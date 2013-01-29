【专稿】3B硝烟又起 百度凤巢拒360浏览器

一切仿佛三年前的3Q大战前夕，只不过这一次360的对手换成了百度。2012年末呼之欲出的3B大战戛然而止，2013年刚到，硝烟再度升起。

冲突的开端是一次不起眼的系统升级。1月27日，百度对广告系统“凤巢”进行了系统安全升级。在部分城市和地区，凤巢用户使用360浏览器登录管理后台时，被要求安装一个新的安全插件。该插件禁止用户使用360浏览器登录，并建议使用IE浏览器、火狐、谷歌或者百度浏览器登录后台。

这迅速引发了360公司的不满。对他们来说，这仿佛是3Q的重演。1月28日360召开媒体沟通会，详细拆解这款名为“美杜莎”的插件运行过程。按360的一方的说法，那些百度联盟、百度代理商以及百度广告客户，在强大的广告需求下必然会卸载360浏览器，用户根本没有选择。

百度对此回应：“凤巢客户管理系统是百度与代理商和客户进行业务协同的内部管理信息系统，并非面向普通用户，此次安全升级不会对普通用户使用百度的产品和服务产生任何影响”。

360在暗指百度垄断。但法律界人士认为的“垄断”与此尚有距离。北京市盛峰律师事务所主任律师、互联网法律专家于国富律师发微博称：“只是在合作伙伴内部进行以安全为主要目的限制，无可厚非，这与垄断问题离题甚远。”

360还将插件美杜莎定义为“偷拍插件”，指责百度窃取用户隐私。360浏览器高级产品总监陶伟华称，美杜莎能对用户电脑屏幕截图，并上传截图到服务器识别，“只有木马和间谍软件才会偷拍屏幕截图，大众商业软件中百度尚属首例”。此外美杜莎会采集用户系统信息，包括电脑的CPU信息、磁盘序列号、网络地址和网卡信息、当前所有进程列表和浏览器进程列表。

360指“一旦安装该插件，百度能轻易判断出用户正使用的浏览器，并针对360浏览器进行不兼容提示”，属于自曝其短——正确识别浏览器身份是网站的权利，360浏览器长期冒充IE或Chrome的UA、干扰常规识别方法，百度不得已采用屏幕截图的方式来识别360浏览器，截图除用来确认浏览器信息，丝毫不牵涉到任何用户隐私。

百度暂时并未针对360所指的“偷拍”做出回应。在百度看来，美杜莎是防御系统安全的技术手段。“凤巢”管理系统涉及百度代理商及商业客户大量的资金及商业交易信息，具有极高的信息安全保护需求。“浏览器作为网络基础客户端软件，很容易被不负责任的开发者利用，获取客户信息和其他商业数据。之前奇瑞、三峡集团等多家知名企业，都曾发生过企业内部信息遭某浏览器上传并泄露的高危事件。”此外百度曾接到过多次客户投诉，称在使用某浏览器时发生数据及信息丢失的情况，甚至被盗用账号。“宝钢等知名企业内部禁用某浏览器早有先例，该浏览器被中科院、IDF实验室等权威机构质疑存在‘后门’、窃取用户隐私、向自身服务器回传数据等行为，工信部已公开表示正在对该浏览器隐私问题进行调查，工商部门也刚刚对该浏览器的不正当竞争行为发出行政告诫”。

IT法律专家赵占领认为，因技术或者商业利益原因而不兼容的情况业内很常见，一般比较难以认定违法，通常要看不兼容的原因和初衷。“百度说禁用360浏览器是为了保护企业商业信息，言外之意是使用360浏览器容易导致商业信息被泄漏或者窃取。所以关键是看这种说法是否属实。”

360称已将“美杜莎”相关细节取证并公证，而且已经上报互联网主管部门。百度是否窃取用户隐私，主管部门之后会有认定。就这一点，此时百度如何回应并不重要。