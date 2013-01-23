优衣库拟年内赴港上市 内地仍是其最主要的市场

近日，有消息称，风头正劲的日本大型连锁休闲服饰零售商UNIQLO（优衣库）有意在年内赴港挂牌，公司暂时希望以不涉及集资的介绍形式上市。

对此，有不愿具名的业内人士指出，优衣库上市初或无资金需求，但上市的最终目的仍是集资。由于其采取的是直营模式，后续拓展渠道必定需要大量资金。

亦有观点指出，即便其谋求在香港地区上市，但内地仍是其最主要的市场。服装行业独立观察员马岗告诉记者，目前内地业务上升的速度以及消费需求和优衣库的发展刚好衔接，眼下其应该抓住时机大力扩张，渠道下沉亦是正确的选择。

为谋后续资金拓展？

据香港媒体报道，2013年，港股大涨带动市场回升，令香港新股市场再度活跃。去年8月，日企弹珠机营运商Dynam成功来港上市之后，优衣库已有赴港上市之意，且公司当时已与相关人士及机构接触，探讨赴港上市的可能性。消息还称，优衣库最新的意向是希望于今年内实现赴港上市。

对此，优衣库方面在给《每日经济新闻》记者的回复中称，关于上市一事暂无相关信息，故无法给出答复。

中投顾问零售行业研究员杜岩宏认为，赴港上市是企业做大做强的重要举措，若消息属实，优衣库青睐港股市场正符合业内人士预期。

有观点认为，由于优衣库熟知度较高，若其进行公开发售并集资或不乏众多追捧者，但优衣库赴港上市，主要是希望建立品牌形象，并非意在集资。由于介绍上市亦可以用HDR（香港预托证券）进行，故最终公司会选择以什么形式上市仍存变数。

有不愿具名的业内人士告诉《每日经济新闻》记者，优衣库上市初或无资金需求，但上市的最终目的无非是集资。“先上市，等到其有资金需求的时候就方便了。”

九派咨询管理总经理邵立刚指出，品牌形象问题很大程度上和资金有关。目前，优衣库在一线城市发展较好，上市后吸取资金，有利于其解决市场扩张中的资金问题。“优衣库市场占有率尚不够到位，用资金拓展渠道有助其建立品牌形象。”

对于优衣库选择目前这一时点赴港上市，杜岩宏还指出，其过快的扩张战略势必会带来管理、资金安全等各项问题，若欲谋求上市，能否最终获得上市资格还有待观察。

渠道下沉空间仍较大

有业内人士指出，即便谋求在香港地区上市，但对优衣库来说，内地仍是其最主要的市场。在业内人士看来，优衣库的高速扩张也是“近两年的事”。据了解，在进入内地的前6、7年，优衣库在内地平均每年开10家店左右。而后随着各种快时尚品牌的不断涌入，优衣库开始提速。

其母公司日本迅销公司在2011年9月公布了优衣库的大规模扩张策略，计划在日本以外地区每年新开优衣库服装连锁店200至300间，其中计划在中国每年开设新店100间，以便赶上GAP与ZARA等竞争对手。

优衣库在回复记者的邮件中也指出，2013年依然会保持高速度的开店，“我们认为中国市场具有非常大的潜力。”

马岗告诉记者，优衣库和国内品牌不同的是其为直营，后续扩张直营门店资金上的需求较多，其上市正是在为后续渠道下沉做铺垫。因为包括优衣库在内的快时尚品牌扎堆布局一线城市后，这一块的扩张空间已有限。

不仅是优衣库，众多的快时尚品牌都将拓展的目光投向了内地二、三线城市。“市场还远未饱和，优衣库下沉的空间非常大。”马岗指出。

而杜岩宏表示，快速扩张只是优衣库前期发展战略的体现，而并非优衣库长远的发展战略。优衣库未来扩张速度会有所减缓，单店盈利能力、营销渠道管理将成为未来公司努力的主要方向。