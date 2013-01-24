CEC欲打造中国版“三星”彩虹重组暗藏玄机

“一切都在进行之中，后续政府可能还要给予财政拨款等一系列支持”，尽管已经如愿“吞下”彩虹集团，但在一位液晶面板行业资深人士看来，中国电子信息产业集团（CEC）的全产业链梦想才刚刚起步。

“芮晓武一直想要打造TFT行业的全产业链，所以这笔收购完全在我们的意料之中，后续应该还会有一系列动作。”上述某液晶面板企业高层告诉记者，其对彩虹集团并入CEC并未感到惊讶。

更重要的是，政府的强力支持已开始让业内的其他企业隐约感到一丝凉意。

事实上，就在彩虹集团与CEC的重组见面会上，国务院国资委副主任邵宁就明确表示，将继续关注并支持后续的重组融合发展，将给予中国电子政策、资金的有力支持。

身为CEC的掌门人，芮晓武显然并不满足于现状，据一位接近CEC高层的业内人士介绍，就在去年11月底，CEC内部曾召开了一次“整合重组与资本运作管理提升视频会”，芮晓武专门请来中国建材集团董事长宋志平。

“宋志平以推动水泥行业的兼并整合而闻名整个国资系统，芮晓武或许也想让CEC在行业内充当中国建材的角色。”前述面板企业高层坦言。

而身处此番重组前线的彩虹股份（600707.SH），能否改变此前的经营颓势，亦将是检验其重组成败的试金石。

打造中国面板业的“三星”？

在相关分析人士看来，政府对于CEC的支持，显然并不止于此。

早在1月4日，发改委责令三星、LG、奇美、友达等六家台韩企业退还国内彩电企业多付价款1.72亿元，并没收3675万元、罚款1.44亿元。经济制裁总金额达3.53亿元。

数天之后，国资委公布，彩虹集团整体并入CEC，成为其全资子企业。时点的精确重合引人遐想。

“不能说两件事有什么直接联系，但还是不难看出政府对国家队的呵护有加。”另一名相关行业分析师坦言，“这也正常，三星的崛起就离不开政府的支持”。

另据群智咨询的数据显示，2012年我国大尺寸液晶面板出货量达7600万片，仅占全球的9.8%。

相应的结果是，我国液晶面板自给率在2012年8月刚刚突破20%。对国内下游企业来讲，占液晶电视成本五成以上的面板受制于人，滋味并不好受。

正因为如此，政府的强力支持在业内人士看来理所应当，“这是个资本和技术双重密集的行业，靠企业自身太难了”。

“去年4月国家曾上调大尺寸液晶面板的进口关税，从3%上调到5%，据传今年将继续上调至7%，这就与液晶面板生产大国韩国8%的面板税率相仿了。”沪上某券商分析师介绍。

事实上，新型显示行业已作为战略性新兴产业写入“十二五”规划，其基本原则便是：全创新链布局，全产业链布局。

2012年12月24日，国资委主任王勇在央企负责人会议上，对央企改革的具体要求，提出要“深入推进企业科技资源整合，切实加大研发投入，努力突破一批居于领先地位的关键核心技术，打造一批知名品牌”。

中国电子恰在此时推进与彩虹集团的重组，不能不令市场浮想联翩。重组信息公告之后，彩虹股份就已两度冲上涨停板。

全产业链为时尚早

尽管重组带来无限遐想，但差强人意的良品率和不占优势的成本仍是彩虹股份需要直面的问题。

玻璃基板行业处于液晶显示行业上游，制作一片TFT-LCD面板需要用到两片玻璃基板，虽然所占成本不高，但对产品性能至关重要。

“政府对使用国产材料的企业进行补贴。某国内厂商拿了补贴，做姿态试用了一下，结果发生国产玻璃基板碎裂，对下游厂商信心打击相当大。”一位业内人士向记者透露。

而据彩虹股份公告，彩虹股份当前只有一条线通过了“连续三个月保持50%以上良率”的转固标准，而其他几条线尚未达到50%的良率。

上述人士表示：“国外巨头基本在70%-80%，相应的毛利空间也更大，而且有些厂商还签订排他性协议。为了争抢市场，我们如果不狠下心来拼成本，则没有什么优势可言。彩虹的问题就是，大客户在哪里？”

值得注意的是，彩虹的大客户也许可以在新东家找到。

据记者了解，当前中国电子旗下的中电熊猫正在从事液晶面板生产业务，拥有一条月产量8万片的六代生产线。

据彩虹内部某高层人士透露：“公司现在五代线的客户包括奇美、龙腾光电、上广电，六代线是京东方、中电熊猫。当前五代线月销8万片，六代线月销2万片”。按此测算，五代线年销近100万片，六代线年销约25万片。

而据兴业证券预计，公司2013年全年五代玻璃基板出货150万片，六代玻璃基板出货约53万片。两相比对，只能销售掉50%-60%，销售情况并不乐观。

“如果彩虹可以拿下中电熊猫这条线，至少六代线产品就够销了。”沪上一券商分析师坦言，“不过还要看良率和成本，毕竟是市场化竞争，不会因为是一家人就选择你。六代线产品的单位面积更大，对强度等指标要求更高，要达到盈亏平衡点的良率门槛会更艰难。”

彩虹内部人士亦透露彩虹股份并入中国电子只有十几天，集团内部的资产、人员都还远没到位，也没有听说中国电子对彩虹将有哪些合作计划。