酷6不愿依赖盛大：欲找新投资 拟今年赴美路演

在盛大不断的 “瘦身”战略下，酷6与盛大之间的关系变得越来越微妙。

近日，酷6网CEO施瑜对《第一财经日报》表示，酷6不愿过多依赖于盛大，其融资大门也将对外部投资者开放。从盛大系全面接盘酷6，到强调酷6的自主性、渴望引入外部投资，这可窥视出盛大战略悄然变化。

至于是否会对酷6追加投入 ，盛大有关负责人在接受本报记者采访时不予置评。

酷6转型

2011年8月，在酷6创始人李善友等一干老创始团队成员离开酷6后，盛大战略部原负责人施瑜从酷6代理CEO朱海发手中接过执掌酷6的大权。与施瑜一起进入酷6管理层的还有盛大游戏原高级总监张建荣等。此次人事任命，被视为盛大新酷6的开始。盛大集团董事长陈天桥当时表示，酷6应从资本驱动的版权模式转向社区、UGC(User Generated Content，即用户生成内容)模式。

此次转型的背景是，优酷已经凭借资本投入换规模的打法取得上市，而酷6虽然通过借壳华友世纪占有了一张纳斯达克的门票，但在市场份额上与优酷相差较大，在同样的模式竞争下，酷6很难打败优酷，甚至未来有爆发势头的腾讯、搜狐;此外，酷6此前的烧钱模式，占用了盛大的大量资金，影响了盛大在其他创新业务上的部署。

与此同时，游戏业务增长放缓，移动互联网在国内正处于萌发期，盛大不得不考虑资金投入比例的调整。在盛大与陈天桥的既定战略下，施瑜首先以压缩成本作为调整的切入口。财报显示，2012年第三季度，酷6运营亏损345万美元，同比减少了72.4%。成本的大幅收窄，也使得酷6的战略执行看到了成效。

施瑜表示，与简单粗放的版权模式相比，UGC模式更考验运营效率，目前的视频版权市场对于视频网站而言没有太多议价空间，广告模式也较为粗放，而酷6从版权模式转向UGC，也意味着广告模式从粗放向技术驱动的效果广告转型。

资金压力

不过，在成本收窄的同时，酷6营收却同比下降。2012年第三季度，酷6营收306万美元，同比下滑27.7%。市场份额的下滑，也使得酷6的股价长期徘徊在1美元区间，并面临退市风险。

酷6目前遇到的难题是：需要在营收稳定上升的情况下进行成本收窄。施瑜称，2012年，酷6主要在成本压缩，但目前成本压缩瓶颈已经显现;2013年，酷6将从“内修”转为“打出去”，以开拓更多用户，通过渠道来打开效果广告带来的营收增长。

不过，渠道的开拓需要资金的支持。在2011年盛大系接盘酷6时，陈天桥已表示盛大将斥资1亿美元投资酷6。但从酷6每季度亏损200万~300万美元来看，一年半来，该笔投资资金已所剩无几。施瑜表示，酷6欢迎外部投资者投资酷6，还将于2013年赴美路演，以获得资本市场的认同。

事实上，“酷6并不愿过多依赖于盛大，从用户访问来看，来自盛大的用户很少”，施瑜称。不过，依托于盛大，似乎更有助于UGC视频社区的实现。有分析指出，盛大有庞大的游戏用户、面向用户的收费模式基础以及支付工具，而近日公开表示将要上市的9158正是一个类似于游戏收费模式的视频社区形态来获得大量收入的草根视频网站。此外，以游戏玩家、游戏公会作为主要面向对象的多玩YY已经上市。

为何酷6不能以盛大作为土壤，打造一家视频领域的YY呢?更深层的原因或许在于盛大战略的转变。2012年初，盛大集团完成私有化。施瑜认为，盛大退市的原因是陈天桥想让盛大成为一家投资控股公司，通过不断剥离子公司上市、出售获利。而这与陈天桥此前对盛大提出的“迪士尼”全产业链的思维已经不同。盛大不断剥离公司的做法已在2012年显现。2012年上半年，盛大旗下游戏对战平台边锋被浙报收购。此外，盛大在线体系内的优良业务正不断分拆，或为未来上市铺垫。

附表2012年12月播客(视频分享)行业网站

综合影响力排名(前5名)

排名 网站名称 综合分

1 优酷 95.08

2 土豆网 94.78

3 酷6网 94.59

4 56网 91.45

5 爆米花 79.53

资料来源：中国电子商务研究中心