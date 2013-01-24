易迅回应京东警告：坚持执行和推广“贵就赔”

1月23日下午消息，针对京东商城发的“不正当竞争”警告函，易迅网刚刚做出回应，称“贵就赔”服务未违反相关法律，并将持续坚持这一服务。
京东商城向易迅网发警告函
以下为易迅网声明全文：
就京东商城警告函的声明
近日，易迅网收到一封来自京东商城运营方“北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司”发来的警告函，声称易迅网所推出的“贵就赔”服务违反《反不正当竞争法》。
对此，易迅网声明如下：
“贵就赔”是易迅网2012年11月开始对消费者所推出的一项服务，其内容为：如果消费者在易迅网购买的商品比京东商城的售价贵，我们会将相应的差价返还给消费者。这项服务推出两个月来，得到了消费者的广泛欢迎；易迅网推出“贵就赔”服务的初衷是透明商品价格，阳光化商业竞争，此做法完全符合消费者价值及相关法律规定；易迅网推出“贵就赔”服务的目的是希望以实际行动给予消费者切实的好处，并以此倡导更多电商企业关注消费者价值；我们重申：为了维护消费者的网购权益，我们将坚持执行和推广“贵就赔”的服务，请广大消费者进行监督！
易迅网
2013年1月23日
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|