中国企业的“贝尔实验室”：技术与产品如何抉择

【中国企业家网】如果说好莱坞是人类的造梦者，那么贝尔实验室则是科技的造梦者。自1925年成立以来，那里先后产生了7名诺贝尔奖获得者，其发明成果包括晶体管、激光、硅太阳能电池、电脑操作系统Unix等。这个由AT&T公司于1925年投资成立的研究机，在20世纪堪称“一个为世界创造未来”的伟大实验室。

迫于技术创新的压力，越来越多的中国企业也已着手成立自己的研发中心或研究院。李彦宏近日宣布，2013年百度将建立初期专注于Deep Learning（深度学习）的研究院，命名为Institute of Deep Learning（简称IDL）。而IDL的目标就是成为贝尔实验室这样一流的研究机构。

企业研发中心的使命定位是否清晰是决定其生命力的根本问题。英特尔公司副总裁兼英特尔中国研究院院长方之熙博士日前在财富中文网发表文章，对企业研发中心进行了深刻解析，中国企业家网选摘如下：

贝尔实验室模式“更像国家科研实验室”，而不是适应21世纪的企业研究院的模型。贝尔实验室最提倡“不受拘束的研究”，不计所造科技之梦多昂贵，也不计愿 意为此买单的人有多少。因为，当时的AT&T公司垄断了美国的电报电话而暴利惊人，足以支撑贝尔实验室的科学家们自由翱翔。也正因此，贝尔实验室 的伟大发明层出不穷，而科学家们一般并无兴趣将这些最新发明变为最新产品。但随着AT&T被拆分，这种“不受拘束的研究”模式没有在任何一家公司重演。

施乐公司是美国历史上第一家依靠一项技术达到年收入10亿美元的公司，因此重视研发成为施乐公司的传统。施乐公司创造了20世纪伟大发明之一的静电复印技术，成就了一个延续70年的复印机传奇。然而，作为施乐公司另一项伟大发明的个人电脑，却没有带给施乐除了骄傲之外的任何利益。

慷慨的研发投入和宽松的研究环境，使帕克研究中心成为施乐公司研发人员的天堂。当年美国最优秀的100位电脑科学家中有7成在帕克中心，在 这里诞生了世界上第一台个人电脑奥托（Alto）。在乔布斯开发出革命性的苹果Ⅱ电脑之前，帕克中心从科学家到秘书使用的个人电脑的性能远在苹果机之上， 但施乐公司并没有急于大规模推向市场普及应用。正是因为帕克中心的科学家们超前预见到“个人电脑将带来新一轮的工业革命”，所以他们更热衷于研发用电脑处 理信息所需的软件，而不主张将奥托电脑简单直接地快速批量推向市场。

结果是，帕克中心发明世界上第一台PC，后来却被IBM、英特尔、微软联手首先大批量推向市场；它率先发明了图形用户界面，却被微软和苹果最终运用于各自的操作系统。

除了贝尔实验室和帕克研究中心之外，企业研究院是否还有第三条道路？从我的亲身经历中至少看到一种更可行的现实可能：以半导体技术革命为例，贝尔实验室最早提出了半导体理论，但是它们并没有从怎么实现它和应用它的角度考虑，只是在理论上提出了半导体现象。然而，硅谷的年轻教授们却从另外一 个角度考虑，如何实现降低制造成本和市场化应用，成为人人可以享用并改变生活的高科技商品。由此，在硅谷催生了以英特尔为代表的一批半导体公司。

正是基于成功路径的依赖，英特尔研究院模式更多的是扮演着现实和梦境之间的造桥者。

英特尔研究院的使命就是把技术创新持续变成产品创新。即使有一些技术创新不是产品部门短期需要的，在英特尔内部不能很快商品化，英特尔研究 院也将会同风险投资部门一起将新技术进行产品化：或初创新公司，或委托外包公司进行技术产品开发。终极目标就是把我们研发的技术商品化，而不是因技术无法 转化而搁置。否则，如果研发团队散了，等生产部门有了需求，人却找不到了，则是一种巨大浪费。还有一种情况，如果有些研发成果被英特尔认为没有必要做成产 品，我们就公开源代码、向社会开放，促进产业整体进步。

综上所述，技术如何有效转化为商品，这是每家企业研究院必须面对的首要问题。技术上的超前性并不代表市场上的超前性，科研上的成就不一定是 市场上的成就。我认为，企业研究院的创新定位和准则应该是清晰的：发现他人未曾注意的需求，开发出相应需求的技术和产品，并推动这些产品满足市场需求，这 样才能为企业赢得巨大的回报。

伟大的想象酝酿着可能，伟大的发明孕育了可能，伟大的技术则创造出可能。