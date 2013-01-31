5000亿办公家具市场 外来的和尚如何念经

国内尚不发达的办公家具市场，正在成为吸引跨国巨头的蓝海，全球最大的办公家具企业之一——国誉家具（KOKUYO）近日将其海外最大的旗舰展厅店开在了上海人民广场最核心商圈中，这家年销售额超200亿元人民币的亚洲最大办公用品企业，希望在中国市场有所斩获。

原先，国誉体验店所在的街区是服装、首饰、钟表等消费品的天下，一家B2B的办公家具企业成为商业街边的别样风景。

以办公家具为例，2012年全年，我国办公家具行业工业产值首次突破5000亿元，让办公家具——这一家具行业的细分市场，超越家居类产品，一跃成为最大的细分市场。伴随着上述数字，国内办公企业的数量也达到了4301家，可以说，这个市场中充斥着大量企业。

包括美国的Herman Miller、Steelcase、Haworth、HNI，德国的Wilkhahn、Vitra，英国的Race，以及日本的国誉等，纷纷取消了以往在中国采用的直营模式，开始通过代理商，在中国全境内开展业务。

但与其他美国公司进入中国市场时，直接收购中国品牌的方式不同，国誉家具负责人对《中国企业家》表示“中国和欧美企业对于办公用品提供方的要求是不同的，传统来说，国誉是以一家企业的行政总部代理的身份来帮助客户打理有关办公室的所有事务的，但是在这里则不是。”在中国和欧美企业中，办公室业务中的设计、装修、家具提供都是不同企业。

这种完全以提供解决方案为基础的商业模式，注定了国誉与客户的关系非常紧密，它需要极长的时间来转化销售。为了加速这一过程，设立城市展厅似乎是一条必由之路，必须让更多人理解国誉品牌。

在上海，主流商业区开始频频出现高端办公品牌的体验店，包括美国最大的家具品牌Ashley进驻中山公园商圈，而Lamex在延安高架设立空中展厅等等。

前瞻产业研究院办公家具行业研究小组认为，目前在中国城市居民中，办公家具拥有率仅有6.8%，这个数字远远低于欧美发达国家72%的平均水平。

2011年，中国已经成为全球仅次于意大利的第二大家具生产国，中国办公家具市场现在是全球发展最快的大市场。为了应对快速的市场变化，前述负责人表示，“国誉正在将设计、研发、采购、生产、市场、销售等全业务链条在国内落地。并且在以往直营的基础上的基础上，开始大幅度拓展加盟店、经销商模式业务，因为只有如此才能离“解决方案更进一步”。

尽管面对上述诸多困难，经营者仍然认为机会将会属于国誉。“如同我们上世纪20年代在亚洲其他地区所开始的发展一样，整个流通体系的建立是一个漫长的过程，我们现在在中国所做的就是把渠道建设好。”

国誉公司同时表示，面对中国市场，国誉不会出现第二次反复。