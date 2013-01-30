《泰囧》利润缩水：模糊的成本账簿浮现“潜规则”

一部《泰囧》引出的话题，远不止刷新华语电影票房新纪录那么简单。

2013年1月24日，光线传媒发布澄清公告，就此前媒体和券商轮番质疑“《泰囧》巨额利润失踪”一事作出回应。

事件的导火索要追溯到此前的1月18日，光线传媒于当日公布2012年业绩预告，称归属上市公司股东的净利润最终预计为2.81亿-3.16亿元，同比增长60%-80%。

由于在2012年三季报中，光线传媒1-9月的净利润已经达到1.36亿元，由此测算则去年第四季度光线传媒的净利润仅为1.45亿-1.8亿元，这与外界此前期待《泰囧》天价票房所应该创造的高收益相去甚远。

北京高华证券此前著文称，按照该片3000多万元的成本、光线传媒持有90%的股权计算，《泰囧》于2012年为光线传媒带来的分账收入为3.7亿元左右，税后利润应为2.7亿元。

相差近1个亿的利润究竟去了哪？记者注意到，光线传媒在此后的澄清公告中表示，公司利润与外界预期出入的主要原因之一是由于电影成本的核算问题，光线传媒称外界对《泰囧》的成本预计并不准确。

而《泰囧》的成本究竟是多少？目前外界仍无法获悉确切的数字。光线传媒董秘王牮在接受媒体采访时强调：“单部影片的成本是公司的商业机密。”

对此，一家投行文化板块分析师向本报记者表示：“严格来讲，目前外界几乎没有一个了解电影真实成本的渠道，除非是片方主动向外界公布一个数字，而这给了公司很大的利润操纵空间，需要引起投资者的警惕。”

高成本的逻辑

光线传媒在其澄清公告中称，“北京高华的研报显示，按照该片3000多万元的成本”并不准确，影片的成本包括制作成本和宣发成本，公司从未对市场公布过成本，《泰囧》虽为中等规模制作电影，但是由于后期宣发成本较高，投资加宣发的成本远高于3000万元。

同时，根据与导演团队及其他相关方签订的合同约定，导演团队及其他相关方享有本片10%的股份，并根据票房对主创有适当奖励。

“现在不清楚《泰囧》的具体成本是多少？最终数字只能光线传媒自己说了算。而在影视行业中，虚报成本可以称得上是一种惯例。”上述分析师介绍说。

对影视产品最终利润的影响只是一方面的因素，而另一方面，“你不夸大成本，怎么能骗得到观众去电影院看呢？如今观众都把制作的高成本和电影的高品质联系起来，认为大投入才有大产出，投资1个亿的电影肯定比1000万的要更有市场吸引力，所以这个行业使劲的把成本往高里吹，这里面包含了太多的营销元素”。

“所以我们看到许多电影如果按照票房收入来算，肯定是亏本的，但是影视公司还在那不停的拍，拍完这一部还有下一部，为什么？其实人家没亏，早回本了。”上述分析师表示。

一位电影圈内的资深人士在采访中印证了这一说法，他告诉记者，他认识的一名导演，号称自己的一部电影成本是2000多万，但实际的费用只有700万元左右，而主要虚报的“大头”来自电影的宣发推广成本。

“国内电影宣发推广费用，以前并不厉害，但是后来开始逐渐效仿好莱坞的商业模式。好莱坞的模式中，一般一部电影的宣发费用会占到制作费用的50%左右，如果是小投资电影，则这一比例更高。一些电影号称在宣发上砸下重金，但其实并没有那么多投入。”该人士表示。

除了营销层面的因素外，“洗钱”是电影业绕不开的话题。国家广播电影电视总局电影卫星频道节目制作中心节目部主任陆红实曾语出惊人：“近两年，我国每年都有100多部烂片子不能上院线，原因之一恐怕是：不少人拍片是为了洗钱。”

靠投资电影洗钱，是一种途径。一般方法是拍摄那种预算很高的电影，但使用胶片和设置布景只用很少的钱。虽然看上去影片成本很高，是在亏本，但实际上黑钱都通过电影公司变成了合法利润。

账本中的猫腻

上海交通大学媒体与设计学院副教授邵奇告诉记者，电影行业会计成本的核算比起其他行业，其弹性是比较大的。它可以允许一定量的白条存在，比如手写的收据也可以通过，因为很多拍摄成本根本没办法搞到发票。而这会使得影片的账面成本差异巨大。邵奇举例说，比如租赁器材设备，如果剧组通过常规渠道开票租赁，价格就非常昂贵。但是如果你找朋友托关系借用些设备，那可能就是半价，甚至不要钱。

电影成本中的猫腻远不仅于此。“比如剧本的费用，约稿公司来操作的话，一种是一次性谈好多少价钱买下剧本。还有一种是片方让编剧先去体验生活，然后写剧本。体验生活的费用怎么算？这里面就有很大的空间可以来做文章。”邵奇介绍说。

前述投行分析师也表示，演员的片酬一样是笔“糊涂账”，比如拍那部片子两百万、三百万，接这部电影，因为关系好点就友情价一百万，构成电影的大额成本根本无法被外界所掌握，完全是不透明的。

此外，邵奇还介绍称，如今业内很多演员和片方谈条件时要求的是税后片酬，这意味着演员身价越高，片方缴税越多，因此片方会选择在做账时把片酬做得低一点，而在其他不需缴税的环节匀出资金来再返给演员。比如将群众演员的账面工资做得高一点，或者是发行环节虚增营收。因为此前国家在《关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知》中规定，电影企业的销售电影拷贝收入、转让电影版权收入、电影发行收入将实行免征增值税和营业税。

邵奇认为，阻碍电影账本真实反映的另一个因素是：“许多片子的成本存在超支，需要把一部分成本分摊到下一部电影中，影视公司需要整体统筹，自然不会在财务报表中罗列单一电影的成本项。”