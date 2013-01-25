中华英才网以3000万美元出售 裁员半数约200人

1月25日消息，中华英才网出售一事又有新进展。近日有知情人士透露，该公司最终被收购的价格为3000万美元，与此同时中华英才网中国区总部和华北区的400多员工即将裁掉一半。

中华英才网去年11月份便被母公司，美国招聘网站巨头Monster公开出售，Monster去年第三季度净亏损1.942亿美元，来自中华英才网的损失达到2.33亿美元。Monster希望通过出售中华英才网减少运营开支。

丁香园CTO冯大辉近日援引知情人士爆料称，中华英才网即将展开大幅裁员，中国区总部和华北区的400多员工即将裁掉一半，剩余200人将与另一家招聘网站My job合并，该公司最终被收购的价格为3000万美元。

该消息也暗示中华英才网的收购方可能是My job或其母公司爱尔兰尚龙集团。不过截至目前，并未得到任何一方的证实。但有业内人士指出，该消息似有炒作嫌疑。

2005年，Monster向中华英才网注资5000万美元，占股40%。2006年初，Monster再度出资1990万美元收购5%的股份。2008年，Monster投资1.74亿美元收购中华英才网剩余55%股份。Monster投资总计2.43亿美元，中华英才网估值最高达到3.16亿美元。

然而，中华英才网被收购后的7年时间内一直处于亏损状态，且市场份额下滑严重。据艾瑞网研究数据显示，截至2012年第三季度，中华英才网的营收规模仅为前程无忧的14%。

自出售消息公布后，中华英才网还没有找到合适的买家，国内更难有接盘者。本月中旬就曾有消息称，其售价已经低至不足1000万美元，可能在3周内完成出售。