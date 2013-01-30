【聚焦】“抢票神器”的前世今生：黑客精神与商业喧嚣

【中国企业家网】独立、开源、反对商业化、反对霸权……包含这些关键词的“黑客精神”是美国硅谷崛起的力量之源。马克·扎克伯格治下的Facebook之所以创造改写互联网格局的传奇，一定程度就归功于其黑客之道。

当这种思维方式与中国一年一度的人口大迁徙——“春运”碰撞，一代神器——“抢票软件”便横空出世了。然而，从程序员倪超2012年开发“12306订票助手”，到金山、360、搜狗等商家2013年推广“抢票浏览器”，黑客精神的光芒已然被商业喧嚣遮蔽。《华尔街日报》中文网近日发表专栏文章探析了“抢票神器”的前世今生，中国企业家网选摘如下：

黑客写就科技故事

要订票，自然得上12306.cn，也就离不开浏览器。依据其内核的不同，浏览器可分为几大类，比如Trident内核的代表是IE，WebKit内核的代表则有Chrome和苹果的Safari。由于Chrome浏览器在速度、简约等方面大大超越IE，市场份额短短几年大幅攀升，在国际上已经和 Firefox不相上下。不过，中国人依然离不开IE，因为中国许多银行的网站仅支持IE浏览器。

近年来，国内出现了多款号称双核的浏览器，就是指同时使用IE和Chrome两个内核，其设计目的在于，既能让你登录网银，又能提升浏览速度和安全性。最早由搜狗推出的双核浏览器，其实是满足中国用户需求的一大创新，360浏览器和猎豹浏览器都是跟随者。

Chrome、 Firefox等浏览器，除了速度快，还有一个特别诱人的地方，那就是“扩展”（Chrome称为Extension，Firefox称为Add- on)。这是一些小工具，让各种操作方便和快捷。我使用的Chrome扩展就包括Fawave，这是一个可以集成多个微博、展现在一个小窗口的工具；还有 Evernote插件，一键就可以把看到的网页抓到自己的笔记账户里。当然，你还可以安装股票资讯、网页截图、广告过滤、自动翻译等各种小工具。 Chrome应用商店里的扩展琳琅满目，而且大多免费。崇尚拷贝精神的搜狗浏览器和360浏览器，也依葫芦画瓢，推出了各自的应用和扩展。

而“12306订票助手”，就是倪超开发的基于浏览器的一款小工具。它的作用很简单：解决重复输入的问题。2011年底，网络订票平台12306.cn上线。让人恼怒的是，你登录之后，如果在线人数太多，系统会自动把你弹出，你还得重新登录。查询功能也有些弱智，系统不会自动刷新票量的变化。若想了解是否 有退票或新票，唯一办法就是不停地点击“刷新”和“查询”。

这种重复劳动让人痛苦，也占用了大量时间。人们不得不趴在电脑前，为每一个整点的放票而焦虑抓狂。程序员们都很懒，他们会想解决方案。2012年1月，倪超推出了“12306订票助手”1.0版，支持Chrome和 Firefox。如果在这两个浏览器里安装了“订票助手”，你就好比雇了一个可以自动填表的机器人。当然，“订票助手”不是唯一的创新者，倪超也借鉴了他人的经验。

倪超后来又给“订票助手”升级，添加了一些新功能，比如过滤查询结果，自动挑选车次和席别……倪超强调，他自始至终都以遵守订 票网站的规则为前提。“在助手所有的设计中，我都遵守着铁道部的规定，比如铁道部的查询必须5秒才能够重试，在之前的版本中我甚至设置为6秒”。倪超通过 一篇长微博告白天下。

总之，“订票助手”并不能保证你一定能抢到票，只是给你节省一点体力罢了。在排成长龙的售票窗口前，“订票助手”只 不过是一个折叠板凳，能帮你节省体力，仅此而已。用“插队”来形容这个工具实在夸张，因为工具创造者本人都为买票犯难。在1月19日的一条微博中，倪超说，他帮同事买了票，但自己的票折腾半天却一张都没买到。