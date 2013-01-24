苹果和谷歌：智能手机两大赢家的争夺战

北京时间1月23日消息，国外科技媒体TechCrunch撰文称，根据谷歌CEO拉里·佩奇在今早电话会议中的报告，除手机业务以外，谷歌和其最大竞争对手苹果在许多方面都大相径庭。谷歌主要在其搜索和广告业务上盈利，苹果则在硬件方面收获颇丰；谷歌产品名目繁多，苹果则只聚焦于几种产品；谷歌员工幸福感较高，苹果员工则长期处在重压之下。两家公司在未来将会继续展开激烈的争夺战，也正是如此多的不同之处使这场争夺大战越来越吸引眼球。

以下为文章概要：

时下，智能手机在全球消费者电子市场中一枝独秀，发展最为迅速，而谷歌和苹果则是智能手机市场中两个最大玩家，尤其在软件方面。iOS和Android两大操作系统占据了全球智能手机市场大部分份额，谷歌和苹果各自还拥有自家的硬件设备。

但是，除了在移动设备的相互斗争之外，两家公司在其他方面几乎没有什么相似之处。事实上，即使是不懂科技行业的人也能列举出苹果和谷歌的众多差异，但谷歌CEO却很少谈论苹果。而在今早谷歌财报电话会议中，谷歌CEO拉里·佩奇（Larry Page）则有意无意地分享了他对苹果的一些颇有意思的观点。

首先，佩奇表示谷歌“长期在地图应用的投资终于有所回报。”谷歌地图在48小时内的下载量超过1千万次，谷歌地图能取得如此辉煌的成绩一部分原因是因为苹果地图的失败。

受助于自身广泛的用户群，谷歌花费了10年时间来完善其地图产品。而苹果显然在地图应用方面下的功夫稍浅，估计只有5年多。不论谁在地图方面成功或失败，两家公司利用该应用的方式十分迥异。谷歌希望能在其地图应用上直接盈利。佩奇在电话会议上称谷歌地图已经通过搜索功能为公司贡献了相当可观的营收。

“在我们接收到的地图搜索中，地理位置相关的占大多数。网络搜索业务为公司贡献了大量营收，” 佩奇说，“但我们仍处在通过地图业务获取营收的早期阶段。”

目前，对于苹果是否在地图应用上有任何盈利计划尚未可知，况且这也不符合苹果在软件业务的一贯作风。与其说苹果地图是一款长期盈利性的应用还不如说其是一款适应市场需求的应用。苹果不喜欢谷歌在其设备上收集数据，这也就是为什么苹果要自己研发地图应用。

但不仅仅是谷歌地图令iOS用户兴奋。佩奇在电话回忆中自豪地称有6款谷歌应用，包括Gmail、YouTube和地图等进驻2012苹果最佳应用榜单。而苹果自己只有一款应用iPhoto进驻该榜单。

2012苹果最佳应用榜单（腾讯科技配图）

当然，谷歌地图在iOS上的下载量更大，但总体上谷歌的应用比苹果多。“谷歌现在面临最大的挑战是聚焦，”佩奇如此表示强调出该公司不同于苹果的另一个方面。谷歌推出了上百种产品和服务，但停用的也不在少数，所以这种评论也并不新鲜。

该“挑战”也是谷歌员工所要面对的。谷歌的员工每天有20%自己的时间自由想象并创新。如果让谷歌的员工用他们五分之一的时间做一项他们感兴趣的项目，其中一些人不可避免地会走神。

于此形成鲜明对比的是苹果。苹果每年只发布少量产品，而且苹果不会因为他们的产品在测试版阶段表现不佳就立即放弃某种产品或服务。苹果的产品只有在更好的产品能替代原产品时才会停用。

虽然苹果的产品大都是精品，但谷歌的员工看上去更幸福些。今年福布斯最佳雇主榜单中谷歌名列第一，较去年相比上升了4个位置，而苹果则根本没有在此榜单中出现。

拉里·佩奇在此次电话回忆中强调他希望谷歌的每个员工都能有“家庭中一员”的幸福感，而这也一直是谷歌人力部的行事原则：最大化的提升员工的幸福感。

当然史蒂夫·乔布斯也很希望苹果能像大家庭一般，但他的管理风格却与他的想法背道而驰。由于乔布斯总是保持神秘，苹果现任CEO蒂姆·库克（Tim Cook）的管理风格也不那么明了。

但很明了的是在拉里-佩奇眼中，苹果和谷歌一个是黑夜一个是白天。

苹果在硬件方面收获颇丰，但在这方面谷歌还是新手，谷歌主要在搜索和广告业务上获利。谷歌通过各式各样的新产品巩固其市场地位，和有所聚焦并严格控制新产品数量的苹果风格迥异。苹果给自己的员工施压使他们进一步完善工作，谷歌则鼓励并给予员工时间去实现自己喜欢的创意。就在苹果忙于应对各种有可能威胁到其地位的竞争对手时，谷歌则在其核心产品和长期的营收模式中稳坐江山，另外谷歌的产品还对外部开放。

归结起来，两家公司的对战模式差异巨大。不管怎样，谷歌和苹果将会在未来继续上演争夺大战，也正是他们二者如此众多的不同之处使这场无硝烟的战争越来越吸引眼球。