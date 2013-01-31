苹果电脑“回迁”乔布斯工厂 富士康意外落选

在被美国媒体一阵冷嘲热讽后，苹果动真格了。

“苹果刚刚宣布了第一个工厂所在地，以作为将苹果电脑生产制造搬回美国的最新动作。”研究苹果供应链的硅谷圣他克拉大学商学院运营管理和信息系统系主任Andy A. Tsay告诉本报记者，这个工厂在加利福尼亚的弗里蒙特，离苹果总部库比蒂诺不远。

此前一个多月，苹果首席执行官蒂姆·库克发表讲话称，将为解决美国就业问题出力，苹果计划投资一亿美金联合上下游供应商将苹果电脑的生产制造带回美国，并指出苹果已为此工作一段时间，正越来越接近目标，这一事实将在2013年发生。

库克的讲话随即掀起轩然大波。一方面因饱受经济衰退和失业率困扰，美国普通老百姓对离岸或外包普遍反感，他们为此兴奋；但另一方面，苹果自宣布声明后只字不提细节，舆论随后转向冷嘲热讽，认为苹果不过是一场博取眼球的公关秀。

现在，苹果煽情地滑出历史性一步。事实上，弗里蒙特这个地址非常容易勾起美国人的记忆。它是斯蒂夫·乔布斯1984年的光荣与梦想，乔布斯不仅在这里建立了第一个苹果工厂，还生产出了Macintosh麦金塔电脑，这是苹果电脑继LISA后第二部使用图形用户界面的电脑，也是苹果首次将图形用户界面广泛应用到个人电脑上。

在那以后，苹果逐步将生产离岸外包到别的国家，各类成本太高是主要原因。现在因为几年金融危机和经济衰退的影响，全球最昂贵的美国人力资源放低不少。

“我没有对这个消息感到太惊讶，我认为它是苹果自此前库克声明后踏出的非常自然的一步。”不过即便如此，Andy向记者指出：事实上，这个工厂是广达在美国的工厂，并非苹果在美国开始建立自己的工厂：“而我比较惊讶的是，这个被确认的第一个工厂来自广达，而不是苹果的老伙伴富士康。”

弗里蒙特小步曲

台湾广达在加州弗里蒙特的工厂被其宣布为是苹果此举的第一个工厂，将帮助苹果电脑在美国的“最终装配设施”（Final assembly facilities）。