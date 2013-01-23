华为晒年终奖：总额125亿 15万员工人均8.33万

目前华为全球约有15万员工，人均计算年终奖约8.33万元。但华为内部人士表示，每个人情况不一样，年终奖差别会很大，将根据贡献度等各个指标来决定。

华为今年年终奖总额将达125亿人民币

华为昨日披露了2012年经营业绩预测。华为首席财务官(CFO)孟晚舟称，去年全球销售收入预计达到2202亿人民币，同比增长8%。她预计华为员工奖金总额是125亿人民币，较2011年增长38%。

员工年终奖提升38%

孟晚舟为华为总裁任正非之女，昨日是她首次与媒体公开见面。

据她透露，去年华为全球销售收入预计达到2202亿人民币，同比增长8%。净利润为154亿人民币，同比增长33%。这是华为首席财务官首次公开对外披露业绩预测。

值得注意的是，孟晚舟预计，华为员工奖金总额是125亿人民币，较2011年增长了38%。据华为宣传人士称，该奖金全部为年终奖。

日前的华为2013年市场大会也透露，部分公司高层自愿放弃年终奖，公司2012年度奖金总额比2011年提升了38%。

记者从华为方面了解到，目前华为全球约有15万员工，人均计算年终奖约8.33万元。但华为内部人士表示，每个人情况不一样，年终奖差别会很大，将根据贡献度等各个指标来决定。

一位华为内部人士表示，他刚进入华为的第一年年终奖为一个月的工资，销售岗位则会多一些。“此前华为年终奖的大头都是3级以上的管理人员拿。在华为要想赚钱至少要5年，攒够一定股票。”

66%收入来自于海外

昨日，孟晚舟介绍，2012年华为三大业务都基本实现了预期的经营业绩。运营商业务实现销售收入约1603亿人民币;消费者业务销售收入约484亿人民币，智能手机规模突破日本、北美和欧洲等高端市场;企业业务收入约115亿人民币。

而在集团整体业务收入中，约有66%来自于海外市场。其中，亚太收入约374亿人民币，欧洲中东非洲销售收入约774亿人民币，美洲销售收入约318亿人民币，中国销售收入约736亿人民币。

孟晚舟还就华为上市问题表示，华为对上市持开放态度，不管未来作出什么样的决策，都是符合法律的要求和股东利益。

此外，针对媒体一直关注的华为股权结构问题，孟晚舟正面回应称，目前任正非占有公司1.4%左右的股份，华为6万4千名员工共同持有华为公司股份，具体股份数额会在适当时机以合适的方式公布。

她还预计，2013年华为集团整体收入将在2012年的基础上实现10%至12%的增长。

■人物

低调的老板之女

孟晚舟是华为总裁任正非之女，于1993年加入华为，到现在已经在华为工作了20年。据媒体报道，她中学毕业后在华为公司前台当接待员。有华为内部人士称，孟晚舟十分低调，在员工的印象中，她待人随和，“毫无老板女儿的架子”。在随后5年的时间里，孟晚舟一边工作，一边读书，拿到了华中理工大学硕士学位。后来她历任公司国际会计部总监、香港华为财务总监、账务管理部总裁、销售融资与资金管理部总裁等职，直到现在担任华为CFO。