙就已动工，而8个月后中国作家莫言在此下榻时，铁架子还在。三年前，北德五州州长们曾联名致信德联邦总理默克尔，要求拓宽挖深易北河，保住汉堡港国际大港地位，而我们到达汉堡时，州议会刚刚确认下来再次与环保组织讨论的时间。

这就是欧洲速度。工业复兴计划亦在慢节奏中推进。早在四年前，一些欧洲经济学家就意识到，借鉴美国2009年的“再工业化”计划，欧洲国家也应该下定决心，进行工业革命。直到2012年1月，欧洲国家还在反思国家竞争力下降的原因，可标准普尔已经降低了法国的国家信用评级数为Aa1，2012年11月，穆迪也降其评级。

重塑法国竞争力，消除这个骄傲国家的悲观情绪，成为新总统奥朗德的重要任务。竞选期间，他曾做出承诺，到2013年一定要把财政赤字占GDP比例从4.5%压到3%，相当于最初建立欧元区时的水平。

“最近几个月，法国围绕着这个问题争争吵吵。”中国银行巴黎分行总经理潘诺说。这笔账算下来，今年法国预算要节省300亿欧元（约合388亿美元）。其中仅有三分之一来自于财政开支削减，其余200亿欧元要依赖工业复兴。

“在工业方面，法国有非常好的基础。欧洲范围内，它的航空航天和核能工业都排名第一位；化工农产品排在第二；排名第三的行业有电信和制药业。”法国政府投资部部长David Appia接受本刊专访时背出了一串数字，根据最近汤森路透创新力调查，“全球100个最具创新力的企业”，法国有13家公司或研究机构上榜。他补充，“第一，我们有着非常好的工程师和技术人员，员工受过高等教育；第二，我们坚持创新，大规模地投入研发。”

“没有哪届法国政府可以在如此短的时间里实施如此之多的改革。”法国经济和财政部长皮埃尔·莫斯科维奇（Pierre Moscovici）在一篇文章中写道。

2012年11月，我们正在欧洲采访，奥朗德在爱丽舍宫召开了自上任以来的第一次新闻发布会。一个月前奥朗德政府发起“十月变法”，曾委托欧洲宇航防务集团(EADS)前董事长路易·加卢瓦(Louis Gallois)做了一份关于工业竞争力的报告。奥朗德在长达2个小时的发布会上，介绍了自上任6个月来的行动意义。

胖乎乎、圆脸的奥朗德有“杯装焦糖布丁”之称，他矮胖，经常穿一身松垮、不收腰身的西装，再加上有前任萨科齐对比，“这个比喻一点都不夸张，简直就是‘放在碗杯里颤抖着的果冻’。”一位服务于法语政府部门的翻译官告诉我们。

这次新闻发布会后，奥朗德在民众心中形象大逆转，他写过一本名为《法国梦》的书，现在看起来就是要实践这一梦想的人。“许多世纪以来，备受法国人推崇的一条铁律是，只有成为大国的使命感才能唤醒法国。而奥朗德在一定程度上成为唤醒法国使命感的人。”法国著名经济学家让-埃尔韦·洛仑兹如此说。

2012年5月16日，法国总理让-马克·艾罗完成组阁，经济、财政和工业部拆分为再工业部和经济、财政与对外贸易部，而且在再工业部下设中小企业、创新及数字经济部。为此，法国成立了公共投资银行，其作用就是支持中小企业的发展。

再工业部也叫生产振兴部。法国新总统奥朗德曾提到，要想有一个很好的经济增长点，必须有一个好的工业。“再工业化”是奥朗德政府最重要任务之一。

“说句实在话，我的朋友们，包括我，在2012年7月对欧洲、法国都有着一种悲观情绪，欧洲真的不行了吗？”潘诺告诉我们说，“但是下半年以来，情况并没有想象的那么糟糕，大家的信心似乎又回来了。”

有激进者甚至希望在法国带动下，欧洲也能出现一场“蓝鹰运动”。这是从美国借来的一个词汇，1930年它由罗斯福政府发动，彼时美国通过了《全国工业复兴法》 。“在新政的这段蜜月期里，总统和人民之间是真正的爱情婚配，双方也许都有少许不理性，可还是会相信对方是绝对可靠的—但话说回来，爱情毕竟是超越逻辑的。”美国学者狄克逊·韦克特在他的《大萧条时代》一书中如此回忆。

奥朗德与当年罗斯福面临的局面有一定相似之处。两人接手的都是一个经济衰退、失业率高企的烂摊子，它们都属于左翼，都信奉凯恩斯的干预主义，相信政府干预可以帮助经济尽快复苏，两人都拥有加强政府干预的社会舆论支持，而且上台都得益于有一个失败的前任。