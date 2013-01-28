腾讯MIG分拆逻辑：“功臣”身退 培养下一个微信

腾讯分拆MIG（腾讯移动互联网事业群）的消息已经流传了有些日子，现在马化腾终于决定下手了。

1月25日，有消息称MIG总裁、腾讯高级执行副总裁(EVP)刘成敏已确认离职，MIG业务由腾讯COO任宇昕接管。

而分拆MIG的消息出现得更早。去年12月28日，云科技程苓峰爆料称腾讯MIG将被分拆，原因是马化腾对MIG现在的成绩不满。1月24日，丁香园CTO冯大辉爆料称：腾讯已经决定分拆MIG,将于2月1日公布。

25日下午，记者致电刘成敏本人，刘成敏在电话中连做两项否认：自己不会离职，MIG不会解散，这些都是“不准确的传言”。刘成敏要求记者“等待腾讯官方的正式消息”。

对于“刘成敏离职，MIG分拆”一事，25日，腾讯公关部相关员工接受本报记者采访时强调了三点：一是Tel（刘成敏的英文名）没有辞职；二是MIG不会被解散；三是(MIG)不会裁员。

据记者了解，1月25日，马化腾出现在腾讯北京分公司所在地中关村银科大厦，表情淡定。这一天，腾讯北京分公司年会。

而腾讯无线部门已是风雨欲来。腾讯无线广告部的一位员工私下对记者表示“就要拆掉了”，这让他很忐忑：接下来将是被拆分到其他部门？或是被裁员？

“功臣”身退

从“下一个QQ帝国”到“鸡肋”，成为刘成敏离职的原因。

25日，一位投行人士接受本报记者采访时却认为：刘成敏的权力被大为削弱，没有留下来的理由。如果刘成敏离开，将是半年内第二位离职的腾讯EVP（高级执行副总裁）。

去年11月，腾讯高级执行副总裁李海翔离职，离职的原因也是因为重组：去年5月，腾讯进行架构调整，搜索业务线被分拆，流量拓展与收入部分划归移动互联网事业群（MIG），技术与产品部分划归技术与工程事业群（TEG），李海翔转而负责“创新及行业前沿的研究和投资”。

上述投行人士认为：如何调整将成为刘成敏去留的关键。

去年5月的架构大调整后，腾讯移动互联网事业群包括无线媒体产品部、3G产品部、无线增值产品部、无线游戏产品部、无线安全产品部、移动通讯部、电信事业部、无线合作开发部、无线国际产品部、无线研发部、无线浏览器产品部、无线运营部、无线业务办公室、地图平台部、搜索营销部、搜过拓展部、搜索广告平台部。负责产品则包括手机QQ、手机Qzone、手机腾讯网、微博移动客户端、手机游戏、soso地图、手机安全、手机浏览器等。

程苓峰透露：拆分之后，手机QQ和手机Qzone归社交网络事业群(SNG)，手机腾讯网和微博移动客户端归在线媒体事业群(OMG)，这些均属于重量级产品；MIG剩下的主要业务包括手机管家、手机浏览器、应用宝、移动阅读等“无足轻重”的产品，MIG已经失去了“下一个QQ帝国”的前景。

从“下一个QQ帝国”到“鸡肋”，成为刘成敏离职的原因。

金种子投资创始人董江勇说，刘成敏是“拯救QQ帝国”的功臣。2003年加盟腾讯前，刘成敏在华为国内营销部工作，与各电信运营商关系深厚；刘成敏加盟腾讯后先后任电信事业部总经理、移动通信部总经理。自2005年任无线业务系统执行副总裁，负责无线业务的开发和运营。

期间正值“SP业务拯救中国互联网”，刘成敏的运营商资源派上了用场，帮助腾讯抓住了SP大繁荣的机遇。2012年5月，腾讯内部架构大重组，刘成敏出任移动互联网事业部总裁及集团高级执行总裁。

十年过去了，腾讯市值已经接近640亿美元，亦不再需要通过SP求生。同时拥有腾讯无线所有资源的MIG没能继续下一个QQ帝国的辉煌，而由非嫡系张小龙的微信团队实现，董江勇说“功臣刘承敏到了身退的时候”了。