重庆不雅视频做局者：永煌中标多在落马官员主政地

重庆国资体系5名负责人深陷“不雅视频”风暴被免职一事，在重庆资本界掀起巨大波澜。但更引人注意的是，这5名被免职的负责人均与重庆永煌实业集团有限公司(以下简称永煌集团)有所关联。

记者查询到的工商档案显示，该公司于2008年3月在重庆北碚区成立，在2008年至2010年期间，经过数次工商变更，公司的注册资本由500万元增至5168万元，员工人数在一年时间里更是增加了将近10倍。

数据显示，永煌集团自2008年以来便陆续在重庆北碚、璧山、云阳等地中标多个政府项目以及国企项目，这足以支撑起该公司业绩的离奇攀升。

一名曾在永煌集团短暂工作过的人士昨日(1月29日)也向记者透露，“这个公司业务比较多，听说在内部有些关系”。

永煌：近期行事要谨慎

1月24日晚11时，重庆市政府新闻办公室发布消息称，将对重庆10名党政干部、国有企业负责人进行免职处理。

随着事件的陆续曝光，“不雅视频”背后的做局者永煌集团也渐渐浮出水面。

根据日前媒体报道的截图显示，该公司曾在其官方网站“公司荣誉”一栏中详细罗列了其所中标的工程项目情况，包括利润丰厚的政府市政工程，并表示目前的固定资产已超过10亿元。

《每日经济新闻》记者昨日登录永煌集团官方网站发现，上述“公司荣誉”的相关内容已被全部删除，整个网站仅保留了对永煌集团的简短介绍。

“前几天，以前的同事才告诉我，公司曾口头指示要求员工，近期行事要谨慎。”2010年曾在永煌集团工作过的王玲(化名)向记者透露。

昨日(1月29日)，记者以应聘为由拨通了该公司在工商注册时所留的电话，尽管其官方网站上仍然挂有招聘相关职位的信息，但对方表示暂无此计划。记者进一步询问公司所在位置时，该人士明显提高了警惕，反复询问有何目的。

1月27日，记者来到永煌集团江北分公司所在的重庆江北区观音桥步行街新世纪旁金岗大厦23楼，一出电梯，便见到“永煌集团”几个镀金大字，但公司大门紧闭。金岗大厦的一名保安称，最近很少看到这家公司的人出入电梯。

永煌集团如今的低调与王玲之前对公司的印象大不相同。“当时招人，特别是女员工，对身高、外貌的要求都比较高，至少有70%都算漂亮的。”王玲还称，公司同部分地方政府人士关系较好，在当时也不是秘密，很多员工都知道。

而据目前所披露的信息显示，永煌集团有多名女员工曾色诱地方官员及国企负责人，在开房时偷拍下不雅视频，并由其他人在下一次开房时扮演男友“捉奸”，由此获利。

员工人数一年暴增近10倍

记者发现，早在2009年，关于永煌集团的种种神秘便在网络上有所讨论。2009年11月，网友“好大一只蜘蛛”曾在论坛上发帖称，“永煌集团骗女员工陪客户吃饭，是一家骗子公司。”

在2008年以前，永煌集团创始人肖烨经营着注册资金为100万元的重庆华伦达服饰有限公司。根据其注册华伦达公司递交的一份履历表显示，肖烨在1994年到2000年曾任 “香港某房地产开发公司”执行董事；2001年到2003年任香港意达利服饰 (集团)有限公司部门经理；2005年3月开始任香港华伦达(集团)有限公司重庆代表处负责人。

不过，据媒体查证，香港意达利服饰(集团)有限公司不在香港特区政府查册中心备案，为其虚构。

《每日经济新闻》记者所获取的工商资料显示，肖烨事业飞黄腾达的时间是在2008年。当年3月13日，肖烨同重庆人王旗分别出资450万元和50万元成立了重庆泰和房屋拆迁有限公司，也就是永煌集团的前身。同年6月2日，重庆泰和注册资本增至1008万元。其中王旗出资100.8万元，占比10%，这部分股权在当年的6月6日又分别以75.6万元、25.2万元分别转让给肖烨及其妻子柴偲，肖烨从而实现了对该公司的绝对控股。

2008年6月18日，华伦达公司的股权被重庆泰和收购，重庆北碚人王建军成为其股东。当年10月13日，重庆泰和更名为重庆永煌投资咨询有限公司，办公地址也更改为北碚区。

一份盖有“重庆市北碚区歇马镇人民政府”公章的“证明”称，永煌集团为北碚区招商引资的成果，落户歇马正街888号，落款时间为2008年7月4日；另一份同样盖有“重庆市北碚区歇马镇人民政府”公章的“场地证明”显示，当地镇政府将位于歇马镇街888号办公用房30平方米无偿提供给永煌集团作办公用房”。

搬迁至北碚后，永煌集团业务范围在几年间数次变更，由最初的园林绿化设计、施工，房屋拆迁咨询等业务，在2008年8月拓展至房地产开发、中介、物业管理、建筑劳务、销售建筑材料、家用电器、数码产品、日用百货等18个类别。同时其注册资本也在逐步增加。最终增至5168万元。

永煌集团工商年检报告还显示，该公司2008年从业人员为50人，2009年增长至524名，2010年则为604人。可以推断的是，在2008年~2009年期间，该公司业务量猛增。

中标多在落马官员主政地

是什么原因让永煌集团的业绩增长得如此迅速？公开资料显示，2008年2月7日，永煌集团偷拍到了雷政富的不雅视频，而北碚区相关方面在当年便给了该公司不少优惠，这足以让人浮想联翩。

记者在对永煌集团近年来取得的中标项目进行分析时也发现，其财富累积路径也多与此次被免职的官员主政地相关。

列永煌集团网站的三家下属机构中，除永煌投资咨询是由肖烨创建外，另外两家公司重庆延煌贸易有限公司、重庆甘家桥生态农业开发有限公司，都为其2008年后收购的北碚企业。其中延煌贸易和甘家桥生态均为国有资产。

记者查询资料显示，永煌集团还连续3年中标了北碚区农业综合开发土地治理项目工程。据重庆市农业综合开发信息网上公告，永煌实业2010年以97.6936万元中标了北碚农综项目C标段、2011年以157.69万元中标了北碚农综项目D标段、2012年以171.0809万元中标了北碚农综项目二标段。

2012年2月，永煌集团以1092.25万元中标了璧山工业园区青杠塘坊标准厂房道路及基础设施工程项目，以168.08万元中标了璧山工业园区福顺大道尾端道路工程(二次)项目。2012年11月，永煌集团以185.66万元中标了石桥铺戒毒所支路道路改造项目，以130.16万元中标了万昌路道路改造项目。

通过中国建设网查询，仅2010年11月至2012年12月期间，永煌集团在重庆各区县中标的市政类项目就达30个，而项目所在地则集中在九龙坡、璧山、潼南、云阳等地。

此外，永煌集团中标项目还包括部分国企的项目。根据中国建设网信息显示，2011年10月、2012年3月、2012年6月，该公司分别中标了重庆开乾投资(集团)有限公司、重庆江南城市建设资产经营管理有限公司等总计4589.71万元的项目。

而据目前披露的信息显示，永煌集团所雇女员工同部分官员及国企负责人拍摄的不雅视频时间集中在2008年、2009年，时间上的巧合，也令一切变得耐人寻味。

一名建筑商直言，市政工程利润比较大，永煌集团能轻易拿到大批市政项目，肯定不简单。

工商资料显示，2010年6月、2011年9月，肖烨及柴偲以0元价格将所持永煌集团的股份分别转让给王建钊和严川江。记者昨日拨打其在工商档案上所留电话，均无法接通。