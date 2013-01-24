【热点】中兴首次年度巨亏，是否从此将一蹶不振？

中兴是否从此将一蹶不振？

【中国企业家网】国内两大通信巨头中兴通讯和华为日前相继发布了2012年业绩预期，前者净利润将亏损25亿元至29亿元，而后者不仅净盈利154亿元，还将年终奖提高至125亿元。

中兴巨亏、华为巨奖，两家企业一直作为中国企业国际化的标杆，但近年来中兴与华为差距渐大，甚至出现“冰火两重天”的鲜明对比，颇受外界关注。

这是中兴上市15周年以来首度出现年度巨额亏损，2011年中兴仍然有20.6亿元的盈利。过去中兴一直都是绩优股的代表，如今却出现了如此大的亏损，到底是什么原因呢?

对于亏损原因，中兴在其公告中解释称，“2012年第四季度营业收入较上年同期下降约18%，主要系国内部分系统合同签约迟延、终端收入下降，部分国际项目工程进度延迟等综合影响所致。”

有分析人士称，中兴通讯业绩大幅亏损，表面上是全球市场的总体情况不尽如人意所致，实则是中兴在过去几年里实施了较为激进的扩张战略，公司管理水平却没能匹配规模扩展的步伐及产业变迁的挑战所致。效率低下问题主要源于目标考核、产品定价、项目进程管理等方面机制不合理。

飞象网总裁项立刚表示，中兴和华为在2005年前表现不相上下，之后由于华为敏感地意识到运营商服务市场的机会，加快转型，在国际市场上不断发力。眼下其成为继爱立信之后，全球排名第二的通信设备商，并有望赶超。相应的，中兴通讯没能快速跟上，目前徘徊在第四、五。

市场排名对于公司的影响不容小觑，“尤其是当前全球宏观经济不容乐观、通信设备市场不景气的环境下，市场排名对于公司的影响不容小觑。很多运营商会选择第一第二的供应商，越靠后越没有优势。”项立刚说。

中兴是否从此将一蹶不振?一位对中兴长期跟踪和了解的媒体人、《中国企业家》主笔冀勇庆近日撰文指出，这倒未必，并对中兴在2013年走出低谷颇有信心。他认为，这家1987年成立的公司有着很强的生命力和适应能力，虽然过去经历过多次的危机，却都适时做出了调整并走出了泥淖。

早在2012年三季度开始，中兴就已经感觉到大事不妙，成立了以执行副总裁带队的专家扭亏团，针对已经出现的困难，全面拟定了战略性结构调整的系列举措，即中兴计划2013年从管理、产品、市场等四大方面进行变革，包括公司董事会从战略角度出发，以业绩表现为基础，在年初对管理层进行了调整；将聚焦于主流客户与主流产品；将取消体系和区域层级，形成公司总部——事业部——代表处的三级架构；将加强干部队伍业绩问责，激活薪酬奖励制度。

冀勇庆指出，中兴管理层已立下军令状，要求今年新签合同的毛利率必须继续保持提升；在节流方面，中兴也下了不小的功夫，包括中兴将销售的四层机构减少了40个左右，减少了将近20%的机构，推行费用结算制和云管理模式，大幅度地压缩各种费用。此外，中兴还严格执行了既定的考核制度，实现了5%的人员淘汰率。

“我问了一下中兴的管理层，实施了这些变革之后将会达到什么样的效果，他们肯定地告诉我，2013年一季度中兴将重新回到盈利的道路上。我相信，中兴能够说到做到。”可见，中兴已把扭亏的希望再次寄托到今年第一季度。

这么看来，中兴想要扭亏为盈并不是难，关键还要看其改革的力度，如果依旧像原来那般稳健，尤其在处理积压已久的利益分配难题和错综复杂的与子公司关系，恐怕业绩也不会有明显的突破。这些问题不解决，中兴很难扭转当前被动局面。

此外，中兴的国际化已经到了最后攻坚战。自史立荣上任总裁后，对于国际化市场的开拓更显力度，按照他的规划，海外市场收入占比要达到总营收的70%，2015年要成为国际领先的卓越企业。作为一家制造电信设备的中国公司，中兴却被美国定性为危险分子，这三年将是中兴发展历史上的关键时刻。

”到2015年，我们的营业收入每年要增长20％到30％。按照全球市场的潜力和我们的能力，应该有这样的要求。我们也要求利润按收入同步增长，但是难度比较大。两者之间可能会有一些矛盾。但是你的商业模式和创新做得好一些，也能化解，苹果的收入和利润就能够同步增长，关键看你的商业模式和方案对于客户是否有足够的吸引力。”

作为领头羊的侯为贵曾接受《哈佛商业评论》中文版专访时谈及上述中兴未来能够达成的目标。在过去的28年里，中兴在侯为贵的领导之下，抓住了大多数市场机会。

“我对公司将很快实现复苏充满信心。”侯为贵还在不久前接受《福布斯》亚洲杂志的专访时表现出充足的自信，也没迹象显示这位72岁高龄企业家已准备退休。“某一天，出于某种理由，任何人都不得不‘解甲归田’。当公司业务良好、运营正常，那时我会选择退休。”（文/姚欢）