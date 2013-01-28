淘宝、去哪儿被部分酒店封杀 在线价格战现后遗症

刚刚过去的周末，不少在线旅游商都不平静。

去哪儿昨日爆料称，近期发现携程利用去哪儿网平台的酒店低价优势，从去哪儿采购低价酒店，然后加价倒卖，而且此行为已持续一段时间；去哪儿和淘宝则卷入被300余家酒店集体封杀的传言；与此同时，携程还被指裁减大量地面销售人员。

对于去哪儿的“倒卖”酒店说法，携程表示此为炒作不予回应，但其坦承，近期的确对部分二三线城市的地面销售人员进行了相应裁减。至于被300余家酒店集体封杀的说法，去哪儿方面表示，确有少数酒店有封杀做法，但没有传言中如此多的数量。业界指出，上述一系列风波皆因持续数月的在线旅游商价格战引发，低价战之下，商家需采购低价酒店、机票等，而酒店方的价格体系因此被打乱，为保证直销和利润，越来越多的酒店对在线旅游商价格战产生抵触。

携程被指倒卖客房

昨日，一直与携程死磕低价战的竞争对手去哪儿爆料称，携程之前上线供应商酒店预订，价格比携程正常预订价格便宜近一半，这些供应商酒店预订就是携程从去哪儿网以普通消费者身份采购，然后再加价卖给消费者。消费者梁国栋（化名）在携程上预订了上海卓美亚喜马拉雅酒店豪华房，价格1021元。去哪儿网系统中同时接到一个名为潘小姐的上海卓美亚喜马拉雅酒店预订订单，预订价格为900元，酒店入住人也是梁国栋。经过去哪儿网查证，潘小姐及其所用的手机号在去哪儿网系统中频繁预订酒店。经证实，潘小姐为携程员工，而梁国栋是从携程网站上预订的酒店，其本人并不知晓自己的预订被转移到去哪儿网，更不知悉被携程加价100多元倒卖。

去哪儿方面表示，携程网所有有报价的酒店中，84%的酒店可在去哪儿网上预订到更低价格，其中96%的五星级酒店可在去哪儿网上预订到更低价格。去哪儿表示，携程“倒卖”是批量进行，去哪儿有后台依据。

去哪儿网酒店事业部总经理者希博表示，去哪儿坚决反对携程这种将酒店加价倒卖给消费者的行为。

而对于去哪儿的倒卖指责，携程方面昨日表示，这是去哪儿的炒作，不予回应。

“假如去哪儿的上述指责属实，那就说明价格战后遗症出现了。携程推出大量低价酒店，货源从何而来？当然会有愿意合作的酒店，但或许还需要携程低价采购部分酒店，于是就出现携程买入去哪儿低价酒店的风波。”不愿透露姓名的一位知情人士分析。

低价战直接导致携程利润下滑，其也在努力开源节流。同时，携程还被指裁掉部分地面销售人员以削减成本。

携程昨日坦言，的确对部分二三线城市的机场、火车站、汽车站的地面销售人员进行了裁员，数字不便公布。这是携程对原有地面销售渠道优化，对所涉员工，携程都给予妥善安置。对愿意留下的员工尽力安排内部转岗，在行业关联公司创造新工作机会。对因地域等没有转岗的员工，公司根据国家规定给予合理补偿。

酒店封杀在线预订商

不过，去哪儿在指责携程倒卖的同时或许自己也很头痛。

日前，淘宝上的金冠网店“番茄假期”负责人在微博上透露，包括凯悦、香格里拉、万豪、希尔顿、喜达屋、雅高及锦江等国内外酒店集团在内的至少300家酒店，拒绝接受来自淘宝网及去哪儿网的订单，同时对已经在这些平台上裸价销售的产品进行封杀。

杭州有一家高星级酒店向媒体透露，的确收到了酒店集团总部的通知，除了有合作协议的携程，酒店不能直接在淘宝或其他网络平台上卖客房。不过，对于从淘宝等其他渠道购买客房的顾客，酒店仍然接收。

对此，淘宝昨日未给予回应。而去哪儿则表示，确有少数酒店有封杀做法，但数量肯定没有这么多。

记者昨日登录淘宝和去哪儿网站看到，希尔顿、喜达屋等多数国际酒店的产品依旧在线销售。

“这也是低价战后遗症，最初为了低价，在线旅游商自己掏钱促销，酒店方一开始欣然接受，毕竟酒店又不花营销费用又可拉升入住率。但随着低价战愈演愈烈，部分酒店的在线客房售价达到对折甚至更低时，酒店方的直销受到影响，客人都去在线旅游商处预订，使酒店核心直销能力受挫。最致命的是，在线价格战把一些定位中高端的酒店价格全线降低，这打乱了酒店客房的正常价格体系，也让部分高端酒店‘掉价’，久而久之，很多酒店都对在线价格战产生抵触情绪。有些酒店可能减少与在线旅游商的合作，有些则可能索性封杀在线销售渠道。”一家大型国有酒店企业的市场部负责人透露。

“归根结底都是低价战惹的祸，从艺龙、携程等利润下滑开始，这种低价战的损害性已蔓延到酒店，虽然消费者或许能买到更便宜的旅游产品，但这会增加在线旅游商、酒店等产业链者的风险，假如全行业都没钱赚，那届时如何收场？”华美首席知识专家赵焕焱指出。

然而，目前各大在线旅游商的价格战已“骑虎难下”，因为任何人停止价格战则会立刻失去客源。

“今年是否停战，将视对手情况来定。无论升级还是趋缓，携程都会同步跟进。”携程资深副总裁汤澜表示，携程会在不亏损的前提下，即使降低收益也要求机票产品在价格上做到没有劣势，不惜代价地争取更大的商务及休闲市场份额。