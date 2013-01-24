浏览器抢票软件的诱惑：技术攻防背后的营销盛宴

“抢到票了！”办公室白领小朱一声欢呼，从座位上跳了起来。通过金山猎豹浏览器的“12306抢票助手”，小朱成功抢得2月7日晚从北京到南昌的火车票。

小朱回忆：以前要买到火车票，凌晨就得到售票点或车站排队，由于春运期间火车票供不应求，一次排队买到票的几率基本为零。

1月14日，金山网络正式推出猎豹浏览器抢票助手，只需要简单四步，就能成功抢得火车票，省去彻夜排队之苦。

“春运回家抢火车票”成了浏览器营销盛宴，金山网络之后，360、搜狗、傲游纷纷推出了自己的抢票工具，甚至人民网也加入进来，推出抢票工具，在“jike.com”的搜索框下面提示网民“春运回家，即刻抢票”。

攻防大战

在浏览器公司与铁道部的技术攻防大战中，浏览器厂商明为占优。截至目前，金山网络、奇虎360、搜狗、傲游、人民网推出的抢票工具均正常运行。

抢票助手引起铁道部反弹。抢票软件推出不久，铁道部约见金山网络公司相关负责人，严厉要求金山网络“立即停止抢票助手的运行”。

这一严厉要求并没有起到任何作用，奇虎360、搜狗、傲游、人民网等各路抢票助手先后加入，事态愈演愈烈。360不仅推出浏览器抢票版，还推出了手机抢票APP。

金山网络公关部金磊接受本报记者采访时没有透露“约谈”具体内容。有传言称360公司也曾遭铁道部“约谈”，23日，奇虎360公关部赵平接受本报记者采访否认了这一消息。

铁道部并非互联网公司的直接监管部门，这是铁道部的“严厉要求”对于互联网公司没有效果的原因。有消息称，铁道部还通过工信部约谈互联网公司。对此，赵平与金磊均表示否认。

“约谈”不成，铁道部改用技术方式限制抢票助手。金磊表示：抢票助手需要调用12306的数据，而这些数据并未对抢票助手开放，抢票助手通过技术手段获取这些数据，只要12306网站修改一些参数，抢票助手需要一个类似“解码”的过程，才能重新获取12306的数据。

铁道部认为抢票助手至少带来了两方面的危害，一是抢票助手类似加塞，对于那些没有使用抢票助手的消费者不公平；二是会增加12306网站的流量，导致12306网站无法正常运行。

由于登录用户太多，其流量甚至超过了京东这样的大型电子商务网站，包括北京、广州、上海在内的部分地区，12306网站已经出现拥堵导致的无法登录，或登录过慢等现象。

赵平表示：360浏览器抢票工具严格遵守了12306网站的查询频次控制，不会对12306网站造成压力，同时通过“智能路由”自动选择压力最小的服务器，12306的服务器至少有十多组，360抢票工具自动帮用户选择压力小、不会出现12306网站打不开的情况。奇虎360这样做，可以通过技术优化减少监管的压力。

在浏览器公司与铁道部的技术攻防大战中，浏览器厂商明显占优。截至目前，金山网络、奇虎360、搜狗、傲游、人民网推出的抢票工具均正常运行。

营销盛宴

互联网公司则借机营销，借春运抢票的势打造了一场营销盛宴。

除了在技术攻防大战中失分，网民也通过微博、微信、社交网络等渠道一边倒的支持浏览器厂商，认为是铁道部“技不如人”导致天价建设的12306网站无法正常访问。

无法承受网络访问带来的压力，使12306网站无法正常访问，是导致“抢票助手”风行的根本原因。据此前的媒体报道称，铁道部建设12306网站耗资3亿元，最新媒体报道的数字则是5亿元。

“情感选择+购票实惠”使得推出抢票助手的公司获得用户认可，互联网公司则借机营销，借春运抢票的势打造了一场营销盛宴。

金山网络21日宣布为那些买不到票的民工提供回家的免费大巴。金磊透露，目前已经有400人通过电话或登录金山网络官网报名，搭乘金山网络的免费大巴回家。

金磊透露，目前已经开通北京至郑州、北京至西安、北京至呼和浩特等免费大巴线路。

23日，与金山网络有血缘关系的小米公司宣布加入“免费大巴”计划，为免费大巴提供资金支持。

免费大巴部分弥补了加塞可能带来的不公平，更重要的意义则是传播金山网络的品牌，以及猎豹等产品。

“抢票助手+免费大巴”的策略十分成功。金磊透露，尽管猎豹浏览器新增用户无法统计，但推出不到10天，金山猎豹抢票版目前日活跃用户超过100万。

赵平也没有透露360浏览器新增用户数，但透露通过360浏览器抢票版，已经有570万人成功抢到火车票，而通过360手机抢票助手抢得火车票的用户人数更多。