易迅回应京东警告：坚持执行和推广“贵就赔”

1月23日下午消息，针对京东商城发的“不正当竞争”警告函，易迅网刚刚做出回应，称“贵就赔”服务未违反相关法律，并将持续坚持这一服务。

京东商城向易迅网发警告函

以下为易迅网声明全文：

就京东商城警告函的声明

近日，易迅网收到一封来自京东商城运营方“北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司”发来的警告函，声称易迅网所推出的“贵就赔”服务违反《反不正当竞争法》。

对此，易迅网声明如下：

“贵就赔”是易迅网2012年11月开始对消费者所推出的一项服务，其内容为：如果消费者在易迅网购买的商品比京东商城的售价贵，我们会将相应的差价返还给消费者。这项服务推出两个月来，得到了消费者的广泛欢迎；易迅网推出“贵就赔”服务的初衷是透明商品价格，阳光化商业竞争，此做法完全符合消费者价值及相关法律规定；易迅网推出“贵就赔”服务的目的是希望以实际行动给予消费者切实的好处，并以此倡导更多电商企业关注消费者价值；我们重申：为了维护消费者的网购权益，我们将坚持执行和推广“贵就赔”的服务，请广大消费者进行监督！

易迅网

2013年1月23日