微信微博“围攻”大众点评 O2O上演三国争霸

在微信与微博的倒逼之下，大众点评网走向了开放之路。

本周一，大众点评网宣布了它的开放计划，正式推出“大众点评开发者平台”，开发者可根据该平台开放的商户信息、团购信息、获取指定团购的信息、获取指定商户最新的点评这四项数据接口，来推出面向大众点评终端用户的产品。

5G咨询创始人洪波认为，有效的商户数据，以及用户点评数据，是大众点评创建10年来所积累的核心竞争力，如今大众点评将其开放，对开发者具有较大的益处。

基于商户和用户评论两端的数据积累，也使得大众点评建立起了其他互联网公司无法在短期复制或赶超的“护城河”。腾讯微信本地生活服务负责人戴志康表示，大众点评用其时间积累起来的数据优势，使得其他公司很难再用与其同样的方法来打败他。

一名互联网开发者对《第一财经日报》表示，大众点评所积累的数据之所以如此重要，是因为：大众点评通过用户对商户的评论信息，无形中拥有了其对商户的控制力和话语权；同时，在移动互联时代，本地化的商务服务信息是构成O2O（Online To Offline）交易的重要一环，但在国内线下商户信息点还处于早期的积累阶段，属于稀缺资源。

但大众点评在数据上所取得的优势并不是促使如今开放的原因。

“众多公司的开放决策，都是在竞争环境下倒逼出来的。”一名互联网人士对记者表示。

一些产业人士分析，随着微信、新浪微博在O2O领域的布局，大众点评在2013年恐将受到较大的挑战。有观点认为，微信、微博正在用渠道铺路、媒体切入、获取商户信息和用户评论等方式，来围困大众点评。

目前，微信用户已超3亿，而大众点评移动客户端独立用户为5400万。可见，微信在腾讯母体下的渠道优势，大众点评无法匹敌；此外，微信通过公众账号的形式，让商户主动在微信平台上建立信息库，并通过腾讯擅长的社交，来完成用户对商户的口碑影响力。

微信在前，微博在后。一名新浪内部人士对记者透露，2013年，新浪微博将在商业化、移动化、本地化三个方面发力。其中，本地化包括旅游、景点、餐饮等O2O类的布局。新浪商业运营策略总经理艾勇也表示，B2C和O2O将成为微博企业社会化电商的主要方向。

围绕这个方向，新浪也开始尝试将其平台上闲散的营销资源，从早期的粗放态度转为收拢到其自身利益链条上，通过“微任务”的机制，让商户与用户进行交互，并从中产生出商业模式。目前，新浪微博的活跃企业微博用户超过26万，并有2.5亿微博用户关注了企业微博。

艾勇称，“微任务”的模式满足了新浪微博平台的营销闭环，即达成attention- interest- search- action -share的营销链条。而新浪微博平台将从有商业价值的信息转发中收取30%的费用。

有产业人士预计，2012年，主要还是微信、微博、大众点评的用户圈地竞争，而2013年，将是三者间对整个O2O产业生态资源获取的竞争。这也使得，大众点评不得不通过开放来获取产业生态链的支持。

不过，大众点评在对待开放问题上仍然小心翼翼。经纬创投分析师庄明浩对记者表示，在初期的开放协议中，大众点评把用户点评、团购、优惠券、电子会员卡等与其有竞争业务的第三方开发项目拦在了外面，也就是说，“大众点评只允许你调用他的数据，而不许你在他平台上生产你的数据。”

对于上述问题，洪波认为，开放也要遵循节奏，当平台方还不知道第三方能带来何种数据的时候，贸然开放可能带来不可预料的后果。这种负面的案例如中移动早期的开放平台移动梦网与SP的关系。

大众点评产品及运营副总裁姜跃平也表示，初期的数据开放只是第一步，而O2O是一个巨大的市场，用户和商户的需求很多，大众点评一家无法完成，需要与产业更多合作者共同努力。