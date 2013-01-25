阿里京东争夺上市窗口：刘强东香港约见基金

虽然在内部将演讲时强调要“修养生息”，但京东商城CEO刘强东并未闲着：据投资人士透露，刘强东最近低调在香港约见基金，希望了解资本市场对待京东IPO的态度。此前有消息称，阿里巴巴集团可能今年第四季度IPO，刘强东的此番“探口风”也被看做是与阿里巴巴争夺上市先机。

与去年5月京东商城出动管理团队在香港举行推荐会的阵势不同，本次香港之行据透露高管只有刘强东少数几人。同样与上次约见各大投行的形势不同，本次香港之行刘强东更多是与一些基金进行沟通，其目的就是了解目前资本市场对IPO的态度，尤其是如果此时京东如果IPO这些基金是否能够接受。

分析人士认为，刘强东此次约见基金有两个背景，一是竞争对手阿里巴巴传出IPO消息，二是近期中概股在资本市场表现回暖。

事实上从去年初投行就有消息传出，京东商城和阿里巴巴一直在资本市场明争暗斗，都希望能够获得市场先机。不过去年一年资本环境并不好，尤其去年3月唯品会“流血上市”，股价在初期一路暴跌。随后5月京东商城低调在香港召开分析师会议，披露京东各种业务数据希望推动IPO进展，但最终11月以获得4亿美元投资收场。

而阿里巴巴1月将7个子公司调整成25个事业部、马云宣布将卸任CEO后，很快爆出阿里集团计划今年第四季度IPO的消息，消息同时称阿里集团的IPO地点很有可能是香港，计划最高融资40亿美元，不过随后阿里进行了否认，称“未就任何IPO事宜聘请任何投行”。

据新浪科技获悉，上述传闻流出源自于阿里在刘强东之前，也在香港约见基金了解资本态度，过程中有许多基金建议阿里在香港上市，不过阿里并未就此建议明确表态。

据消息人士透露，刘强东约见基金的目的之一，就是咨询是否要与阿里争抢上市窗口，或者是否应该避开阿里上市节点。

从优酷和土豆争抢上市先机以及结果，就可以看出此事的重要性，虽然在阿里京东前，已经有当当、唯品会和麦考林登陆美国资本市场，但毕竟与京东阿里不在一个量级上。“而基金在投资配置的时候，往往只会选择一家，除非是两家公司都特别好。”有香港投行人士表示。

目前从需求上来看，似乎京东比阿里更需要资金。用京东老对手当当网CEO李国庆的话说就是，“京东最近一笔4亿美元的融资只够烧到今年6月份。”

上述投行人士指出，如果抛开资金需求因素，在阿里之前上市并不一定有好处，原因就是“存在风险”，而且硬要抢在阿里之前，意味着京东IPO的准备时间会有些仓促。另一方面，如果阿里抢先上市后股价涨的过高，很多基金也会回头来选择京东。

让阿里与京东此时约见基金的一个重要原因，则是资本市场的回暖以及IPO窗口的打开。

释放出上述信号的是中国概念股股价的回暖。从去年8月开始，中概股股价开始复苏，进入一个缓慢但稳定的上升通道，大部分股票目前增长幅度都在25%以上，而曾经不被看好的唯品会股价较最低点增长近300%，被SEC调查的新东方股价则回到大跌前的水平，被多个机构做空的奇虎则达到股价新高，中概股交易量整体呈上升趋势。

与此同时，去年底YY的成功赴美上市，也被看成是一个“破冰”的信号，也让阿里和京东暗地里开始有所行动。

据新浪科技了解，目前在资本及投行眼里，近期的IPO窗口期还算不错，如果有企业要IPO应该都能够顺利进行，而不会像之前寒冬时期的推迟或者取消。但是这个刚刚微开的窗口是否会一直打开，并没有人敢打包票。“目前有几家企业来咨询，但并没有听说有实质的举动。”投行人士表示。

在去年5月京东在香港的推介会上，曾披露过核心数据：2011年收入为212亿元(流水含平台269亿元)，毛利率为5.5%。在不久前京东内部年会上，刘强东则披露了2012年的最新数据：平台交易额突破600亿元。

据消息人士透露，刘强东在香港约见基金时，同样介绍了上述数据，并向投资人披露毛利率数据。有投资人表示，京东毛利率下半年有大幅增长，确实让他们感到惊喜。但也有投资人也表现出担忧——不知道京东是否为了账面好看牺牲长远利益而，这样一个好看的账面，是否能够足以支撑京东在短期内顺利IPO？

至少目前，并未有京东IPO的确切消息传出。按照刘强东在年初内部讲话的说法，京东将在今年第四季度“实现真正意义上的盈利”，但公司在2015年前不会上市。

京东商城官方目前暂未对上述消息回应。