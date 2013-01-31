苹果电脑“回迁”乔布斯工厂 富士康意外落选

在被美国媒体一阵冷嘲热讽后，苹果动真格了。
“苹果刚刚宣布了第一个工厂所在地，以作为将苹果电脑生产制造搬回美国的最新动作。”研究苹果供应链的硅谷圣他克拉大学商学院运营管理和信息系统系主任Andy A. Tsay告诉本报记者，这个工厂在加利福尼亚的弗里蒙特，离苹果总部库比蒂诺不远。
此前一个多月，苹果首席执行官蒂姆·库克发表讲话称，将为解决美国就业问题出力，苹果计划投资一亿美金联合上下游供应商将苹果电脑的生产制造带回美国，并指出苹果已为此工作一段时间，正越来越接近目标，这一事实将在2013年发生。
库克的讲话随即掀起轩然大波。一方面因饱受经济衰退和失业率困扰，美国普通老百姓对离岸或外包普遍反感，他们为此兴奋；但另一方面，苹果自宣布声明后只字不提细节，舆论随后转向冷嘲热讽，认为苹果不过是一场博取眼球的公关秀。
现在，苹果煽情地滑出历史性一步。事实上，弗里蒙特这个地址非常容易勾起美国人的记忆。它是斯蒂夫·乔布斯1984年的光荣与梦想，乔布斯不仅在这里建立了第一个苹果工厂，还生产出了Macintosh麦金塔电脑，这是苹果电脑继LISA后第二部使用图形用户界面的电脑，也是苹果首次将图形用户界面广泛应用到个人电脑上。
在那以后，苹果逐步将生产离岸外包到别的国家，各类成本太高是主要原因。现在因为几年金融危机和经济衰退的影响，全球最昂贵的美国人力资源放低不少。
“我没有对这个消息感到太惊讶，我认为它是苹果自此前库克声明后踏出的非常自然的一步。”不过即便如此，Andy向记者指出：事实上，这个工厂是广达在美国的工厂，并非苹果在美国开始建立自己的工厂：“而我比较惊讶的是，这个被确认的第一个工厂来自广达，而不是苹果的老伙伴富士康。”
弗里蒙特小步曲
台湾广达在加州弗里蒙特的工厂被其宣布为是苹果此举的第一个工厂，将帮助苹果电脑在美国的“最终装配设施”（Final assembly facilities）。
“苹果电脑的一个系列将在美国生产制造。”一个多月前，库克对排着长队的美国媒体回答，但只字未提究竟是哪个系列。由于一针见血戳中美国民众仇视资源外流的心理，没有得到更多细节的舆论随即展开对苹果的大讨伐。
这些大讨伐包括：苹果的爱国表态不过是一场言论表演；库克这么搞会不会是出于个人因素，以显示自己与乔布斯不一样？最为确凿的质疑来自两点：苹果目前有121亿美元的现金躺在银行，而苹果所说的1亿美金仅占其今年100亿美金总资本支出计划的百分之一；其二，苹果2012年共销售12.5亿部iPhone、5.83亿iPad和1.8亿的Mac电脑。换句话说，Mac电脑根本不是苹果的明星产品，所以千万不要指望苹果会为美国带来多少就业机会。
现在尽管透露的信息量仍然很小，但苹果总算迈出击退杂音的第一步。台湾广达在加州弗里蒙特的工厂被其宣布为是苹果此举的第一个工厂，将帮助苹果电脑在美国的“最终装配设施”（Final assembly facilities）。 这个广达的弗里蒙特工厂以前就存在，但从未被苹果指定为专门用途。苹果此前承诺会用一亿美金联合上下游供应商来做此事。而全球笔记本研发设计制造公司广达的中国总部在上海松江，目前规模在4万-5万人左右，主要为苹果电脑和iPod的音乐播放器做组装工作，不排除苹果电脑的部分工作量会有部分迁移到弗里蒙特。
“为什么不把生产制造全部从中国撤离回到美国？”美国全国广播公司NBC干脆直接问库克。库克说：“老实讲这还不只是价格问题，真正有关的是技能。电子消费品的世界从来没有在美国，这就是把生产制造回移的症结所在。”
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|