腾讯移动互联拆分：欲将“站票”改“坐票”？

【中国企业家网】不久之前，阿里拆分成25个事业部，李彦宏也发表内部讲话，宣称4个方向进军移动互联，而作为已拥有一张“船票”的马化腾，则考虑要将腾讯的移动互联网事业群进行拆分，誓把自己的“站票”改为“坐票”。

不久之前，阿里拆分成25个事业部，李彦宏也发表内部讲话，宣称4个方向进军移动互联，而作为已拥有一张“船票”的马化腾，则考虑要将腾讯的移动互联网事业群进行拆分，誓把自己的“站票”改为“坐票”。

1月24日消息 去年5月才成立的腾讯移动互联网事业群（MIG），主要业务包括手机QQ、腾讯微博客户端、手机ROM等将划分给互动娱乐事业群（IEG）、社交网络事业群（SNG）以及网络媒体事业群(OMG)，经历半年多的发展即面临解散重组的结局。

丁香园CTO冯大辉称腾讯移动互联网事业群确认“解散”，随后他又在微博澄清，声称是这个部门将要面临重组调整。据透露，腾讯各条业务线的移动部分将重新划归各条业务线自己管理，比如，手机QQ和手机Qzone归社交网络事业群（SNG），手机腾讯网和微博移动客户端归在线媒体事业群（OMG），腾讯移动事业群（MIG）或将面临解散。对此，多名评论人士认为这是腾讯公司对移动业务架构的再次优化，以求在唯一的强势移动产品微信之外，构建完善的移动产品阵营。

之前，云科技创始人程苓峰最先透露了腾讯移动事业群调整的信息，并称调整的主要原因是“提升PC和移动端的协作效率和整体的用户体验”。消息人士称，腾讯公司两个月前就已确定了这一调整策略，不过对于手机QQ等重要移动产品的分配还在沟通中，例如之前有消息称手机QQ会划归给社交网络事业群（SNG），但最新消息称也有可能交给微信团队负责。

巧合的是，在23日虎嗅刊载的一篇投稿中，也对腾讯无线业务有所提及：手机QQ虽然在线规模增长，但用户消息量却下滑严重，这被猜测为马化腾下决心拆分MIG的原因。此外，这篇文章暗示MIG重组给员工的离职补偿为N+5，而相关消息估计在春节后公布。

而冯大辉放出的消息是：拆分重组或于下周五(2月1日)公布。

腾讯移动事业群成立之后“腹背受敌”，一方面没有掌控到腾讯的杀手级应用和移动平台微信，另一方面还因为手握手机QQ、腾讯微博客户端与社交网络、网络媒体事业群等产生摩擦。

因此，腾讯内部于两个月前确立了MIG业务打散重组的决策，各条业务线的移动部分将重新划归各条业务线自行管理，比如社交网络事业群将认领手机QQ，网络媒体事业群负责微博客户端等。

正如云科技创始人程苓峰之前透露的一样，腾讯对MIG进行调整，有利于重新整合资源，将QQ的移动业务和腾讯的移动互联网发展相区隔。未来腾讯在移动互联网的扩展也将逐步以微信为核心，而不再是以手机QQ为核心，这同时也表明在微信这一核心之外，腾讯还希望形成更加完善、强大的移动产品阵线。

从移动事业群在公司内部位置、划归的快速变化中可以看到，虽然腾讯比百度等巨头公司先一步拿到移动互联网的“船票”，但其对移动业务重视并没有仅仅停留在微信一款产品上，包括手机浏览器的入口地位，手机管家在安全领域的份额，微博在移动社交、影响力上的作用，腾讯也没有掉以轻心。

资料显示，去年5月腾讯宣布从原有的业务系统制(Business Units，BUs)升级为事业群制(Business Groups，BGs)，把业务重新划分成企业发展事业群(CDG)、互动娱乐事业群(IEG)、移动互联网事业群(MIG)、网络媒体事业群(OMG)、社交网络事业群(SNG)，整合原有的研发和运营平台，成立新的技术工程事业群(TEG)，并成立腾讯电商控股公司(ECC)专注运营电子商务业务。

腾讯移动事业群的一名负责人表示，对MIG的重新定义有利于在公司建立起良性、严格的移动产品竞争机制，提升PC和移动端产品的整体效率和影响力。

或许腾讯将于2月1日公开宣布移动互联网事业群重组的消息，届时也会出现一些高层人员变动，但由于不涉及裁撤移动产品，大规模的裁员可能不会出现。

作为同行和旁观者，搜狗CEO王小川去年在《商业价值》的一篇报道中提出：移动业务不应单设部门，在他看来无线是一种应该渗透到现有产品中的能力。