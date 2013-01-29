中华英才网承认将被出售 与Monster婚姻告终

日前，中华英才网对“将被出售”一事予以了确认。据悉，去年底，网上传出美国在线招聘巨头Monster公司寻求出售其子公司中华英才网的消息，一石激起千层浪。据1月24日未经证实的消息称，中华英才网已被“我的工作网”收购，收购金额3000万美金。业内人士表示，传统网络招聘盈利模式单一、同质化严重并恶性循环发展，而社交网络招聘不断壮大正影响着传统网络招聘的前景。

Monster为减少运营开支出售中华英才网

日前，中华英才网书面回复了“将被出售”传闻，称“即便面对全球范围的漫长衰退和缓慢复苏并因此显著地打击了雇佣情况，Monster也始终采取了很多措施去改善他的盈利情况。寻求出售中华英才网并不意味中华英才网已经售出，这仅仅意味着Monster在主动寻求各种机会来推动中华英才网的更好发展。在此期间，中华英才网的业务将一如既往推进。中华英才网将继续通过在线平台和校园招聘平台为客户提供优秀人才”。

根据公开资料显示，Monster在2005年出资5000万美元收购了中华英才网40%股权，此后陆续追加投资，直到2008年，Monster以1.74亿美元收购英才网剩余股权，从而完成对该公司的全资收购。到此，Monster对中华英才网总投资额为2.43亿美元。

而今年1月24日，中国人力资源沙龙CEO王文斌在其个人微博上透露，中华英才网已被“我的工作网”收购，收购金额3000万美金，并非之前传言的不足1000万美金。不过，此消息未得到官方证实。此前，Monster发布了2012年三季度财报，数据显示，Monster第三季度营收依旧未达市场预期，同比降10.5%至2.22亿美元；相比2011年第三季度3180万美元的利润，2012年净亏损1.942亿美元。三季度财报中计入了来自中华英才网的2.33亿美元的损失，其中包括2.25亿美元非现金资产减值。Monster在财报中表示，正在寻求出售其全资控股子公司中华英才网从而减少运营开支，并将完成交易的时限圈定在“财年结束时”。

传统招聘网站一味模仿难以杀出重围

一家是世界最大网络招聘公司，另一家是中国网聘行业三巨头之一，Monster与中华英才网这场原本被外界十分看好的婚姻，最终却要以收获苦果而告终。当然，中华英才网并非未曾改变。就在去年7月时，其还宣布进行平台升级，全面引入母公司Monster的技术并逐步推出相关产品的中文版。但从各方的回馈来看，效果并不佳。

网络招聘行业一位资深人士张先生认为，中华英才网的每况愈下，有自身的战略和管理因素，例如引进外来新品的时候忽略了水土不服，也有传统网络招聘正遭受社交招聘冲击的原因。

“但是，这种现象的出现给了我们很多启示。虽然国内有着庞大的人才市场与求职队伍，但招聘网站的竞争异常激烈。国内很多传统招聘网站都需要检讨一下：盈利模式同质化，在单一的盈利模式下发展，难以满足多变市场环境下的用户需求；一直维持 高投入、高增长；低投入、低增长 的恶性循环发展，难以杀出重围；一味模仿，不求创新，忽视用户体验等等。”据了解，目前传统招聘网站的盈利模式是以向招聘单位收取服务费为主，还有一部分是常驻会员的会员费。而中高收入人群因为自身的专业性和私密性，不大会上传统的招聘网站；招聘单位要招中高端人才，也多是通过猎头或关系网的渠道。据悉，传统招聘类网站的进入几乎无门槛，恶性竞争激烈，加上越来越多的中小型企业在这类网站发布招聘信息，当经济不景气的情况下，企业招工人数减少，网站收入相应也大幅减少。

去年毕业的大学本科生小希告诉记者，网络招聘不足之处主要在于很多比较模糊的招聘信息也能挂上网站，个别网站对一些公司的信誉等没做考核，只要对方交钱就可以发布信息，也会误导部分求职者。据悉，在强大的竞争压力下，有一些招聘网站想要吸引更多的用户，只好放宽对用户发布信息的监管、审核力度，更有甚者把信息发布作为广告宣传平台，给各类“虚假信息”提供了可乘之机。

社交网络招聘壮大冲击传统网络招聘

据艾瑞咨询的数据显示，社交网络招聘的不断壮大，正影响着传统网络招聘的前景。此前美国知名职业社交平台LinkedIn成功上市，为网络招聘行业的产品创新提供了方向，也使中国网络招聘行业大受鼓舞，出现了猎聘网等职业社交平台。国内某快消品外企HR经理陈小姐告诉记者，公司同步运营微博招聘和LinkedIn社交招聘，一有新的职位空缺，各小组会同步更新招聘需求。“现在国内不少外企都有自己的LiknedIn专页，微博、 Facebook 和社交网络招聘的职位更新更真实，而且能很快到达求职者，相反，传统招聘网站上的信息不知道是什么时候发的，有可能过期了。”不过，有专业人士认为，社交招聘模式能不能在中国发展起来还是一个未知数，“这里面有文化差异的因素，也与职业市场发展的成熟程度有关”。事实上，由于LindedIn的样本效应，中国出现了不少模仿者，但这么多年来，并没有一家脱颖而出。

不过，事实上，越来越多的人青睐或尝试社交网络招聘。对于90后来说，跑招聘会太累，在传统招聘网站广撒网，效果不明显。于是，微博求职、人脉推荐等网络招聘方法逐渐时兴。而且，确实有不少毕业生的工作是通过微博、社交网络平台找到的，校友、老乡、师兄师姐的推荐成为求职的杀手锏。广州大学的吴同学告诉记者，她大三暑假实习工作就是通过微博获得的，“我在微博上看到招聘启示，直接私信对方，发自我介绍。”吴同学表示，在微博上的初步互动得以帮助她第一时间和企业接触，并且初步判断自己是否适合岗位，提高了求职效率。