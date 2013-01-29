去哪儿VS携程：订房倒卖or恶意炒作？

去哪儿：携程在去哪儿低价订房再加价倒卖 VS 携程：此事为恶意炒作

近日，一则去哪儿炮轰携程倒卖客房赚差价的消息，又再次引发OTA(在线旅游平台)争夺酒店产品和市场份额的口水仗。昨日，携程网有关负责人在接受新快报记者采访时表示，此事为竞争对手去哪儿的恶意炒作，不予回应。而去哪儿则向新快报发来相关证据，试图证明携程网的确在“放暗箭”。

昨日，去哪儿已经发布了“防止同业非正常竞争紧急公告”，告知代理商去哪儿会对部分电话和IP进行屏蔽处理，并要求代理商“不要帮不明身份用户在去哪儿下单，避免因此被屏蔽”。

业内称倒卖客房是常态

一直与携程死磕价格战的竞争对手去哪儿日前爆料称，携程从去哪儿采购低价酒店，然后加价倒卖；去哪儿和淘宝则卷入被300余家酒店集体封杀的传言。对此，淘宝方面称目前还未核实清楚。

昨日，去哪儿相关负责人给新快报发来的一封邮件中，罗列的“证据”显示，去哪儿的员工张某先通过携程预订了上海卓美亚喜马拉雅酒店一晚，价格为1021元，并特别标注特殊需求“尽量安排宽带，尽量安排大床房”。

上述去哪儿负责人告诉记者：“测试订单生成后，去哪儿的系统中紧接着出现了上海卓美亚喜马拉雅酒店的订单，入住人和入住要求一模一样，只是联系人变成了顾小姐。而在去哪儿的预订价格仅为880元，携程以此来赚取差价。”携程这种行为是否可为去哪儿贡献流量呢？去哪儿称：“这不能视为携程带给了去哪儿流量。在此过程中携程隐藏了去哪儿的品牌，并未让去哪儿与客户直接接触，客户也未体验到去哪儿提供的价值。”

中投顾问IT行业研究员王宁远告诉记者，类似去哪儿客房被倒卖的案例不多，但却一直存在，很多未被揭露出来而已。

价格战后遗症凸显

王宁远指出，“去携大战”是OTA价格战“后遗症”之一，去哪儿采取大大低于同行价格的市场运作形式让携程“有机可乘”，而携程为保行业垄断地位四处“封杀”去哪儿，是去哪儿以“跳楼价”与之抗衡的最主要诱因，二者互不可免责。

自去年7月份开始，携程、去哪儿等OTA便打起了惨烈的价格战。为此，携程2012年三季度净利润同比大幅下滑40%。

显然，牺牲利润也要继续价格战，在线酒店预订市场竞争白热化已成为不争的事实，多渠道销售策略在为酒店收获大量订单的同时，也使得各个渠道商之间的矛盾日益激化。

去哪儿称，截至目前，携程所有有报价的酒店中，84%的酒店可在去哪儿上预订到更低价格，其中包括96%的五星级酒店。

业内人士分析指出，目前中小OTA采取的预付方式打破了携程一手建立起来的前台现付规则，或为此事的导火线之一。就其预计，今年价格战还会持续，但很难预计携程、去哪儿和艺龙等企业会投入多大的力度，毕竟价格战不是长久之计。