快递与电商的恶性循环：快递春节停工 电商歇菜

年关将至，快递员集体“返乡过年”，以至于中国快递企业在本周陆续进入“春节停工模式”。

近日，一份《2013春节快递放假时间表》的帖子在网上疯转。虽然其准确性值得怀疑，但南都记者调查获悉，目前“四通一达”等多家快递企业旗下网点已停止部分地区的接派业务。从下周开始，这一范围将在全国进一步扩大。

受此影响，淘宝商家开始高挂“免战牌”；而1号店则继京东、凡客之后，也申请自建快递体系，寻求自救掌握更大主动权；但电商们最终还不能解决偏远地区配送难题。

快递网点歇业倒计时

尽管各大快递公司近期都在官方网站挂出春节运营方案，但南都记者调查获悉，由于不少快递企业加盟营业网点的“闪人”，大部分快递企业已陷入半歇业状态。

南都记者以暗访的形式致电多家快递公司，其中韵达广州营业网点透露，1月31日开始，从广州寄往西北六省、云贵等偏远地区的小件停止接派，到2月4日，广东省内最后一天收件，在此之前，部分承包网点提前停止收件。中通则表示，1月25日起，广州至外省的快件已陆续停止收件，省内业务将于2月5日停止。圆通广州网点则透露，1月24日起，接派四川、云南、东北三省、山东等多省市的快递包裹也已停止收件，省内收件业务预计仅到2月5日。

为电商配送业务量最大、占比达40%的申通，目前仅停止了接派东北三省、新疆、西藏、甘肃等地的快件，目前仍接受广东省外其他地区、省内的业务。之后是否停止接单还没接到公司通知。不过，与其他快递公司给出的说法相当一致：“我们不能保证相关包裹能在春节前送到。”

南都记者了解获悉，春节期间仍维持正常运营的只有EMS、顺丰和宅急送三家以直营模式运营的快递公司。“其实，我们的快递员也走了一部分回家过年，春节期间除一些偏远的县级城市，省级及地级市还能够做到基本保障。”上述一家快递企业人士表示。

电商日销量下降40%

对于大部分在淘宝、天猫等开放平台上依靠第三方物流的商家来说，快递歇业意味着早早提前公告春节关店信息，采用保持接单、延迟发货的方式运营。“快递要放假，部分边远地区更是提早半个月已停止发货，即使有单也只能延后。”一位淘宝店主向南都记者无奈表示。

“春节期间由于快递停止发货，日销量将较平日下降40%。”天猫原创品牌茵曼的负责人一宵认为，快递公司在2月9-16日期间放假，虽然春节期间客服会正常上班，但也要等到快递公司上班后才能正常发货。根据经验，整个网络零售业会因此受到小幅度的影响。

他分析称，一般来说“双十一”之后会出现销售低谷，12月底至1月初出现一个小高峰，这个高峰一是因为春装上市，二是因为春节添置新装的需求爆发。之后，销售就会再次进入低谷，直到春节后快递服务正常才恢复。