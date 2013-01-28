百度推广系统禁用360 称易被不负责开发者利用

百度推广系统禁用360浏览器

1月26日晚间消息，近日有大量网友反映，称其登录百度推广管理系统时，网页提示要求安装“百度安全控件”，安装后提示用户更换其他浏览器，否则无法登录百度推广管理系统。

百度推广管理系统主要面向百度代理商、百度广告客户和百度联盟，用户量约在百万级，这些用户必须登录百度推广系统才能开展广告投放业务。

360方面称，百度控件对用户电脑屏幕截图，并上传截图到其服务器进行识别，以此判断用户是否正在使用360浏览器，阻止360浏览器访问百度的服务。360还公布了百度控件采集用户电脑截图的服务器地址为https://isafe.baidu.com/。

百度方面表示，浏览器做为基础客户端软件，很容易被不负责任的开发者利用，获取用户信息和企业商业信息。“百度商业客户账户体系设计大量资金及机密的商业交易信息，具有较高的信息安全保护需求。我们建议客户选择国际知名品牌且在保护用户隐私安全方面口碑良好的浏览器软件。”