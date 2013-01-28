市值蒸发2500亿美元 苹果再次加码中国

日前，上海市商务委员会官方微博“上海商务”发布消息称，苹果将于今年夏季成立上海研发中心。

昨天，《第一财经日报》记者致电苹果中国公关部，相关人士表示“对此消息不予评论”。记者查询上海市工商局网站获知，位于上海市浦东新区源深路397号、391号、385号的三幢建筑，分别注册了苹果的三家分公司。从经营范围来看，其中一家涉及采购管理、研发设计服务等。

成立上海研发中心，普遍认为是苹果再次加码中国。

就在1月25日，苹果失去了“全球市值最大公司”的桂冠，被埃克森美孚公司反超。去年9月突破每股700美元后，苹果股价开始持续下跌，迄今累计跌幅37％，市值蒸发大约2500亿美元，相当于谷歌公司的总市值。

刚刚公布的苹果2013财年第一财季财报显示，大中华区营收成为苹果全球增长最快的区域，苹果不得不重视中国市场的表现。

加码中国市场

记者从某招聘网站的招聘信息发现，苹果在华子公司——苹果电脑贸易（上海）有限公司，正在招聘新员工，包括通信技术工程师、系统测试、技术支持/维护工程师等。

公开资料显示：苹果电脑贸易（上海）有限公司注册时间为2001年，其实际为苹果在华的运营实体公司，主营业务包括苹果产品的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口以及相关咨询售后服务。

“目前，苹果中国正在谋求转型。”中国通信业观察家项立刚认为，该公司此前的定位是一家销售贸易公司，随着中国市场的发展，单一职能难以满足本地市场需求；另一方面，苹果在智能手机市场已经失去“一家独大”的优势，面临三星、HTC等竞争对手的威胁，上述竞争对手在中国早就布局了研发中心或研发部门，苹果想要赢得中国市场的竞争，必须做出改变，增加本地研发职能。

2012年苹果全球开发者大会(WWDC)上，苹果重点强调了中国市场计划。苹果iOS软件部门高级总裁斯科特·福斯特(Scott Forstall)和Mac软件工程师克雷格·费得里基(Craig Federighi)都在演讲中突出强调了苹果专为中国用户设计的新功能。

不久前，苹果CEO库克在访华期间称，在不远的将来，中国会成为苹果最大的市场。他同时透露，苹果计划在中国设立研发中心。

苹果2013财年第一财季财报显示：当季苹果营收为545.12亿美元，同比增长17%；净利润为130.78亿美元，比去年同期的130.64亿美元增长0.1%，这是10年来苹果利润首次近乎零增长。在这份财报中，首次单独列出的大中华区，营收为68.3亿美元，比去年同期增长67%，比上一财季的54.27亿美元增长26%。大中华区的营收占苹果全球市场份额的12.5%，位居美洲、欧洲等发达市场之后。

但是，苹果也面临三星等竞争对手的冲击。有分析师向记者表示，受到三星Galaxy S3的狙击及iPhone5推迟上市的影响，苹果的表现并未达到其机构预期；中国市场能否助力苹果突破瓶颈，还要看其竞争表现。

或兼顾软硬件研发

据了解，苹果的数据中心主要设在美国，目前已在北卡罗来纳州、内华达州和俄勒冈州建立三座数据中心，并计划在得克萨斯州新建一座。多位业内人士向记者表示：种种迹象表明，苹果服务器已经在中国，这从APP应用商店的管制可以窥见一斑。

目前，苹果在以色列设立了一个研发中心，专注于硬件和半导体研发，这是苹果在美国加州以外地区的首个硬件研发中心；与此同时，苹果在奥斯汀、温哥华、法国和德国等海外市场还拥有一些软件相关的研发中心，其欧洲研发中心的主要职能是iTunes研发。

“从世界范围来看，苹果的研发中心并不算多。如果上海研发中心的消息属实，很大可能兼具研发软件与硬件的职能。”项立刚分析称，苹果的应用商店App Store下载应用和软件更新速度较慢，这与软件开发审核在美国有关，中国研发中心的启用将改善这一局面；同时，许多苹果“印记”的特色程序需要提高本地体验，以增强用户黏性，比如：Safari相关的中文文本技术；Passbook的本地应用等。

在硬件方面，苹果一直没有放弃与中国移动的合作谈判，前者一直想抢占中国4G LTE手机的市场先机，该项合作也需要本地研发支持，未来有望在上海研发中心进行。来自运营商的知情人士也向记者透露，为了与对手竞争，苹果近期可能在中国推出彩色版iPhone和定价2000元左右的低价iPhone，这些机型将在国内测试。

附表 苹果2013财年第一财季财报数据

同比增长（%）

营收：545.12亿美元 17%

净利润：130.78亿美元 0.1%

大中华区营收：68.3亿美元 67%

大中华区占全球营收的12.5%

美国市场占到总营收的37%

资料来源：本报整理